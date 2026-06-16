V bryndzi na Liptove našli salmonelu: Ľudia skončili v nemocnici, predajcu nachytali priamo pri čine

Regionálna veterinárna a potravinová správa odhalila nelegálneho predajcu syrových a bryndzových výrobkov, ktorý svoje produkty skladoval v nevhodných podmienkach a viacerých ľudí nakazil salmonelou.
“Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Liptovský Mikuláš prijala podnet od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Liptovskom Mikuláši, podľa ktorého bol potvrdený výskyt črevných ochorení u siedmich konzumentov. Pôvodcom bola baktéria Salmonella Schleissheim,” napísali hygienici na sociálnej sieti.
nelegálny salaš sa nachádzal priamo v lese a hygienici o ňom nemali žiadne informácie. “Inšpektori RVPS lokalitu vypátrali v ťažko prístupnom lesnom prostredí. Kontrola sa uskutočnila v nedeľu popoludní. Majiteľ najprv inšpektorkám ochotne predal salašnícke výrobky – bryndzu, žinčicu, čerstvý aj údený ovčí syr vyrábaný v udiarni uprostred lesa. Až následne bol oboznámený, že ide o kontrolu,” napísala hygiena.
Správu aktualizujeme.
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