Zelenskyj ostro varoval ruských predstaviteľov: Ukončite vojnu, alebo si hľadajte bombové úkryty

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Kremeľ by mohol byť v blízkej budúcnosti terčom ukrajinských útokov. Zároveň zdôraznil, že ruskí predstavitelia by si mali začať hľadať bombové úkryty, ak Moskva neukončí inváziu na Ukrajinu, informovala agentúra Axios.
Rusko okupuje približne 20 percent ukrajinského územia a od začiatku plnohodnotnej invázie v roku 2022 bombarduje civilné a vojenské ciele, pričom tento mesiac po prvý raz zasiahlo aj vládny komplex v Kyjeve. Zelenskyj uviedol, že ukrajinská politika teraz zahŕňa aj ciele, ktoré boli predtým mimo dosahu útokov.
„Musia vedieť, kde majú svoje bombové úkryty,“ povedal Zelenskyj. „Potrebujú ich. Ak vojnu nezastavia, budú ich potrebovať.“
Zelenskyj nevidí problém v prezidentských voľbách na Ukrajine
Na kritiku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho pravicovej vlády ohľadom neobmedzeného odkladu volieb počas vojny Zelenskyj odpovedal, že jeho cieľom je ukončiť vojnu, nie zotrvať pri moci. Zelenskyj tiež zdôraznil, že Ukrajina nebude útočiť na civilistov v Rusku, pretože „nie sme teroristi“. Naznačil však, že Ukrajina dúfa v získanie silnejších amerických zbraní, ktoré by umožnili údery hlboko na území Ruska.
„Povedal som Trumpovi, čo potrebujeme – jednu vec,“ uviedol Zelenskyj. „Ak budeme mať takéto zbrane s dlhým doletom od USA, použijeme ich.“
Podpora USA a Európy pre schopnosť Ukrajiny zasahovať ciele v Rusku sa často menila, keďže Washington a európske metropoly sa obávajú vyvolania rozsiahlejšieho konfliktu. Zelenskyj však uviedol, že Trump mu dal „zelenú“ na pokračovanie v útokoch na ruský energetický sektor. Trump po stretnutí so Zelenským tento týždeň vyhlásil, že Ukrajina môže získať späť celé svoje územie, čo predstavuje výrazný obrat po mesiacoch tvrdení, že Kyjev bude pravdepodobne musieť ustúpiť a vzdať sa niektorých okupovaných oblastí.
Americký prezident tiež po sérii incidentov v krajinách východoeurópskych spojencov vyzval štáty Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), aby zostreľovali ruské stíhačky, ktoré narušia ich vzdušný priestor. Zmena Trumpovho postoja odráža jeho rastúcu frustráciu z Putina po neúspešnom samite na Aljaške z 15. augusta, po ktorom nasledovali intenzívnejšie ruské útoky. Americký viceprezident J. D. Vance varoval, že Trump „je čoraz netrpezlivejší“ voči Moskve a že ak Rusi nebudú rokovať v dobrej viere, bude to pre ich krajinu veľmi zlé.
