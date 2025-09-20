Malo ísť o pýchu Bratislavy, napokon je ale všetko inak: Nová autobusová stanica sa zmenšuje, nastali zmeny

Hlavné mesto mrzí situácia, pri ktorej sa časť Autobusovej stanice (AS) Nivy v Bratislave mení na iné využitie. Nemá však oprávnenie prikázať jej majiteľovi, aby prinavrátil jej pôvodný rozsah. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla, pripomínajúc zároveň jeho deklaráciu, že potrebné kapacity pre poskytovateľa regionálnej autobusovej dopravy budú naďalej pokryté.
„Samozrejme, vzniknutá situácia nás mrzí a určite by sme sa prihovárali za navrátenie plnej kapacity stanice a jej plnohodnotnému využívaniu zo strany poskytovateľa prepravy. Zároveň platí, že mesto nemá možnosť ani oprávnenie prikázať majiteľovi autobusovej stanice, aby držal pôvodný rozsah stanice,“ skonštatoval Bubla.
Podľa neho dostalo hlavné mesto informáciu, že z dôvodu zmeny poskytovateľa regionálnej autobusovej prepravy má majiteľ autobusovej stanice finančné výpadky, ktoré ho viedli k úprave a inému využitiu časti priestorov. Predpokladá, že tieto výpadky boli spôsobené optimalizáciou spojenou so šetrením nákladov za vstup do autobusovej stanice na strane poskytovateľa regionálnej prepravy.
Kapacity postačia
Rovnako však bolo hlavné mesto podľa neho informované, že zmeny nesúvisia len s optimalizáciou priestoru stanice, ale zároveň sa má po ich realizácii zlepšiť aj prístup cestujúcich na autobusovú stanicu. „A majiteľ autobusovej stanice tiež vopred deklaroval, že potrebné kapacity pre poskytovateľa regionálnej prepravy budú aj naďalej pokryté,“ podotkol Bubla.
Autobusová stanica Nivy začala od 8. septembra fungovať v novom režime, regionálny autobusový dopravca Arriva v tejto súvislosti upozornil, že zabratie časti plochy, dovtedy využívanej dopravcami, na vybudovanie nového obchodného priestoru, prinesie značné obmedzenia a komplikácie. Výrazne sa podľa nej znížil počet výstupíšť a nástupíšť, skrátil sa čas na pristavenie autobusov a tiež sa znížil počet parkovacích miest.
Spoločnosť Slovak Lines, ktorá autobusovú stanicu prevádzkuje, v reakcii na výhrady uviedla, že stanica je plne funkčná a cestujúci sa obmedzení nemusia obávať. K zníženiu počtu nástupíšť došlo pre znižujúci sa záujem o služby stanice. Poukázala na to, že stanica bola pôvodne dimenzovaná na 1400 spojov denne, pričom v súčasnosti obslúži menej ako 900 spojov.
Kým v roku 2021 obslúžili viac ako 336 000 spojov prímestskej hromadnej dopravy, minulý rok to bolo „len“ 224 000 spojov, čo predstavuje 33-percentný pokles.
Nahlásiť chybu v článku