Zatvorené dvere a prázdne priestory. Unikátny supermarket skončil potichu, v pozadí sa hovorí o obrích dlhoch

Zatvorená prevádzka RestPoint D4 - Juh začiatkom januára. Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Prvé týždne po otvorení na frekventovanej slovenskej diaľnici upútal unikátny supermarket pozornosť ľudí i médií. Dnes sú vnútri zhasnuté svetlá a prázdne priestory márne čakajúce na ďalších zákazníkov.

Keď vo februári 2025 vyrástol na diaľničnom odpočívadle neďaleko Bratislavy zaujímavý projekt RestPoint D4, okamžite si získal priazeň tranzitujúcich či obyvateľov z blízkych lokalít. Ako sme vás ale nedávno informovali, unikátny koncept tu nevydržal ani rok a potichu zatvoril svoje brány. Na povrch sa postupne dostávajú nové informácie, ktoré k ukončeniu prevádzky prispeli.

Ešte vlani pritom kompetentní avizovali otváranie druhej pobočky. Tá prvá vyrástla na odpočívadle D4 – Juh medzi Rovinkou a Podunajskými Biskupicami, nasledovať ju mala aj prevádzka na severnej strane. Objekt v uplynulých mesiacoch vyrástol takmer do finálnej podoby a všetko vyzeralo, že by mohol otvárať každú chvíľu. Práce v interiéri však zamrzli a po pár mesiacoch nie je cestujúcim k dispozícii ani pôvodný južný objekt.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Zarobiť môžete aj cez 2 000 eur. Alza prichádza s obrovskou investíciou, prácu dá mnohým Slovákom
2.
Na okraji malého mesta vyrastie nový supermarket. Známy reťazec ho chce dokončiť ešte tento rok
3.
Zatvoriť sa má až 50 predajní, skracujú sa aj otváracie hodiny. Známy diskontný reťazec robí škrty
Zobraziť všetky články (293)
Koncept RestPoint mal na frekventované slovenské odpočívadlá priniesť kombináciu parkovacích plôch, reštaurácie s drive-in a supermarketu. Kľúčovým elementom mali byť férové ceny, flexibilné otváracie hodiny či tovar, ktorý v iných reťazcoch nebol dostupný. Hovorilo sa tak o unikátnom projekte, ktorý by mal potenciál zaujať aj v Európe.

Ten bol zatvorený už na prelome rokov, vtedy ešte oznam deklaroval, že ide iba o prestávku a reštaurácia so supermarketom bude znova prístupná koncom januára. To sa, ako je z našich opakovaných návštev zrejmé, nestalo. Oznam zo vstupných dverí zmizol, v budove nesvietili svetlá a na parkovisku nestáli žiadne autá. Hoci stoly v reštaurácii vyzerali byť pripravené na príchod hladných hostí, aj gastrozóna zívala prázdnotou.

Čo stojí za ukončením prevádzky?

V posledných mesiacoch vlaňajšieho roka začali na googli pribúdať recenzie zákazníkov, podľa ktorých supermarket upadal – v regáloch chýbal tovar, zúžila sa ponuka sortimentu, výpadky mala podľa recenzentov aj reštaurácia. Bolo to v období, počas ktorého už v pozadí prevádzkujúce spoločnosti bojovali s dlhmi, upozornil na to portál Index.

Ako vyplýva z oficiálnej webovej stránky, prevádzkovateľom supermarketu bola eseročka VanCity RPD4, nájomcom na štátnych pozemkoch podľa Indexu firma VanCity s. r. o. Za oboma stojí spoločnosť Retail Management Consulting. Tá má zaujímavé vlastnícke pozadie, ktoré v pôvodnom zložení tvorili Peter Seidner, Jaroslav Rybánsky a Rastislav Rybanský.

Seidner patril medzi ústredné postavy slovenského retailu, dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Billa Slovensko, neskôr sa objavil v projekte Moja Samoška a na trhu spustil tiež vlastnú sieť pekární Praclík. Ako približne pred rokom uviedol portál Tovar a Predaj, práve Seidner bol hlavou projektu RestPoint D4. Podľa informácií, ktoré máme, Peter Seidner na prelome rokov zomrel. Na sociálnych sieťach sa s ním rozlúčili aj niektorí bývalí kolegovia.

Foto: interez.sk

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • o akých dlhoch sa pri firmách hovorí;
  • kto je medzi veriteľmi;
  • aký je súčasný stav projektu.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac