Zatvorené dvere a prázdne priestory. Unikátny supermarket skončil potichu, v pozadí sa hovorí o obrích dlhoch

Keď vo februári 2025 vyrástol na diaľničnom odpočívadle neďaleko Bratislavy zaujímavý projekt RestPoint D4, okamžite si získal priazeň tranzitujúcich či obyvateľov z blízkych lokalít. Ako sme vás ale nedávno informovali, unikátny koncept tu nevydržal ani rok a potichu zatvoril svoje brány. Na povrch sa postupne dostávajú nové informácie, ktoré k ukončeniu prevádzky prispeli.
Ešte vlani pritom kompetentní avizovali otváranie druhej pobočky. Tá prvá vyrástla na odpočívadle D4 – Juh medzi Rovinkou a Podunajskými Biskupicami, nasledovať ju mala aj prevádzka na severnej strane. Objekt v uplynulých mesiacoch vyrástol takmer do finálnej podoby a všetko vyzeralo, že by mohol otvárať každú chvíľu. Práce v interiéri však zamrzli a po pár mesiacoch nie je cestujúcim k dispozícii ani pôvodný južný objekt.
Ten bol zatvorený už na prelome rokov, vtedy ešte oznam deklaroval, že ide iba o prestávku a reštaurácia so supermarketom bude znova prístupná koncom januára. To sa, ako je z našich opakovaných návštev zrejmé, nestalo. Oznam zo vstupných dverí zmizol, v budove nesvietili svetlá a na parkovisku nestáli žiadne autá. Hoci stoly v reštaurácii vyzerali byť pripravené na príchod hladných hostí, aj gastrozóna zívala prázdnotou.
Čo stojí za ukončením prevádzky?
V posledných mesiacoch vlaňajšieho roka začali na googli pribúdať recenzie zákazníkov, podľa ktorých supermarket upadal – v regáloch chýbal tovar, zúžila sa ponuka sortimentu, výpadky mala podľa recenzentov aj reštaurácia. Bolo to v období, počas ktorého už v pozadí prevádzkujúce spoločnosti bojovali s dlhmi, upozornil na to portál Index.
Ako vyplýva z oficiálnej webovej stránky, prevádzkovateľom supermarketu bola eseročka VanCity RPD4, nájomcom na štátnych pozemkoch podľa Indexu firma VanCity s. r. o. Za oboma stojí spoločnosť Retail Management Consulting. Tá má zaujímavé vlastnícke pozadie, ktoré v pôvodnom zložení tvorili Peter Seidner, Jaroslav Rybánsky a Rastislav Rybanský.
Seidner patril medzi ústredné postavy slovenského retailu, dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Billa Slovensko, neskôr sa objavil v projekte Moja Samoška a na trhu spustil tiež vlastnú sieť pekární Praclík. Ako približne pred rokom uviedol portál Tovar a Predaj, práve Seidner bol hlavou projektu RestPoint D4. Podľa informácií, ktoré máme, Peter Seidner na prelome rokov zomrel. Na sociálnych sieťach sa s ním rozlúčili aj niektorí bývalí kolegovia.
