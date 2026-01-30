Regály bez tovaru a zhasnuté svetlá. Unikátny slovenský supermarket potichu zatvorili, zmizol aj z Facebooku

Vo februári minulého roka sme vám priniesli správu o tom, že na diaľničnom odpočívadle D4 pri Bratislave otvorili unikátny supermarket spojený s reštauráciou. Zaujímavosťou bolo, že na rozdiel od iných diaľničných obchodov sa tu dali potraviny nakúpiť za štandardné ceny, pričom výhodou bola tiež pestrá ponuka talianskych či ázijských produktov. Ak by ste sa ale do supermarketu RestPoint D4 vybrali dnes, ostanete sklamaní.
Ešte vlani pritom kompetentní avizovali otváranie druhej pobočky. Tá prvá vyrástla na odpočívadle D4 – Juh medzi Rovinkou a Podunajskými Biskupicami, nasledovať ju mala aj prevádzka na severnej strane. Objekt v uplynulých mesiacoch vyrástol takmer do finálnej podoby a všetko vyzeralo, že by mohol otvárať každú chvíľu. Žiaľ, práce v interiéri zamrzli a po pár mesiacoch nie je cestujúcim k dispozícii ani pôvodný južný obchod.
Tovaru ubúdalo, kritické recenzie sa kopili
Zástupcovia projektu nám vo februári minulého roka deklarovali, že zákazníkov počas prvých dní fungovania zaujal sortiment, ale tiež férové ceny. Ako výhodu vnímali aj strategickú polohu na frekventovanej diaľnici.
„Tento projekt nie je z tých, ktoré sa spustia a „nejako to ide“. Chceme mu teraz venovať maximálnu pozornosť, neustále ho zlepšovať a najmä nesklamať našich súčasných aj budúcich návštevníkov,“ uviedla vtedy pre interez projektová manažérka Zuzana Andreánska.
Nasledujúce mesiace mali overiť, či sa autorom projektu nový koncept osvedčí. Medzitým kontúry naberala aj druhá prevádzka na odpočívadle D4 – Sever, ktorá mala byť otvorená v relatívne krátkom čase po južnej strane. Dnes už vieme, že sa tak nestalo, práce sa zdržali, a pri diaľnici dlhší čas stál iba skelet. Následne sa zdalo, že by k otvoreniu predsa len mohlo dôjsť, exteriér nového komplexu bol dokončený, v interiéri sa nachádzalo množstvo krabíc.
Bohužiaľ, takýto stav platí od augusta prakticky dodnes. Zároveň, v posledných mesiacoch roka 2025 začali na googli pribúdať recenzie zákazníkov, podľa ktorých supermarket upadal – v regáloch chýbal tovar, zúžila sa ponuka sortimentu, výpadky mala podľa recenzentov aj reštaurácia. Tieto hodnotenia už dnes nie sú verejne dostupné, nakoľko prevádzka RestPoint D4 Juh z platformy zmizla.
Zatvorili potichu
Dostupná už nie je ani facebooková stránka spoločnosti. My sme sa situáciu vybrali prvý raz overiť na prelome rokov, objekt však bol zatvorený a z oznamu nalepeného na dverách vyplývalo, že si prevádzka dala prestávku a v druhej polovici januára by mala znova otvoriť. Pri vstupe sa takto okrem nás v krátkom čase otočili zhruba traja ľudia. Druhý raz sme sa do supermarketu vybrali 29. januára, no opäť neúspešne.
Oznam zo vstupných dverí zmizol, v budove nesvietili svetlá a na parkovisku nestáli žiadne autá. Hoci stoly v reštaurácii vyzerali byť pripravené na príchod hladných hostí, aj gastrozóna zívala prázdnotou. Spoza sklenených okien bolo náročné určiť, v akom stave sa supermarket nachádza a či v ňom ešte ostal nejaký tovar. Podobnú skúsenosť mali podľa sociálnych sietí aj ďalší návštevníci, ktorí sa cestou chceli na odpočívadle zastaviť.
Nateraz nie je jasné, či ide o definitívnu bodku za ambicióznym príbehom, alebo sa kompetentným ešte podarí unikátny koncept znova sprístupniť. My sme sa obrátili aj na zástupcov RestPoint D4, do vydania článku nám však stanovisko k aktuálnej situácii nezaslali.
