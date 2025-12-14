Reštaurácia nám pri platení sľúbila zľavu, ak neprezradíme pravdu. Za dlhé čakanie sme dostali odškodnenie

Ilustračné foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Stalo sa nám to už viackrát.

Prijali by ste v reštaurácii zľavu výmenou za pozitívnu recenziu, s ktorou úplne nesúhlasíte? Presne do takejto situácie sme sa dostali a zamysleli nad tým, či takéto praktiky využívajú podniky bežne, aby si zlepšili svoje hodnotenie, alebo išlo len o náhodu. 

Minulý víkend sme sa ocitli ako turisti v Prahe, a keď nám na Václaváku vyhladlo, rozhodli sme sa skočiť na obed do jednej z miestnych reštaurácií. Urobili sme to, čo by ste možno spravili aj vy – otvorili si mapy od Googlu, vyhľadali si reštaurácie a vyberali z tých najlepšie hodnotených.

Spomedzi konkurencie nám vybehol podnik s vysokým hodnotením 4,5 hviezdičky z piatich a nebolo o čom. Vošli sme dnu a mali šťastie, že bol v tom momente takmer prázdny, pretože kým sme sa usadili a objednali si, naplnil sa. Tešili sme sa, ako dobre sme vystihli čas nášho príchodu. Objednali sme si jedlo a nápoje a ešte nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mal objaviť nejaký problém, no to sa rýchlo zmenilo.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Dlhé čakanie o hlade

Minúty plynuli jedna za druhou, a len kým sme dostali svoje nápoje, prešlo množstvo času. Ďalej nasledovali polievky, a tí, ktorí si objednali iba hlavné jedlo, stále čakali. Obsluhy sme sa niekoľkokrát opýtali, kedy jedlo dostaneme, pretože sa nám zdalo, že čakáme pridlho. Dokonca boli obslúžené niektoré stoly, ktoré prišli po nás.

Jedlo sme dostali až chvíľu po tom, čo sme pred inak veľmi milou a priateľskou obsluhou spomenuli, že im strhneme hviezdičky z hodnotenia. Či to bola len náhoda, nevieme. Samotnému jedlu nemáme čo vytknúť. Bolo veľmi chutné aj pekne naservírované. No druhé prekvapenie prišlo pri platení.

Zľava výmenou za dobré hodnotenie

Obsluha nás vyzvala, že ak podniku udelíme dobré hodnotenie, dostaneme 5 % zľavu. Sme presvedčení o tom, že recenzie na internete by mali byť pravdivé, pretože mnohí ďalší zákazníci sa nimi môžu riadiť, tak ako sme to urobili aj my. A vzhľadom na dlhé čakanie sme očakávali, že túto zľavu dostaneme automaticky, čo sa napokon aj stalo, no pachuť po tejto prosbe zostala. Reštaurácia nám ako náhradu ponúkla aj kávu zadarmo, čo sme ocenili.

Nestalo sa to prvýkrát

Či je toto bežná prax reštaurácií vo veľkých mestách, kde sa snažia bojovať o konkurenciu, netušíme. No pravdou je, že sme sa v takejto situácii neocitli prvýkrát. Rovnako si pozitívnu recenziu od nás vypýtal čašník v jednom z podnikov na letisku na Bali. A dokonca sme sa s tým stretli aj vo fitnescentre na Slovensku, kde sme dostali proteínový nápoj zadarmo za to, že sme mu udelili hodnotenie.

Keďže sa sami riadime recenziami a aj pri cestovaní sa na ne spoliehame, nezdajú sa nám takéto praktiky fér. Myslíme si, že každý zákazník by mal svoju skúsenosť ohodnotiť pravdivo a objektívne, vďaka čomu budú ďalší vedieť, čo od daného miesta očakávať.

Zobraziť viac