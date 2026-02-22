Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur

Aj tento týždeň naši redaktori nezaháľali a priniesli vám články, ktoré reagovali na aktuálne udalosti. V rámci sekcie PREMIUM vám tiež priniesli ďalšie zaujímavé rozhovory, napríklad s gynekologičkou o rôznych mýtoch. Prečítajte si aj najnovšiu reportáž zo šou Na nože. Článkom sme si pripomenuli aj smutné výročie od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Hrdinom jednej z najkrvavejších bitiek vojny bol Slovák
Je 16. február 1945. Japonsko už dlho nie je tým, čo bývalo v porovnaní s obdobím, keď zaútočili na Pearl Harbor. V Tichomorí sa Američanom v tej dobe už podarilo získať zdrvujúcu prevahu. V bitke pri Midwayi prišlo japonské cisárske námorníctvo o štyri lietadlové lode, prehrali aj bitku o Guadalcanal.
Všetko smerovalo k tomu, že Američania sa čoskoro dostanú na územie Japonska. V ceste im stál strategicky položený ostrov Iwó-džima, na ktorý práve 16. februára 1945 začali útočiť.
Iwó-džima (dnes Iótó) je pomerne malý, iba 21 km2 veľký ostrov vulkanického pôvodu. Inak celkovo rovnému ostrovu dominuje hora Suribači vo výške 161 m n. m. Pre Japonsko bol ostrov v čase 2. svetovej vojny významným a strategickým miestom, píše Britannica. Nachádzali sa tu dve letiská a tiež sa tu dali odpozorovať nálety bombardérov, ktoré smerovali na japonskú pevninu či na 1 200 kilometrov vzdialené Tokio.
Japonci vedeli, že ostrov bude prvý na rane, keď prídu Američania. Preto takmer rok pred útokom bol ostrov prekopaný a vystavala sa tu podzemná sieť bunkrov a tunelov o celkovej dĺžke až 18 kilometrov. Japonský veliteľ ostrova a muž, ktorý ho bránil až do konca, generál Tadamiči Kuribajaši, tušil, že túto bitku nevyhrá a Američania ostrov dobyjú, píše americká armádna stránka venovaná námorníctvu. Aj tak však nemal v úmysle vzdať sa.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Gynekologička o mýtoch: Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Intímne zdravie žien je stále tabuizovanou témou a možno aj preto je obklopené množstvom mýtov. Preto sme sa rozhodli preskúmať tie najrozšírenejšie, ktoré sa šíria z generácie na generáciu, ale medicínsky základ nemajú. Ich pravdivosť sme si overili s odborníčkou.
„Väčšina týchto „babských rád“ je skôr folklór než medicína,“ povedala Michala Adamec.
O mýtoch a babských radách v oblasti intímneho zdravia žien sme sa rozprávali s gynekologičkou MUDr. Michalou Adamec, na sociálnych sieťach známou pod prezývkou michala_gynmama, kde hovorí o ženských témach, na ktoré sa možno hanbíte opýtať.
Ktorý mýtus v oblasti intímneho zdravia žien vás najviac prekvapil, keď ste ho počuli po prvý raz?
Asi najviac ma prekvapil mýtus, že sexuálna poloha rozhoduje o tom, či žena otehotnie, a že po styku musí mať povinne zdvihnuté nohy, aby „spermie nespadli von“. Opakuje sa to celkom často, takže tomu ľudia zjavne veria.
V skutočnosti sa spermie pohybujú aktívne samy a dostanú sa do maternice bez ohľadu na to, či žena leží, alebo stojí. Zdvihnuté nohy teda nijako nezvyšujú šancu na pozitívny tehotenský test.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
John Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
John Travolta sa vďaka svojim hereckým výkonom jednoznačne zaradil medzi herecké legendy, na ktoré sa jednoducho nezabúda. Avšak jeho život je poznačený aj bolesťou. Prišiel o svojich najbližších a čelil obvineniam z fyzického násilia.
Ako informuje web Britannica, 18. februára John Travolta oslávil svoje 72. narodeniny. Je najmladším zo šiestich súrodencov a už od útleho veku ho zaujímalo herectvo. Jeho matka, ktorá sa tomuto umeniu taktiež venovala a dokonca ho aj vyučovala, ho v tom v plnej miere podporovala. Dokonca kvôli herectvu nedokončil ani strednú školu, v 16 rokoch z nej odišiel, aby sa naplno mohol venovať svojej vášni.
Predtým, ako v roku 1972 debutoval na Off-Broadway v hre Rain, si ho ľudia mohli všimnúť najmä v reklamách a menších televíznych úlohách. Snom každej tínedžerky sa stal Travolta prvýkrát v roku 1975 po debute komediálneho seriálu Welcome Back, Kotter. Táto úloha ho prvýkrát vystrelila k hviezdam. Okrem herectva sa ale venoval aj spevu a nahral niekoľko popových albumov. V roku 1976 zas zahviezdil v hlavnej úlohe vo filme The Boy in the Plastic Bubble. Neskôr nejednu úlohu získal aj vďaka tomu, že bol vášnivým licencovaným pilotom.
Viac o ikonickom Travoltovi si môžete prečítať v našom článku: Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Slafkovský ohromil svet, obor z Košíc prepísal históriu
Hokej je veľkým fenoménom nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Hráči na ľade, naháňajúci sa za kúskom gumy, sú pre mnohých hrdinami či vzormi a tento šport neraz spája celé národy. Výnimkou nie je ani Slovensko, ktoré sa každý rok, niekedy aj dvakrát, zomkne, spojí, a každý fandí našim chlapcom na majstrovstvách sveta alebo olympiáde.
V hokejovom svete totiž existujú hráči, ktorí sú dobrí, hráči, ktorí sú priemerní či výborní, a potom je tu Juraj Slafkovský. Chlapec z Košíc, ktorý meria 191 centimetrov a váži cez 100 kilogramov. Jeho pobyt na ľade úplne presne vystihuje výrok legendárneho boxera Muhammada Aliho: „lieta ako motýľ, bodá ako včela“. Kto však vlastne je Juraj Slafkovský, momentálne najlepší slovenský hokejista a absolútna elita NHL?
Zisťovali sme, ako naša najväčšia hviezda začínala s hokejom, akou cestou sa dostala na vrchol, čo bolo zlomovým bodom v jej kariére, ale aj to, prečo Juraja fanúšikovia tak milujú.
Viac v našom článku: Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Život severokórejského vodcu Kim Čong-ila bol plný bizarností
V Severnej Kórei vládol 17 rokov a dodnes patrí medzi najobľúbenejších politikov v krajine. To však nie je nič prekvapivé, keďže ďalší politici, s ktorými je na „tróne obľúbenosti“, sú jeho otec a syn. Kim Čong-il bol druhým vodcom Severnej Kórey, po svojom otcovi Kim Il-songovi, u nás známom ako Kim Ir-sen. Podarilo sa mu prebrať náročnú úlohu vodcu a udržať diktátorský režim, čím vytvoril dynastiu.
Severná Kórea je krajina, ktorej obdobu by ste na zemi nenašli. Už od konca 40. rokov, keď sa k moci dostal Kim Ir-sen, a to až dodnes, je Severná Kórea pod vedením diktátorského režimu a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo zmeniť. Veľkú „zásluhu“ v tom má Kim Čong-il, otec súčasného vodcu Kim Čong-una.
Režim Severnej Kórey je jedna veľká pretvárka. Kim Čong-il sa mal narodiť 16. februára 1941 v Sovietskom zväze v dedinke pri meste Chabarovsk, ktoré leží pri hranici s Čínou. Nebola by to však Severná Kórea, ak by dátum a miesto narodenia nezmenila.
Keď bol Kim Čong-il určený otcom Kim Ir-senom za svojho nástupcu, bolo potrebné ho trochu „vylepšiť“. Odrazu Kim Čong-il omladol, mal sa narodiť o rok neskôr. Medzi ním a jeho otcom je tak vekový rozdiel 30 rokov, namiesto menej atraktívnych 29 rokov.
Viac zvláštností o jeho živote, ale aj smrti si môžete prečítať v článku: Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Vražda dvoch mladých ľudí zmenila Slovensko.
Vo štvrtok 21. februára 2018 sa vo Veľkej Mači odohralo niečo, čo Slovensko dovtedy poznalo iba z cudziny. V rodinnom dome na pokojnej ulici zazneli výstrely. V ten večer tam zomrel investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Ich telá našli o štyri dni neskôr, 25. februára. Krajina sa v priebehu niekoľkých hodín ocitla v stave, ktorý sa nedal vrátiť späť.
Aj po ôsmich rokoch od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stále neexistuje právoplatný rozsudok, ktorý by definitívne rozhodol o vine údajných objednávateľov. Hoci vykonávatelia Miroslav Marček a Tomáš Szabó, aj sprostredkovateľ Zoltán Andruskó, už boli odsúdení, prípad podnikateľa Mariana Kočnera a jeho spoluobžalovanej Aleny Zsuzsovej sa opakovane vracia na začiatok.
Strelec bol právoplatne odsúdený. Vodič bol právoplatne odsúdený. Sprostredkovateľ bol odsúdený. Ten, kto za týmto celým stojí, však ešte na svoj právoplatný rozsudok čaká, rovnako tak čakajú aj rodiny Jána a Martiny.
Viacerým známym osobnostiam z verejného života sme pri príležitosti smutného výročia položili nasledujúcu otázku: O pár dní uplynie 8 rokov od vraždy Jána a Martiny. Začal sa súdny proces a mnohí veria, že s jeho koncom príde aj spravodlivosť. Spoločnosť je v posledných rokoch rozvrátená, nálady vyostrené. Aké Slovensko by ste si želali vy?
Odpovede Andreja Kisku, Zomri, či našej korektorky a spisovateľky Evy Avy Šrankovej si môžete prečítať tu: Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na amerického finančníka a odsúdeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Najnovšie ho dokonca zadržala britská polícia.
O tom, ako sa stala z princa „čierna ovca“ britskej kráľovskej rodiny, sa dočítate v našom článku: Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Lucia nám porozprávala o živote v Nemecku
Život nás neraz dostane do situácie, ktorá nejde podľa našich predstáv a až po čase sa ukáže, že to osud konal v náš prospech. Takto by sa dal opísať zaujímavý príbeh Slovenky Lucie Bajrović, ktorú okolnosti zaviali do Nemecka. Pôvodne sem prišla na rok, po ktorom sa plánovala vrátiť na Slovensko a pokračovať v štúdiu. Napokon sa jej v tejto krajine zapáčilo natoľko, že sa stala jej domovom.
„Najradšej na živote v Nemecku mám svoju prácu a život v našej časti mesta,“ prezradila nám Lucia. „Mám možnosť pracovať na skrátený úväzok, čo si veľmi vážim, lebo sa stíham popri práci starať o deti a domácnosť,“ dodala.
„Či je človek spokojný, záleží aj od toho, ako je kto nastavený a čo sa komu zdá ako dobrý plat. Našetriť sa dá, na dovolenku sa ísť dá, všetko je o osobnom nastavení. Niekomu by bolo aj 5-tisíc eur málo, niekto zas povie, že je spokojný, keď zarobí 2-tisíc. Vždy je to o ľuďoch,“ opísala.
Čomu všetkému sa Lucia za 26 rokov v Nemecku venovala, čo je náplňou jej práce, a ako funguje miestny sociálny systém, nám prezradila v rozhovore: Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Jedol z odpadkov a prespával v aute, no dostal sa na olympiádu
Nejedného olympijského športovca si ľudia zapamätajú najmä pre skvelý výkon, ktorý podal. Orol Eddie nebol tým najlepším športovcom na olympiáde, srdcia divákov si však získal napriek tomu. Len máloktoré meno je so zimnou olympiádou späté viac ako to jeho. Nie vždy však bol jeho život taký ružový.
Boli časy, keď bol nútený jesť jedlo z odpadkov alebo si naň zarábal kosením trávnikov a v zime odhadzovaním snehu. Prespával v aute a lyžiarky si musel požičať. Napriek všetkým prekážkam sa napokon na olympiádu dostal a stal sa symbolom odhodlania a vytrvalosti.
Ak sa o príbehu Orla Eddieho chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Šéfkuchár Martin Novák sa opäť vybral pomôcť reštaurácii, v ktorej to celkom neklapalo. Tak ako v minulosti už niekoľkokrát, znova zavítal do krásnych Košíc, konkrétne do reštaurácie Smokehouse. Boli sme sa tam pozrieť aj my.
Hoci predtým bola reštaurácie pomerne prázdna a hostia sa sťažovali na veľmi dlhé čakanie na jedlo, počas našej návštevy to bolo presne naopak. Podnik sa postupne zapĺňal, čakať sme nemuseli takmer vôbec a jedlo bolo chutné. Predsa nás však niečo zamrzelo.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si našu reportáž tu: Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú:
Slovensko aktuálne zažíva už tretiu vlnu konsolidačných opatrení z dielne vlády Roberta Fica a jeho ministra financií Ladislava Kamenického. Od nového roka sa napríklad zvýšilo daňové a odvodové zaťaženie pracujúcich, zrušili sa viaceré dni pracovného pokoja a smerom hore išli aj ceny v obchodoch.
O tom, ako prebieha aktuálna vlna konsolidácie, ako sa vyvíjajú platy Slovákov, prečo nepociťujú ich rast, ako by mohla vyzerať ďalšia vlna, ale aj o energopomoci či o tom, ako vládne opatrenia ovplyvnia schopnosť Slovákov vyžiť, sme sa porozprávali s analytikom UniCredit Bank Ľubomírom Koršňákom.
Ľudia by sa podľa neho mali pripraviť na to, že ich čisté príjmy klesnú. V článku sa venujeme konsolidácii, slovenským platom, zdražovaniu, energopomoci, ale aj vyhliadkam do budúcna.
Viac v našom článku: Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne
Celeste je 22-ročná vysokoškoláčka, ktorá študuje právo v Prahe. Väčšinu týždňa trávi nad skriptami, venuje sa škole, priateľom a rodine. Nemá partnera a hľadať si ho zatiaľ neplánuje, nežije život na vysokej nohe a má veľké plány do budúcnosti. Jej život by sa na prvý pohľad nelíšil od množstva iných študentiek. Výnimkou je iba spôsob, akým si privyrába.
Približne pred rokom po prvý raz prekročila brány nočného klubu Showpark, kde ženy pracujú ako spoločníčky a poskytujú sexuálne služby.
Rozhovor s Celeste sme viedli s cieľom priblížiť realitu tejto práce bez senzácie a predsudkov. Pýtali sme sa na základné fakty – koľko si dokáže zarobiť, prečo sa pre túto cestu rozhodla a ako vyzerá jej bežný pracovný deň. Postupne sme sa dostali aj k osobnejším témam: ako sa menil jej vzťah k vlastnej intimite a telu, aké netradičné skúsenosti má za sebou, aký typ klientov ju vyhľadáva a po čom všetkom – okrem sexu – zákazníci v skutočnosti túžia.
Viac sa dozviete v rozhovore: Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Vyskúšali sme si Hyrox
Stojí svetový fitnesfenomén Hyrox skutočne za to? Ak vás zasiahla športová vlna algoritmov na sociálnych sieťach, možno ste aj vy nadobudli pocit, že kým niekedy „všetci“ robili CrossFit a potom začali behať polmaratóny, teraz vypuklo šialenstvo okolo Hyroxu. Je lákadlom pre bežcov, ľudí, ktorí sa venujú silovým tréningom, no získava na popularite aj medzi tými, ktorí možno nikdy nešportovali a práve vďaka tomuto boomu sa so športom rozhodli začať. Zúčastnili sme sa populárnych pretekov, ktoré sa konali počas druhého februárového víkendu vo Viedni a zistili sme, kde sa tento ošiaľ vzal.
Prihlásili sme sa do kategórie Open a zmiešaných dvojíc (Mixed Doubles) – to znamená, že sme súťažili žena a muž vo dvojici. Odbehnúť 8 kilometrov sme museli obaja a disciplíny sme si rozdelili podľa našich silných a slabých stránok.
Hlavné bolo neprepáliť štart a udržať beh v rovnakom, aj keď pomalom tempe. Kilometer behu znamenal niečo cez dve kolá okolo stanovíšť. Po ňom nasledovala prvá stanica, ktorou je na každom jednom Hyroxe SkiErg. Vzdialenosť 1000 metrov sme si delili po 200 metroch a zvládli ju za 4 minúty a 4 sekundy. Z nášho pohľadu išlo o najjednoduchšiu disciplínu. Možno to bolo aj tým, že bola hneď na začiatku, keď sme mali ešte dostatok síl.
Ktorá disciplína nás najviac potrápila, čo sme pri príprave na Hyrox podcenili, a za aký čas sme ho zvládli, sa dozviete v reportáži: Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Online bojkot samoobslužných pokladníc prerástol do reality, zamestnanci obchodov opisujú napätie aj vyhrotené konflikty.
Samoobslužné pokladnice sa za posledné roky stali bežnou súčasťou takmer každého väčšieho obchodu. To, čo spočiatku pôsobilo ako moderný doplnok a dobrovoľná alternatíva pre tých, ktorí sa ponáhľajú alebo majú len pár položiek, sa postupne premenilo na štandard. V niektorých predajniach dnes dokonca predstavujú hlavnú, prípadne jedinú možnosť, ako zaplatiť za nákup. Práve tento posun však v poslednom období vyvolal vlnu kritiky a na sociálnych sieťach sa začal šíriť trend ich otvoreného bojkotu.
Impulzom k širšej debate sa stali virálne príspevky a obrázky šírené najmä na sociálnych sieťach. Objavili sa výzvy na to, aby zákazníci odmietali používať samoobslužné pokladnice a trvali na obsluhe pri tej klasickej. Niektorí dokonca hrdo tvrdia, že ak im obchod neumožní zaplatiť tradičným spôsobom, nákup nechajú na mieste a odídu alebo čakajú, kým to za nich urobí niekto iný.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
