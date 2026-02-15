Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice

Aj tento týždeň vám naši redaktori priniesli množstvo zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Môžete si prečítať o zvláštnych praktikách gynekológa, rozhovor s Mirkou, ktorá pracuje v obchode, ale aj s farmaceutkou, ktorá prehovorila o superchrípke. To všetko a ešte viac nájdete na našom webe v rámci sekcie PREMIUM.
Mučiaca technika, z ktorej vám bude zle
Spánok je pre človeka mimoriadne dôležitý. Pravdepodobne poznáte, aké náročné je plnohodnotne fungovať po neprespatej noci. Viete si však predstaviť nespať niekoľko dní a nocí za sebou, aj keď si to vaše telo žiada? Práve tento princíp sa stal základom mučiacej techniky založenej na spánkovej deprivácii. Výpovede obetí dokazujú, že pri nej zažívali obrovské muky. Aj keď im priamo fyzicky ublížené nebolo, prichádzali o svoj zdravý rozum.
V našej histórii nájdeme zmienky o najrôznejších mučiacich praktikách. Kým niektoré mali spôsobiť predovšetkým fyzickú bolesť, iné týrali obeť psychicky. Spomeňme napríklad hrozivé mučenie vodou, ktorá dopadala na čelo alebo tvár človeka v nepravidelných intervaloch, alebo takzvanú Bielu izbu s brutálnymi následkami, aj keď týranému fyzicky ublížené nebolo.
Ľudská predstavivosť v tomto smere nemala hraníc. Vznikli dokonca také brutálne metódy ako stiahnutie z kože či uvarenie zaživa. Vedeli ste však, že mučením môže byť aj odopieranie spánku? Ako vysvetľuje Psychology Today, táto metóda bola využívaná napríklad aj CIA po útokoch z 11. septembra. Ako sa ukázalo, Ústredná spravodajská služba v tom čase siahala k rôznym metódam na získanie informácií, a jednou z nich bola spánková deprivácia. No objavila sa však už dávno predtým.
Ak na to máte žalúdok, viac si môžete prečítať v našom článku: Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Jurský park je fikcia plná mutantov
V dnešnom rozhovore s milovníčkou dinosaurov Monikou sme sa pozreli na to, ako sa dá ľuďom priblížiť praveký svet aj bez vysokoškolského titulu, no s veľkým rešpektom k vede.
Monika prezradila, prečo sa rozhodla paleontológiu neštudovať, aké náročné je spracúvať odborné štúdie, prečo v Jurskom parku dinosaury „nie sú“ a čo si myslí o rozšírenej predstave, že sliepka je potomkom tyranosaura.
Monika prezradila aj to, kde môžeme na Slovensku nazrieť do prehistorickej etapy a čo si pri prechádzke v prírode všíma ona: detail, ktorý by väčšine „laikov“ pravdepodobne úplne unikol.
Viac sa dozviete v rozhovore: Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Robbie Williams má už 52 rokov
Robbie Williams patrí medzi obľúbených spevákov a jeho hity jednoducho musíte milovať. Sláva však nie je všetko. Spevák bojoval so závislosťou a na pódium sa postavil so záchvatom paniky. Robbie Williams (vlastným menom Robert Peter Williams) sa podľa portálu Biography narodil 13. februára 1974 v Británii.
Jeho rodičia sa rozviedli, keď bol ešte dieťaťom a už v čase, keď bol školákom, sa vždy zaplietol do nejakých problémov. Jeho otec bol zabávačom a Robbie rád sledoval jeho vystúpenia, dokonca aj sám vystupoval v školských hrách. Keď mal 16 rokov, jeho mama mu povedala o konkurze do chlapčenskej kapely a svoju hudobnú kariéru odštartoval v kapele Take That.
Ako člen chlapčenskej skupiny jej Williams pomohol získať šesť singlov a tri albumy na prvom mieste. Nebola to však jeho šálka kávy a ako 21-ročný sa rozhodol odštartovať sólovú kariéru (k Take That sa neskôr ešte na istý čas vrátil) podpisom zmluvy so spoločnosťou Chrysalis/EMI za viac ako 1 milión dolárov a prespievaním hitu Freedom od Georgea Michaela.
Jeho prvý album, ktorý vyšiel v roku 1997, bol prijatý vlažne. O dva roky neskôr sa pokúsil preraziť v Amerike, no podľa TIME bol známy tým, že rád na pódiu predvádzal svoje nahé pozadie, čo sa u amerického publika nestretlo s pochopením.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Bezpečnostné varovania sa kopia, štát reaguje pomaly, ak vôbec. Slovensko v poslednom období čelí súbehu viacerých udalostí, ktoré spoločne otvárajú vážne otázky o našej bezpečnosti, odolnosti inštitúcií aj dôveryhodnosti voči zahraničným partnerom.
Opozícia hovorí o oslabení spravodajskej ochrany štátu, upozorňuje na zmiernenie trestov za vyzvedačstvo a kritizuje akreditáciu nového ruského veľvyslanca, ktorého meno je v zahraničí spájané s podvratnou činnosťou. Popritom sa objavujú informácie o pôsobení čínskych spravodajských služieb a ich kontaktoch s vysokými politickými predstaviteľmi.
Osobitnú pozornosť vyvoláva práve prístup štátu k Rusku. Kritici hovoria o tom, že Slovensko sa z pohľadu EÚ a NATO čoraz viac javí ako priestor s benevolentným prístupom k aktivitám ruských spravodajských služieb.
Do už aj tak napätej situácie vstúpili aktivity občianskeho združenia Brat za Brata, ktoré je dlhodobo spájané s proruskými naratívmi, kontaktmi na ruskú ambasádu v Bratislave aj prepojeniami na motorkársky gang Noční vlci. Ohlásenie vzniku takzvanej Národnej informačnej služby, ktorá má zhromažďovať informácie o údajných nepriateľoch štátu, vyvolalo obavy z vytvárania neformálnych spravodajských štruktúr, zo zastrašovania verejne činných osôb a zo zneužívania vlasteneckej rétoriky na legitimizáciu podobných krokov.
V centre týchto tém sa opakovane objavuje Peter Bátor, bývalý diplomat a expert na bezpečnosť, ktorý dlhodobo upozorňuje na systematické zlyhania štátu v oblasti ochrany pred cudzím vplyvom. Ako bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri NATO a človek s bohatými skúsenosťami zo zahraničnej a z bezpečnostnej politiky ponúka pohľad, ktorý presahuje aktuálne politické konflikty a opiera sa o širší medzinárodný kontext.
Viac sa dozviete v rozhovore tu: Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Tipy na filmovú romantiku
V sobotu mnohí z vás určite oslavovali sviatok svätého Valentína, a to znamená, že niektorí určite plánovali aj romantiku pri príjemnom filme. Pri tejto príležitosti sme vybrali 10 romantických filmov, ktoré ste možno nevideli, no mali by ste, a ktoré, ak ste aj videli, sa oplatí pozrieť ešte raz.
Pretty Woman
Valentín bez Julie Roberts a Richarda Gera? To naozaj neexistuje! Aj keď ste tento film videli už zrejme stokrát, aj stoprvý vás pobaví. Príbeh lásky medzi bohatým mužom a prostitútkou, ktorú si zaplatí, aby s ním trávila večer ako partnerka, už prakticky zľudovel. Schválne, koľko novodobých romantických príbehov sa Pretty Woman inšpirovalo? Film nájdete na Disney+.
Duch (Ghost)
Aj keď sa tento legendárny romantický film všetkým spája skôr s jesenným obdobím, kedy si pripomíname našich zosnulých (práve vtedy ho totiž slovenské televízie vysielajú najčastejšie), aj Valentín môže byť pekným časom, keď si romancu medzi Patrickom Swayzem a Demi Moorovou môžete spolu s partnerom či partnerkou užiť. A čo vy viete, možno vás to inšpiruje k spoločnému absolvovaniu kurzu ručnej keramiky.
Skús ma rozosmiať
Jedna z najobľúbenejších a najbláznivejších romantických komédií, kde si hlavné úlohy strihli Jennifer Aniston a Ben Stiller býva taktiež často súčasťou programových štruktúr slovenských televízií. Ak ste ju ešte nevideli, s dabingom ju nájdete na Voyo a Netflixe.
Ide o jednu z najšialenejších romantických komédií posledných dvoch dekád a Stiller v nej hrá dobre zabezpečeného muža Dannyho, ktorý aby oslnil svoju najnovšiu známosť, si vymyslí, že sa rozvádza a má dve deti. Zaplatí teda svojej asistentke (Aniston) a jej dvom deťom dovolenku na Havaji, kde predstierajú, že sú rodina, ktorá sa vlastne rozpadá, aby Danny dokázal svojej známosti, že je milujúci otec dvoch detí.
Viac tipov nájdete v našom článku: Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia
Podľa odborníčky je najlepšou prevenciou proti chrípke očkovanie a dodržiavanie základnej hygieny. Chrípková sezóna je aktuálne na Slovensku v plnom prúde a v posledných týždňoch sa čoraz častejšie skloňuje aj pojem „superchrípka“. Ľudí znepokojuje jej rýchle šírenie a to, ako sa líši od bežnej chrípky. Preto sme sa na túto tému rozprávali s doktorkou farmácie Luciou Novotnou, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou pharmumcist.sk.
„Pomenovanie superchrípka je skôr mediálne populárny, než odborne presný názov. Zatiaľ sa nepreukázalo, že by bola nebezpečnejšia. Dôvodom jej rýchleho šírenia je mutácia chrípky typu A. Liečba superchrípky je rovnaká ako pri bežnej chrípke,“ priblížila farmaceutka v rozhovore.
Okrem toho nám tiež vysvetlila, ako môžeme posilniť imunitu počas chrípkovej sezóny, čo robiť pri prvých príznakoch ochorenia, kedy už ísť k lekárovi, ako prebieha liečba superchrípky, či na ňu fungujú antibiotiká, očkovanie, ale aj to, či „preventívny Paralen“ funguje, alebo ide len o mýtus.
V čom sa superchrípka líši od bežnej chrípky? Prebieha jej liečba inak ako pri bežnej chrípke?
Dôvodom jej rýchleho šírenia je mutácia chrípky typu A. Keďže došlo k výraznej zmene, dostala samostatné označenie podtyp K. Z dôvodu týchto zmien uniká imunitnému systému a nakazia sa aj očkovaní ľudia, prípadne ľudia, ktorí v minulosti prekonali chrípku.
Liečba superchrípky je rovnaká. U bežnej populácie sa lieči len symptomaticky. Podávame antipyretiká, analgetiká na zníženie horúčky a bolesti, lieky na uvoľnenie upchatého nosa, suchý kašeľ, riedenie hlienu, pastilky na bolesť hrdla a hlavne nezabúdajte na dostatok tekutín. Antibiotiká sú pri chrípke neúčinné. V prípade rizikových skupín pacientov je možné podať antivirotikum proti chrípke (antivirotikum má najvyšší účinok, ak je podané do 48 hodín od prvých príznakov chrípky).
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Marek cestuje po svete na motorke: V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Jeho expedície vedú naprieč viacerými svetadielmi. Na motorke precestoval takmer celú Európu, časť Afriky, Ázie, Ameriky a Austrálie. Najsilnejšie pocity v ňom vyvolala Afrika, pretože sa tam cíti ako skutočný dobrodruh. No najviac ho zaujali moslimské krajiny, ktoré podľa jeho slov obývajú pohostinní ľudia.
Marek Slobodník je slovenský cestovateľ, dobrodruh a milovník motoriek. Svoju prvú veľkú cestu absolvoval v roku 2010 na motorke Jawa Pionier k Aralskému jazeru v Kazachstane a vytvoril z nej s piatimi kamarátmi krátky amatérsky film Veľká cesta malých strojov, za ktorý získali cenu Najlepší slovenský motorkársky film. Zároveň vydal aj cestopisnú knihu Od Tatier k Aralu.
Následne sa stal súčasťou populárneho českého žltého cirkusu a niekoľko rokov sa zúčastňoval na expedíciách Dana Příbáňa, z ktorých vznikli známe filmy Trabantom až na koniec sveta, Trabantom do posledného dychu a Trabantom tam a zase späť.
Ich najnovší film o ceste do Mongolska s názvom Žltou žabou do zeme modrého neba je aktuálne obrovským hitom na Netflixe. Marek na tejto expedícii cestoval na terénnej trojkolke Honda ATC200 z 80. rokov, ktorá sa už však prestala vyrábať, pretože bola až príliš nebezpečná.
V rozhovore nám prezradil, ako sa z detskej lásky k motorkám stala celoživotná vášeň, ktoré krajiny ho najviac zaujali a aké dobrodružné cesty plánuje najbližšie.
Ktorá krajina z tých, ktoré ste už precestovali, vás zaujala najviac v pozitívnom zmysle, a čím konkrétne?
Krajín, ktoré ma očarili, je viac. Napríklad Sudán, ktorý je, žiaľ, v súčasnosti neprejazdný, pretože tam prebieha občianska vojna. Keď sme tam boli v roku 2017, mali sme pred touto krajinou veľký rešpekt. Bola to však jedna z najlepších krajín, aké sme navštívili. Keďže tam žijú pohostinní ľudia, ktorí nás neustále volali k sebe domov.
V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. Aj Irak bol pre nás podobne prekvapivý. Nemuseli sme tam minúť ani jeden cent, pretože nás miestni pozývali každý deň na jedlo.
Mám množstvo pozitívnych skúseností s krajinami, o ktorých si ľudia možno povedia, že je to tam nebezpečné.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil
Bola to éra budovateľského nadšenia. No zatiaľ čo štát oslavoval priemyselný úspech, v jednej z poľských štvrtí ľudí trápila tichá epidémia. V tieni komínov, ktoré deň čo deň chrlili hustý dym, vyrastali deti, netušiac, že dýchajú jed. Priemysel bol pýchou regiónu a symbolom prosperity. No pod vrstvou sadzí a prachu sa ukrývala neviditeľná hrozba – olovo, ktoré napísalo jeden z najtemnejších príbehov doby.
Olovo pre človeka predstavuje mimoriadne nebezpečný a tichý jed. V 70. rokoch minulého storočia dokonca vyvolalo v Hornom Sliezsku epidémiu, ktorú sa vtedajší politický režim snažil ututlať.
Ekologická katastrofa sa odohrala v katovickej štvrti Szopienice, neďaleko jednej z najväčších poľských fabrík na spracovanie ťažkých kovov, ktorá predstavovala zdroj otravy olovom.
Najohrozenejšou skupinou boli deti robotníkov, ktoré sa hrávali na dvoroch uprostred hustého, páchnuceho dymu valiaceho sa z komínov oceliarní. Závod pravidelne vypúšťal do ovzdušia nespracované výfukové plyny, zanechávajúce hustú penu, ktorá sa usádzala na celom pozemku. Nedala sa umyť ani utrieť. Filtre nainštalované na komínoch boli len atrapy a koncentrácia škodlivých zlúčenín tisícnásobne prekročila povolené limity, píše poľský portál Onet Wiadomości.
Deti robotníkov bývali spolu so svojimi rodičmi v husto obývaných bytových domoch, kde bolo v chodbách iba desať toaliet, zvyšok mali na dvoroch a na jeden bytový dom bolo iba jedno umývadlo. O kúpeľniach s tečúcou vodou tak mohli len snívať. Hygiena detí bola preto veľmi obmedzená, zvyčajne jedli špinavými rukami znečistenými olovom, kadmiom a inými ťažkými kovmi. Navyše konzumovali zeleninu vypestovanú v kontaminovanej pôde.
Celý článok si môžete prečítať tu: Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Odborníčka na závislosti vysvetlila, či má Suchý február význam
Možno aj vy máte skúsenosť s nátlakom, keď alkohol naozaj nechcete. Niekto sa však ozve, že veď len pohárik; ten, kto nepije, trhá partiu; alebo sa urazí, ak odmietnete. Alkohol je u nás stále bežnou súčasťou kultúry, Suchý február však núka ideálnu možnosť ukázať, že to zvládnete aj bez neho.
Odborníčka Mgr. Barbora Povýšilová nám prezradila viac o závislosti (nielen od alkoholu) a o tom, ako môže adiktológ človeku pomôcť. Dozvedeli sme sa tiež, či sa dá pomôcť niekomu, kto si problém odmieta priznať a pomoc nechce.
Ak sa chcete dozvedieť viac o závislostiach a ich liečbe, prečítajte si náš rozhovor tu: Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a presťahovali sa na Madeiru
Najkrajšie východy slnka, skvelé jedlo, milí ľudia, to všetko a ešte omnoho viac núka Madeira. Patrik a Gabriela sa rozhodli, že to nebude len ich obľúbená dovolenková destinácia, ale stane sa ich domovom.
Predali byt na Slovensku, na očarujúcej Madeire si kúpili dom a pustili sa do jeho rekonštrukcie. Prezradili nám, aké sú ich ciele a plány, a s čím všetkým sa museli zatiaľ popasovať.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa Slovákom žije na Madeire, prečítajte si náš rozhovor tu: Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Josefa Mengeleho, diabolského lekára z koncentračného tábora, určite nikomu netreba predstavovať. Hovorilo sa mu Anjel smrti a stál sa zverstvami, z ktorých aj dnes nabiehajú zimomriavky. V tábore Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brezinka) pôsobil aj gynekológ Carl Clauberg, ktorý sem prišiel páchať zverstvá na ženách a pre mnohých ľudí je neznámou postavou z histórie, o ktorej činoch veľa netušia. Keďže minulosť sa až príliš často opakuje, nemali by sme na neho zabúdať.
Medzi šialenými nápadmi, ktoré sa v tomto období objavili, bolo hľadanie metódy na nechirurgickú sterilizáciu čo najväčšej masy v čo najkratšom čase. Tejto misie sa podujal gynekológ Carl Clauberg, ktorý bol svojho času považovaný za autoritu v liečbe neplodnosti.
Postup bol založený na vstrekovaní agresívnych chemických látok do maternice bez použitia anestézie. Obete netušili, že sa stanú obeťami hrozivého experimentu a do Claubergových rúk sa dostávali pod zámienkou zdanlivo obyčajného gynekologického vyšetrenia. Podľa údajov z múzea najprv ženám bez ich vedomia skontroloval priechodnosť vajíčkovodov, ktoré sú dôležité pre otehotnenie, a následne do nich zaviedol chemickú látku, ktorá spôsobila zápal.
Najšialenejšie je, že príbeh Carla Clauberga zostal pre mnohých zabudnutý. No minulosť sa opakuje a nemali by sme na ňu zabúdať, preto sa viac dozviete v našom článku: Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Zákazníci nechávajú plné košíky a odchádzajú, predavačka Mirka hovorí, čo sa deje za pokladnicou.
Samoobslužné pokladnice v posledných týždňoch opäť vyvolávajú silné reakcie. Na sociálnych sieťach pribúdajú výzvy na ich bojkot, emotívne príspevky aj ironické poznámky. Časť zákazníkov tvrdí, že odmieta „robiť prácu za zamestnancov“, iní ich považujú za rýchly a pohodlný spôsob, ako vybaviť menší nákup bez čakania v rade.
Z technickej novinky, ktorá mala pôvodne predstavovať alternatívu, sa postupne stal bežný štandard a prirodzená súčasť nakupovania. Diskusia sa tak posunula k praktickým otázkam. Ľuďom najčastejšie prekáža, že si musia tovar skenovať sami, riešiť technické hlásenia či čakať na zásah personálu pri každej nezrovnalosti. Iní, naopak, oceňujú, že si nákup vybavia rýchlejšie a bez zdĺhavého státia v rade.
Zamestnanci predajní sa tak často ocitajú medzi technológiou a nespokojnosťou ľudí. Práve pracovníci musia reagovať na výčitky, vysvetľovať možnosti výberu, riešiť technické komplikácie, ktoré sa pri samoobslužnom systéme objavujú a tiež vykladať nákupné košíky, ktoré nahnevaní zákazníci na znak bojkotu ponechajú v predajni.
Rozhodli sme sa preto priniesť pohľad zvnútra. Mirka pracuje v predajni Kaufland na juhu Slovenska takmer šesť rokov a pamätá si obdobie, keď samoobslužné pokladnice ešte neboli súčasťou predajní. V rozhovore hovorí o tom, ako zmeny vníma ona, či aj na svojom pracovisku cíti náznaky bojkotu a s akými reakciami zákazníkov sa stretáva.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
