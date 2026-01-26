Nechal nákup v košíku a odišiel: Zákazník odmietol samoobslužnú pokladnicu a stal sa „internetovým hrdinom“

Foto: interez.sk (Roland Brožkovič), ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Samoobslužné pokladnice opäť rozdelili verejnosť.

Téma samoobslužných pokladníc v uplynulých dňoch výrazne rezonuje Slovenskom a rozdeľuje verejnosť. Kým časť zákazníkov ich považuje za praktický spôsob, ako si urýchliť nákup, iní v nich vidia symbol presúvania práce zo zamestnancov na zákazníkov.

Najnovšie ju opäť otvoril príspevok zverejnený vo facebookovej skupine I love you Trenčín, v ktorom autor opisuje skúsenosť z predajne Lidl. Podľa jeho slov tam jeho známy narazil na zatvorené klasické pokladnice a personál ho mal presviedčať, aby využil práve samoobslužnú pokladnicu.

Pokladnice boli zatvorené, zákazník nákup odmietol

„Pokladnice zatvorené a presviedčali ho, aby išiel na samoobslužnú. Nechal nákup v košíku a odišiel domov. Tlieskam mu za jeho rozhodnutie,“ uvádza v statuse. V ďalšej časti kritizuje argument o nedostatku personálu a poukazuje na princíp, ktorý považuje za neprijateľný.

„Neviem, prečo by som mal ako zákazník ešte robiť aj niekoho prácu a blokovať si tovar sám,“ píše autor s tým, že ak mu nie je umožnené zaplatiť pri klasickej pokladnici, nákup taktiež jednoducho neuskutoční.

Komentáre priniesli iróniu, podporu aj ostrú kritiku

Diskusia pod príspevkom sa rýchlo rozšírila a priniesla široké spektrum reakcií. Objavili sa aj ironické reakcie, ktoré poukazujú na absurdnosť celej situácie. „Dúfam, že dotyčný si chodí vyberať peniaze do banky a nie do bankomatu. Hádam si ich nebude vyberať sám a robiť prácu za pracovníka banky,“ uvádza jeden z komentárov so sarkastickým podtónom.

Ďalší diskutujúci sa vyjadrovali vecnejšie a pripomínali pôvodný zmysel samoobslužných pokladníc. „Samoobslužné pokladnice by mali byť pre zákazníka, ktorý má päť či šesť vecí. Zo začiatku to tak bolo myslené a malo by to tak zostať,“ zaznelo.

Voľba áno, nátlak nie, zhodujú sa viacerí

Opakujúcim sa motívom v komentároch je otázka dobrovoľnosti. Viacerí ľudia zdôrazňujú, že samotná existencia samoobslužných pokladníc im neprekáža, problém však vidia v momente, keď sa z možnosti stáva povinnosť.

„Samoobslužné pokladnice by mali byť o voľbe, nie o nátlaku na zákazníka. Kto chce, nech ich používa,“ píše jedna z diskutujúcich.

Ilustračná foto: Pexels

Zaznievajú aj praktické argumenty. „Pani pri pokladnici mi veci nablokuje rýchlejšie, pretože v tom má prax. Keď si neviem rady, musím volať obsluhu a celé sa to zdržuje,“ uvádza ďalší komentár. Rodičia s deťmi poukazujú na to, že pri klasickej pokladnici si môžu počas blokovania tovaru rovno ukladať nákup, čo považujú za pohodlnejšie riešenie.

Kritici hovoria o prehnanej reakcii

Na opačnej strane stoja diskutujúci, ktorí považujú celú debatu za zbytočne vyhrotenú. Podľa nich ide o prirodzený technologický vývoj a rozdiel medzi vykladaním tovaru na pás a jeho skenovaním v samoobslužnej pokladnici nepovažujú za zásadný. Objavujú sa aj zmierlivejšie postoje. „Samoobslužné pokladnice dávajú možnosť vybrať si. Nútiť ma však nikto nemôže,“ zaznieva v jednej z reakcií.

Téme bojkotovania samoobslužných pokladníc sme sa v intereze venovali už v predchádzajúcom článku, kde sme opísali skupinu ľudí, ktorá otvorene hovorí o bojkote ich existencie a ľudí vyzýva, aby tak urobili tiež.

