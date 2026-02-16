Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Stojí svetový fitnesfenomén Hyrox skutočne za to?

Ak vás zasiahla športová vlna algoritmov na sociálnych sieťach, možno ste aj vy nadobudli pocit, že kým niekedy „všetci“ robili CrossFit a potom začali behať polmaratóny, teraz vypuklo šialenstvo okolo Hyroxu. Je lákadlom pre bežcov, ľudí, ktorí sa venujú silovým tréningom, no získava na popularite aj medzi tými, ktorí možno nikdy nešportovali a práve vďaka tomuto boomu sa so športom rozhodli začať. Zúčastnila som sa populárnych pretekov, aby som zistila, kde sa tento ošiaľ vzal. 

Keď si do vyhľadávača na TikToku zadáte pojem Hyrox, dostanete sa k obrovskému množstvu príspevkov. Od tipov, ako na Hyrox trénovať, cez vtipné fotografie súťažiacich z pretekov, ktorí sa trápia ako o život. Núdza nie je o silné príbehy, napríklad ľudí zdolávajúcich tieto disciplíny aj na invalidnom vozíku, až po zábery fanúšičiek zo zákulisia, ktoré sa s popísanou tabuľkou, že si na Hyroxe hľadajú muža, promenádujú po areáli.

Zúčastnila som sa pretekov, ktoré sa konali počas druhého februárového víkendu vo Viedni a potvrdzujem, že videá neklamú a všetko toto je skutočne súčasťou Hyroxu a jeho neuveriteľnej atmosféry.

@sinagoesrunning LOOKING FOR A MAN IN HYROX 🙋🏼‍♀️ A girl gotta do what a girl gotta do… @HYROX #hyrox #vienna #sport #running ♬ Running Around – Ely Oaks

Čo je Hyrox?

Hyrox kombinuje beh so silovými cvikmi. Súťažiaci musia absolvovať 8 kilometrov behu a medzi každým kilometrom prejsť jedno stanovište, medzi ktorými sa nachádza tlačenie a ťahanie saní (Sled Push a Sled Pull), u mnohých nepopulárne angličáky so skokom dopredu (Burpee Broad Jump) či drep s hodom medicinbalom do terčíka (Wall Balls). Ak sa rozhodnete prihlásiť sa na Hyrox kdekoľvek na svete, tieto disciplíny budú všade rovnaké. A aj v tom spočíva jeho čaro.

Kým dĺžka behu je pre všetky kategórie rovnaká, váha náčiní, s ktorými sa vykonávajú cviky, sa mení na základe kategórie, do ktorej sa prihlásite. Súťažiť môžu jednotlivci, dvojice a nechýba ani štafeta.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Ani muž, ktorý Hyrox vymyslel, angličáky nemusí

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • kto sú dvaja muži, ktorí vymysleli Hyrox;
  • ktorú disciplínu nemá rád ani samotný zakladateľ;
  • ako sa do roku 2032 chce stať Hyrox oficiálnym olympijským športom;
  • ako som sa na Hyrox pripravovala;
  • koľko sme zaň zaplatili a čo sme za túto sumu dostali;
  • ako sme zvládli jednotlivé stanovištia;
  • čo som zanedbala a vypomstilo sa mi to;
  • moje tipy.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac