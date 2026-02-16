Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života

Ak vás zasiahla športová vlna algoritmov na sociálnych sieťach, možno ste aj vy nadobudli pocit, že kým niekedy „všetci“ robili CrossFit a potom začali behať polmaratóny, teraz vypuklo šialenstvo okolo Hyroxu. Je lákadlom pre bežcov, ľudí, ktorí sa venujú silovým tréningom, no získava na popularite aj medzi tými, ktorí možno nikdy nešportovali a práve vďaka tomuto boomu sa so športom rozhodli začať. Zúčastnila som sa populárnych pretekov, aby som zistila, kde sa tento ošiaľ vzal.
Keď si do vyhľadávača na TikToku zadáte pojem Hyrox, dostanete sa k obrovskému množstvu príspevkov. Od tipov, ako na Hyrox trénovať, cez vtipné fotografie súťažiacich z pretekov, ktorí sa trápia ako o život. Núdza nie je o silné príbehy, napríklad ľudí zdolávajúcich tieto disciplíny aj na invalidnom vozíku, až po zábery fanúšičiek zo zákulisia, ktoré sa s popísanou tabuľkou, že si na Hyroxe hľadajú muža, promenádujú po areáli.
Zúčastnila som sa pretekov, ktoré sa konali počas druhého februárového víkendu vo Viedni a potvrdzujem, že videá neklamú a všetko toto je skutočne súčasťou Hyroxu a jeho neuveriteľnej atmosféry.
@sinagoesrunning LOOKING FOR A MAN IN HYROX 🙋🏼♀️ A girl gotta do what a girl gotta do… @HYROX #hyrox #vienna #sport #running ♬ Running Around – Ely Oaks
Čo je Hyrox?
Hyrox kombinuje beh so silovými cvikmi. Súťažiaci musia absolvovať 8 kilometrov behu a medzi každým kilometrom prejsť jedno stanovište, medzi ktorými sa nachádza tlačenie a ťahanie saní (Sled Push a Sled Pull), u mnohých nepopulárne angličáky so skokom dopredu (Burpee Broad Jump) či drep s hodom medicinbalom do terčíka (Wall Balls). Ak sa rozhodnete prihlásiť sa na Hyrox kdekoľvek na svete, tieto disciplíny budú všade rovnaké. A aj v tom spočíva jeho čaro.
Kým dĺžka behu je pre všetky kategórie rovnaká, váha náčiní, s ktorými sa vykonávajú cviky, sa mení na základe kategórie, do ktorej sa prihlásite. Súťažiť môžu jednotlivci, dvojice a nechýba ani štafeta.
Ani muž, ktorý Hyrox vymyslel, angličáky nemusí
V článku sa po odomknutí dozvieš
- kto sú dvaja muži, ktorí vymysleli Hyrox;
- ktorú disciplínu nemá rád ani samotný zakladateľ;
- ako sa do roku 2032 chce stať Hyrox oficiálnym olympijským športom;
- ako som sa na Hyrox pripravovala;
- koľko sme zaň zaplatili a čo sme za túto sumu dostali;
- ako sme zvládli jednotlivé stanovištia;
- čo som zanedbala a vypomstilo sa mi to;
- moje tipy.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku