Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti

Život nás neraz dostane do situácie, ktorá nejde podľa našich predstáv a až po čase sa ukáže, že to osud konal v náš prospech. Takto by sa dal opísať zaujímavý príbeh Slovenky Lucie Bajrović, ktorú okolnosti zaviali do Nemecka. Pôvodne sem prišla na rok, po ktorom sa plánovala vrátiť na Slovensko a pokračovať v štúdiu. Napokon sa jej v tejto krajine zapáčilo natoľko, že sa stala jej domovom.
„Najradšej na živote v Nemecku mám svoju prácu a život v našej časti mesta,“ prezradila nám Lucia. „Mám možnosť pracovať na skrátený úväzok, čo si veľmi vážim, lebo sa stíham popri práci starať o deti a domácnosť.“
Do Mníchova si prišla v roku 2000 s tým, že tu zostaneš jeden rok. Prešlo 26 rokov a stále žiješ v Nemecku. Ako sa to stalo?
Maturovala som v máji 2000 a v júni som dostala odpoveď, že ma neprijali na vysokú školu. Premýšľala som, čo podniknem jeden rok, kým pôjdem opäť na prijímačky. Nemčinu som na gymnáziu absolútne nemala v obľube, ale zase Anglicko sa mi zdalo priďaleko. Tak som sa v jednej agentúre registrovala a vybrali ma do Mníchova ako au pair do hostiteľskej rodiny. Takto som sa dostala do Nemecka.
Aké boli tvoje začiatky?
Začiatky neboli žiadna sláva, keďže sme si s prvou rodinou nerozumeli a po dvoch mesiacoch som ju vymenila. Potom som ale mala šťastie na rodinu s tromi deťmi, ktoré si ma veľmi obľúbili a práca u nich ma bavila. Začala som sa intenzívne učiť po nemecky – pamätám si, ako ma moja au pair mama pred svojimi kamarátkami chválila, ako dobre už viem rozprávať.
Mnoho ľudí nemá odvahu vycestovať do zahraničia, aj keď ich to láka. V tom čase si mala iba 18 rokov a bol to veľký krok. Navyše, ako spomínaš, s prvou rodinou ste si nesadli. Aké pocity si prežívala?
Strach, čo bude ďalej, ale aj sklamanie zo situácie. Našťastie sa to rýchlo vyriešilo v môj prospech a v Nemecku sa mi zapáčilo natoľko, že som sa rozhodla svoj pobyt tu po roku predĺžiť.
Čomu všetkému si sa za tie roky pracovne venovala?
