Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000

John Travolta sa vďaka svojim hereckým výkonom jednoznačne zaradil medzi herecké legendy, na ktoré sa jednoducho nezabúda. Avšak jeho život je poznačený aj bolesťou. Prišiel o svojich najbližších a čelil obvineniam z fyzického násilia.

V článku sa dozviete aj: prečo Travoltu obvinili zo smrti jeho syna;

ktorý z jeho filmov ľudia nevedia vystáť;

prečo na neho mnohí pozerajú cez prsty kvôli viere;

v akých projektoch herca uvidíte najbližšie.

Stal sa snom každej tínedžerky

Ako informuje web Britannica, 18. februára John Travolta oslávil svoje 70. narodeniny. Je najmladším zo šiestich súrodencov a už od útleho veku ho zaujímalo herectvo. Jeho matka, ktorá sa tomuto umeniu taktiež venovala a dokonca ho aj vyučovala, ho v tom v plnej miere podporovala. Dokonca kvôli herectvu nedokončil ani strednú školu, v 16 rokoch z nej odišiel, aby sa naplno mohol venovať svojej vášni.

Predtým, ako v roku 1972 debutoval na Off-Broadway v hre Rain, si ho ľudia mohli všimnúť najmä v reklamách a menších televíznych úlohách. Snom každej tínedžerky sa stal Travolta prvýkrát v roku 1975 po debute komediálneho seriálu Welcome Back, Kotter. Táto úloha ho prvýkrát vystrelila ku hviezdam. Okrem herectva sa ale venoval aj spevu a nahral niekoľko popových albumov. V roku 1976 zas zahviezdil v hlavnej úlohe vo filme The Boy in the Plastic Bubble. Neskôr nejednu úlohu získal aj vďaka tomu, že je vášnivým licencovaným pilotom.

Mnohí ho poznajú z muzikálneho filmu Grease (Pomáda, 1978), kde si zahral po boku Olivie Newton John. Podľa webu Biography sa práve Pomáda zaradila medzi tie najvýnosnejšie live-action muzikálové filmy všetkých čias. Ako píše Worlds Facts, stal sa symbolom éry disco a ikonou popkultúry. Aj keď po megaúspešnej Pomáde nastal v jeho kariére mierny útlm (niektorí si mysleli, že nadobro skončil), v plnej sile sa vrátil v roku 1994 vo filme Pulp Fiction z dielne Quentina Tarantina. Jednoducho, zanechal po sebe trvalú stopu vo svete filmu.

Obvinili ho zo smrti vlastného syna

Aj keď Travolta získal niekoľko ocenení a zažil úspech ako málokto, prežil aj bolesť, akú by ste nepriali ani najhoršiemu nepriateľovi. V roku 1991 sa oženil s herečkou Kelly Preston, s ktorou mal tri deti – Jetta, Ellu a Benjamina. Žiaľ, ich najstarší syn Jett zomrel v roku 2009, mal len 16 rokov, píše The Sun. Už od detstva ho trápili zdravotné problémy. Osudnou sa mu ale stala dovolenka na Bahamách s rodinou, kde utrpel záchvat a nešťastne si udrel hlavu o vaňu.

Akoby toho nebolo málo, po tejto strašnej tragédii sa našli takí, ktorí na Travoltu ukazovali prstom a tvrdili, že svojho syna pripravil o život. Šofér sanitky, ktorá po Jetta prišla, ho dokonca vydieral. Hercovi sa vyhrážal, že ak nezaplatí 25 miliónov dolárov, uverejní údajné dôkazy o tom, že svojmu synovi ublížil.

Podľa BBC sa prípad ocitol pred súdom, no rodine Johna Travoltu to spôsobovalo priveľkú bolesť a obvinenia napokon stiahli. Herec stratu popísal ako to najhoršie, čo vo svojom živote zažil. V mene svojho syna založili charitatívnu organizáciu, ktorá pomáha deťom so špeciálnymi potrebami. Travolta priznal, že si nebol istý, či niečo také dokáže prežiť. V roku 2020 však herca a jeho deti zasiahla ďalšia tragédia. Kelly Preston zomrela vo veku 57 rokov po 2-ročnom boji s rakovinou prsníka, informuje CNN. Kelly a John Travolta boli manželmi takmer 30 rokov.