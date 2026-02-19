Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov

Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na amerického finančníka a odsúdeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Dnes ho dokonca zadržala britská polícia.
Toto zatknutie by sa, samozrejme, nemalo považovať za dôkaz viny. Zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia, Andrew akékoľvek pochybenie na svojej strane popiera. Bývalý princ dnes dokonca symbolicky oslavuje narodeniny.
Zatknutie člena britskej kráľovnej rodiny je bezprecedentná situácia, podľa The Guardian sa tak naposledy stalo v 17. storočí, konkrétne v roku 1647, keď zatkli Karola I. K celej veci sa vyjadril už aj kráľ Karol III., informuje BBC.
„S najhlbším znepokojením som sa dozvedel správy o Andrewovi Mountbattenovi-Windsorovi a o podozrení zo zneužitia verejnej funkcie. Teraz musí nasledovať úplný, spravodlivý a riadny proces, v rámci ktorého bude táto záležitosť vyšetrená vhodným spôsobom a príslušnými orgánmi. V tomto, ako som už povedal, majú našu plnú a bezvýhradnú podporu a spoluprácu.“
Úrady v spojení s jeho prípadom prehľadávajú nehnuteľnosti v okresoch Berkshire a Norfolk. Agentúra Reuters uvádza, že v prvom menovanom sa nachádza jeho niekdajšie sídlo Royal Lodge a v druhom jeho súčasný domov Wood Farm.
Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok ešte pred zatknutím na jeho adresu vyhlásil, že všetci sú si pred zákonom rovní. Tento princíp podľa jeho slov musí platiť aj v prípade Mountbattena-Windsora.
Problémový člen kráľovskej rodiny
Andrew Mountbatten-Windsor sa narodil 19. februára 1960. Je druhým synom kráľovnej Alžbety II. a princa Filipa, mladší brat kráľa Karola III. Slúžil ako pilot vrtuľníka v Kráľovskom námorníctve počas Falklandskej vojny, neskôr bol britským vyslancom pre medzinárodný obchod.
V roku 1986 sa oženil so Sarah Ferguson, o 10 rokov nato sa rozviedli. Jeho život sa zrútil kvôli dlhodobému priateľstvu s Jeffreyom Epsteinom. V roku 2019 odstúpil z kráľovského života po obvineniach zo sexuálneho zneužívania. V októbri 2025 mu kráľ Karol III. odňal všetky tituly a vysťahoval ho z Royal Lodge. Odvtedy je z bývalého princa iba Andrew Mountbatten-Windsor.
S Epsteinom sa poznal desaťročia
Podľa najnovších zistení bývalý princ údajne posielal Epsteinovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.
Andrew bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej – dcéry britského magnáta Roberta Maxwella, ktorá bola neskôr odsúdená za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.
Žalobe za znásilnenie sa vyhol
Meno princa sa spomínalo najmä v súvislosti s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá tvrdila, že ju Epstein a Maxwellová prinútili mať s ním pohlavný styk – mala vtedy 17 rokov. Došlo k tomu údajne v roku 2001 v Londýne a neskôr v Epsteinovom sídle.
Princ Andrew tieto obvinenia opakovane poprel, tvrdil, že si túto ženu „nepamätá“ a že s ňou nikdy nemal sexuálny styk. Napriek tomu s ňou pózuje na fotografii.
V roku 2021 v USA podala na bývalého princa Andrewa občiansku žalobu. Ten sa rozhodol pre mimosúdne vyrovnanie a podľa britských médií jej zaplatil približne 12 miliónov libier (približne 12,5 milióna eur). Svoju vinu však v prípade neuznal.
Vo svojom vyhlásení pre tlač Virginia uviedla, že chce, aby princ Andrew niesol zodpovednosť za to, čo jej urobil. Tvrdila, že mu bola predaná na sex a bola ním pohlavne zneužívaná.
„Mocní a bohatí nie sú oslobodení od zodpovednosti za svoje činy. Dúfam, že ostatné obete uvidia, že je možné nežiť v tichu a strachu, ale získať svoj život späť tým, že budú hovoriť a žiadať spravodlivosť,“ hovorila vtedy Giuffreová.
V rozhovore v relácii BBC Newsnight Andrew povedal, že s Giuffreovou nemal nikdy pohlavný styk. „To sa nestalo,“ uviedol a dodal, že si „nepamätá“, že by sa s ňou niekedy stretol. Dodal, že v Giuffreovej tvrdení, že sa stretli v roku 2001, „je veľa vecí, ktoré sú nesprávne,“ vyjadril sa v roku 2021.
Giuffreová si v apríli roku 2025 vo veku 41 rokov na svojej farme v Západnej Austrálii vzala život. Vydané boli jej pamäti Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (Ničie dievča: Memoáre o prežití zneužívania a boji za spravodlivosť).
Rozhovor, ktorý potopil princa
Rozhovor pre BBC bol hodnotený ako obrovské mediálne fiasko. Kráľovská rodina následne uverejnila vyhlásenie, že princ Andrew na vlastnú žiadosť odstupuje z verejného života.
Po vypuknutí škandálu Andrew prišiel o vojenské hodnosti a kráľovské patronáty – šlo o rozhodnutie schválené kráľovnou Alžbetou II.; v mene kráľovskej rodiny prestal aj vykonávať verejné povinnosti a ocitol sa v izolácii od zvyšku rodiny. Pre Buckinghamský palác je jeho meno hanbou už celé roky, kráľovská rodina je pod obrovským tlakom.
Vzdal sa aj titulu, usvedčili ho ďalšie klamstvá
Princ Andrew tvrdil, že v roku 2010 prerušil vzájomné vzťahy s Epsteinom, minulý rok sa však objavili správy v britských médiách o ich komunikácii z roku 2011, v ktorej odsúdenému sexuálnemu delikventovi povedal, že sú „v tom spolu“.
Epstein sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat. V roku 2019 čelil obvineniam z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely, v auguste však zomrel vo väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
V roku 2025 sa Andrew dokonca vzdal aj oficiálneho titulu vojvodu z Yorku. Navyše sa musel aj vysťahovať zo svojho sídla Royal Lodge, ležiaceho neďaleko hradu Windsor
„Nebudem už viac používať svoj titul ani pocty, ktoré mi boli udelené,“ uviedol Andrew vo vyhlásení. Dodal, že hoci všetky obvinenia odmieta, pretrvávajúce obvinenia voči jeho osobe „odvádzajú pozornosť od práce jeho veličenstva a kráľovskej rodiny.“
Prípad už bývalého princa Andrewa je teda zatiaľ najväčším škandálom zo spisov Epsteina. Okolo jeho mena sa objavilo naozaj obrovské množstvo známych mien, zatknutie člena britskej kráľovskej rodiny je však bezprecedentná situácia.
