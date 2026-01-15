Žena išla k samoobslužnej pokladnici a ostala tam stáť: Odmietla si nablokovať nákup, situáciu zachránil zákazník

Foto: TASR/Slavomír Gregorík

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Samoobslužné pokladnice opäť vyvolali vášne.

Téma samoobslužných pokladníc dlhodobo rozdeľuje verejnosť. Kým časť zákazníkov oceňuje rýchlosť nákupu a kratšie rady, existuje aj skupina ľudí, ktorí majú pocit, že namiesto obsluhy robia prácu za zamestnancov a pri takýchto pokladniciach sa necítia komfortne.

Práve tomuto fenoménu sme sa venovali aj v samostatnom článku. Ako informoval portál Žilinak, rozdielne postoje k samoobslužným pokladniciam viedli počas prvých dní nového roka k nepríjemnému incidentu v jednej zo žilinských predajní. Svoju skúsenosť pre portál opísal mladý pár.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Slováci budú nakupovať v nových lacných predajniach. Veľkú expanziu plánuje Biedronka aj Woolworth, diskontov pribúda
2.
Nový obchodný reťazec sa rozrastá. Plánuje otvorenie v ďalšom meste, chystá tam obrovskú predajňu
3.
Rodina našla bloček z roku 1997: Obsahuje 122 produktov, cena za nákup v supermarkete vám ukradne spánok
Zobraziť všetky články (259)

Napätie vzniklo pri samoobslužnej pokladnici

Keďže mali len menší nákup a pri klasických pokladniciach sa tvorili dlhé rady, rozhodli sa využiť samoobslužnú pokladnicu. Práve tam si mladá žena všimla paniu v strednom veku, ktorá stála pri pokladnici s plným košíkom, pôsobila nahnevane a očividne čakala na obsluhu. Ani po tom, ako si pár svoj nákup zaplatil, sa situácia neposunula.

Mladšia žena sa preto panej prihovorila a snažila sa zistiť, či nepotrebuje pomoc. Namiesto vďačnej reakcie však prišla podráždená odpoveď. Zákazníčka trvala na tom, že pri pokladnici nechce pracovať sama a očakáva obsluhu zo strany personálu.

Konflikt ukončil nečakaný krok

Do vzniknutého napätia sa zapojil partner mladej ženy. Uvedomoval si, že pri samoobslužnej pokladnici pravdepodobne nikto celý nákup nenablokuje a že v predajni bolo otvorených viacero klasických pokladníc. Zároveň však nechcel, aby sa situácia ďalej vyhrocovala. Rozhodol sa preto konať zmierlivo a zákazníčke celý nákup sám nablokoval.

V košíku mala približne 30 položiek, ktoré jej postupne uložil na váhu a do tašky. Konflikt sa tým skončil, hoci jeho partnerka mala pocit, že takéto riešenie môže podobné správanie u niektorých ľudí skôr podporiť než odradiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stačí poznať tento rýchly trik: Zubárka radí, ako zachrániť vybitý zub. Ušetriť môžete až stovky eur
Stačí poznať tento rýchly trik: Zubárka radí, ako zachrániť vybitý zub. Ušetriť môžete až stovky eur
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac