Žena išla k samoobslužnej pokladnici a ostala tam stáť: Odmietla si nablokovať nákup, situáciu zachránil zákazník

Téma samoobslužných pokladníc dlhodobo rozdeľuje verejnosť. Kým časť zákazníkov oceňuje rýchlosť nákupu a kratšie rady, existuje aj skupina ľudí, ktorí majú pocit, že namiesto obsluhy robia prácu za zamestnancov a pri takýchto pokladniciach sa necítia komfortne.
Práve tomuto fenoménu sme sa venovali aj v samostatnom článku. Ako informoval portál Žilinak, rozdielne postoje k samoobslužným pokladniciam viedli počas prvých dní nového roka k nepríjemnému incidentu v jednej zo žilinských predajní. Svoju skúsenosť pre portál opísal mladý pár.
Napätie vzniklo pri samoobslužnej pokladnici
Keďže mali len menší nákup a pri klasických pokladniciach sa tvorili dlhé rady, rozhodli sa využiť samoobslužnú pokladnicu. Práve tam si mladá žena všimla paniu v strednom veku, ktorá stála pri pokladnici s plným košíkom, pôsobila nahnevane a očividne čakala na obsluhu. Ani po tom, ako si pár svoj nákup zaplatil, sa situácia neposunula.
Mladšia žena sa preto panej prihovorila a snažila sa zistiť, či nepotrebuje pomoc. Namiesto vďačnej reakcie však prišla podráždená odpoveď. Zákazníčka trvala na tom, že pri pokladnici nechce pracovať sama a očakáva obsluhu zo strany personálu.
Konflikt ukončil nečakaný krok
Do vzniknutého napätia sa zapojil partner mladej ženy. Uvedomoval si, že pri samoobslužnej pokladnici pravdepodobne nikto celý nákup nenablokuje a že v predajni bolo otvorených viacero klasických pokladníc. Zároveň však nechcel, aby sa situácia ďalej vyhrocovala. Rozhodol sa preto konať zmierlivo a zákazníčke celý nákup sám nablokoval.
V košíku mala približne 30 položiek, ktoré jej postupne uložil na váhu a do tašky. Konflikt sa tým skončil, hoci jeho partnerka mala pocit, že takéto riešenie môže podobné správanie u niektorých ľudí skôr podporiť než odradiť.
Nahlásiť chybu v článku