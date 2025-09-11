Zachránila niekoľko životov: Sučka Roselle sa stala hrdinkou počas tragického pádu Dvojičiek 11. septembra

Teroristické útoky z 11. septembra 2001
Psík predstavoval svetielko nádeje v obrovskej tragédii.

Ak máte doma psíka, aj vy ste už možno niekedy ostali prekvapení z toho, čo všetko dokáže a ani ste o tom nevedeli. Neraz to nie sú len štvornohí priatelia, ale aj hrdinovia zachraňujúci životy. Dôkazom je Roselle, psík, ktorý skupine ľudí pomohol dostať sa z pekla, ktoré nastalo po útoku na Dvojičky.

Roselle aj Michael si zachovali pokoj a rozvahu

Ako informuje web All That Is Interesting, 11. septembra 2001 bol Michael Hingson vo svojej kancelárii na 78. poschodí Svetového obchodného centra. Zrazu začul tlmený výbuch a budova sa zatriasla. Následne Hingsonov kolega Frank zbadal plamene a dym. Hingson ich vidieť nemohol, od narodenia bol totiž nevidiaci.

Pod stolom spala jeho sučka labradora, vodiaci psík menom Roselle a rozruch ju prebral. Nevykazovala však žiadne známky stresu, Michael bol preto presvedčený o tom, že majú dostatok času na pokojnú evakuáciu. To, čo sa nasledovne udialo, bolo jasným dôkazom toho, že puto medzi Roselle a Michaelom nebolo vôbec obyčajné.

@sept11memorial 9/11 survivor who escaped from the North Tower with his guide dog, Roselle, listen to Michael Hingson’s 9/11 story. #fyp #ForYouPage #MuseumTok #NYC #NeverForget911 #NeverForget #WTC #history #911Survivor #education #911MuseumEd ♬ original sound – 9/11 Memorial & Museum

Hingson mal bezpečnostné procedúry budovy v malíčku. Zatelefonoval svojej manželke, aby jej oznámil, čo sa deje. Potom Frankovi povedal, že musí všetkých vyviesť z budovy, avšak nesmú ísť do výťahov, musia ísť po schodoch. Na schodisku Michael ucítil pach, ktorý mu bol povedomý – letecké palivo.

Posledný záblesk radosti

Skupina začala zostupovať po viac ako 1 460 schodoch zo 78. poschodia. Po ceste ich míňali ľudia, ktorí utrpeli popáleniny. Jedna žena začala mať problémy s dýchaním, prepadávala panike a trvala na tom, že sa z budovy nedostanú živí. Hingson a skupinka asi 8 ľudí ju ale objali, upokojili a presvedčili, aby pokračovala v ceste ďalej. Zapojila sa aj Roselle, ktorá sa ženu taktiež pokúsila upokojiť.

V istom bode okolo skupiny smerom nahor bežali hasiči. Niektorí Roselle stihli rýchlo pohladkať. Žiaľ, zrejme to bol posledný záblesk radosti predtým, než vyhasli ich životy. Na 50. poschodí skupinku opäť začala do svojich pazúrov chytať panika. Frank začal kričať, že tam všetci zomrú. Michael sa ale nenechal rozhodiť a oznámil, že keď sa von dostane on a Roselle, zvládnu to všetci.

Napokon sa skupina úspešne dostala do vestibulu. Všade po okolí však boli rozmetané nielen úlomky, ale aj ľudské telá bez známok života. Roselle a Michael tak museli nájsť bezpečný východ, čo sa im napokon aj podarilo. Až vonku si skupina uvedomila, čo sa v skutočnosti udialo a aký brutálny útok sa práve odohral.

Jedinečné puto

Po chvíli začuli hukot, ktorý Michael popísal ako kombináciu rútiaceho sa vlaku a vodopádu. Jedna z veží sa rútila k zemi. Každý vzal nohy na plecia a utekal. Michael sa opäť musel spoľahnúť na Roselle, aby ho vyviedla z pekla. Sučka ho napokon priviedla k schodisku vedúcemu do stanice metra. Tam sa mohol Michael konečne nadýchnuť. Keď sa z metra opäť vynorili, Frank skonštatoval, že World Trade Center už viac neexistuje.

Po návrate domov Michael sňal Roselle postroj. Tá sa okamžite rozbehla k svojim hračkám a chcela sa hrať. V roku 2003 sučka za svoju prácu dostala zaslúžené ocenenie. O dva roky neskôr veterinár diagnostikoval Roselle imunitnú trombocytopéniu, ochorenie, ktoré postihuje krvné doštičky. Hingson verí, že jej stav spôsobil toxický vzduch, ktorému bola vystavená, keď mu 11. septembra zachránila život.

Roselle ale prekonala aj túto prekážku a obklopená milujúcou rodinou žila ešte 7 rokov. Naposledy vydýchla 26. júna v roku 2011. Michael priznal, že v priebehu života mal viacero psíkov, jeho puto s Roselle však bolo vskutku výnimočné.

