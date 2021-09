Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Už o niekoľko dní nás čaká smutné, 20. výročie tragédie, ktorá otriasla svetom. Do Svetového obchodného centra v New Yorku narazili dve lietadlá unesené teroristami a spôsobili teroristický čin, ktorý sa navždy zapíše do svetových dejín. Už menej sa spomína únos lietadla, ktoré narazilo do Pentagonu a ešte menej únos lietadla United Airlines Flight 93, ktorý, vďaka hrdinstvu ľudí na palube, jediný neskončil ako účinná zbraň v rukách teroristov.

Bol 11. september 2001 a ráno na Newarskom medzinárodnom letisku v New Jersey sa nič zásadné nedialo. Jeden z letov označovaný ako United Airlines 93 smeroval z tohto letiska do San Francisca.

Nasadený Boeing 757-222 mal kapacitu 182 pasažierov, no podľa vyšetrovacej komisie bolo obsadené iba na 20 %, čo znamená, že na palube bolo iba 37 pasažierov a 7 členov posádky. Tento stav bol pre teroristov ideálny. Málo pasažierov znamenalo rýchlejšie prebratie kontroly nad lietadlom, no keďže lietadlo letelo na druhý koniec USA, bolo plné výbušného paliva.

Teroristi nastupujú do lietadla

Medzi 37 pasažiermi, ktorí v to ráno nastupovali do lietadla, boli štyria pripravení v tento deň zomrieť.

Hlavným únoscom bol Ziad Jarrah. Tento vtedy 26-ročný muž pochádzal z bohatej libanonskej rodiny. Jeho snom bolo stať sa pilotom a 5 rokov pred útokmi sa presťahoval do Nemecka, kde sa učil jazyk a po roku započal štúdium aerokozmickej technológie v Hamburgu. Tam sa, ako uvádza MSN, začal radikalizovať a v roku 2000 sa v Afganistane stretol s Usámom bin Ládinom. V júni toho toku prišiel na Floridu a začal si robiť kurz lietania s cieľom, aby dokázal unesené lietadlo nasmerovať na vybraný cieľ.

Ďalší traja únoscovia, Ahmed al-Nami,(24-ročný), Hamza al-Ghamdi (20-ročný) a Mohand al-Shehri (22-ročný) pochádzali zo Saudskej Arábie a do USA prileteli z Dubaja. Títo muži boli vycvičení na to, aby premohli posádku lietadla a dostali sa do kokpitu.

Pri nastupovaní do lietadla sa teroristi tvárili normálne, k dôkladnej kontrole vybrali iba Haznawiho batožinu, v ktorej nič nenašli. Lietadlo malo odletieť o ôsmej ráno, avšak k odletu došlo až o 8:42. V tom čase bol už let číslo 11 v moci teroristov a o 4 minúty narazí do Severnej veže Svetového obchodného centra. V čase 9:03, keď let 93 naberá letovú hladinu 11 kilometrov, do WTC narazilo druhé lietadlo. V tom čase každý pochopil, že sa udial koordinovaný teroristický útok na Spojené štáty.

Let 93 však stále prebieha normálne. O 9:23 prichádza do kokpitu správa o teroristických útokoch. Niekoľko minút na to kapitán lietadla potvrdil, že u neho je všetko v poriadku. To bola posledná komunikácia pred únosom.

Teroristi preberajú lietadlo

O 9:28, keď je už necelú polhodinu jasné, že na New York a USA bol spáchaný veľký teroristický čin a ostáva iba niekoľko minút do útoku na Pentagon letom číslo 77, začínajú teroristi akciu. Vyzbrojení pravdepodobne iba príborom vtrhnú do kokpitu a jeden z členov posádky vysiela signál Mayday. Bolo počuť ako niekto v kokpite kričí “vypadnite odtiaľto“.

Teroristi následne podľa vyšetrovania presunuli posádku a pasažierov do zadnej časti lietadla. Už “nový kapitán” Jarrah zahlásil, že na palube je bomba, že všetci majú sedieť. Vraj sa vracajú na letisko, kde pristanú a budú vyjednávať o podmienkach. Toto hlásenie malo logiku, chceli rukojemníkov upokojiť a navodiť im pocit, že po pristátí sa budú môcť dostať na slobodu.

Dispečer toto palubné hlásenie zachytil a informoval svojich nadriadených, ako píše NPR. Na nasledujúcich nahrávkach z kokpitu bolo počuť letušku ako prosí, aby jej neubližovali a tiež, že nechce umrieť.

Pasažieri pochopili, že ak nič neurobia, zomrú

Lesť, ktorú Jarrah povedal pasažierom by mohla vyjsť, ak by lietadlo nemalo pred odletom meškanie. Pasažieri totiž využili telefónne linky v lietadle a začali volať príbuzným. Jeden z pasažierov v telefonáte manželke povedal, že niekto bol pobodaný a že si myslí, že hlásenie o bombe je falošné.

Manželka iného pasažiera cez telefón vravela o útokoch v New Yorku a vtedy pochopili, že sú súčasťou samovražednej misie. SFgate uvádza, že jeden z mužov povedal manželke do telefónu: “Neboj sa, niečo urobíme.” Celkovo bolo vykonaných 37 hovorov, ako uvádzajú záznamy.

Medzi pasažiermi padlo rozhodnutie. Za každú cenu sa musia zmocniť lietadla, inak zomrú nielen oni, ale ich nečinnosť spôsobí smrť ďalším nevinným ľuďom.

Teroristov protiútok prekvapil

Vzbura letu 93 nastala o 9:57, teda po polhodine od toho, ako sa k moci nad lietadlom dostali teroristi. Muži sa snažili dostať do kokpitu a únoscovia sa zľakli, čo dokladá aj nahrávka z kokpitu.

Jarrah začal s lietadlom nakláňať sprava doľava tak, aby znemožňoval pasažierom snahu dostať sa do kokpitu. V záznamoch je počuť ako teroristi hovoria: “Udrž ich vonku, udrž ich“. Jarrah potom začal pohybovať nosom lietadla hore a dolu s cieľom sťažiť dobýjanie sa do kokpitu.

Je možné, že pasažieri ako baranidlo použili servírovací vozík. Presne o desiatej hodine je na nahrávke z kokpitu počuť nárazy, krik a rozbíjanie skla.

Zakričal Allāhu Akbar a strhol lietadlo na zem

Teroristi tušili, že o chvíľu sa do kokpitu pasažieri dostanú. Jeden z nich sa pýta: “Je to ono? Máme to skončiť?,” a ďalší odpovedá: “Ešte nie, až keď sa sem dostanú.”

Na zázname je počuť aj pasažierov, ktorí sa povzbudzujú v tom, že ak to neurobia, určite zomrú a zakričali “Ideme na to“. Terorista Jarrah, ktorý lietadlo pilotoval začal niekoľkokrát odriekať známu frázu Allāhu Akbar a potom sa spýtal ďalšieho teroristu: “Je to ono? Mám to strhnúť dolu?” Druhý mu odpovedal: “Áno, strhni to dolu.”

Potom tento povel ešte niekoľkokrát zopakoval a Jarrah strhol lietadlo smerom k zemi. O 10:03 let United airlines číslo 93 naráža rýchlosťou viac ako 900 km/h do zeme v blízkostí uhoľnej bane v Pennsylvánii. Lietadlo vytvorilo kráter o veľkosti až 15 metrov a hĺbke tri metre.

Na základe záznamov nie je jasné, či sa pasažierom naozaj podarilo dostať do kokpitu, alebo teroristi strhli lietadlo v momente, keď vedeli, že od vtrhnutia do kokpitu ich delia iba sekundy.

Hrdinovia z lietadla

Lietadlo sa po dopade úplne rozbilo, trosky našli aj vo vzdialenosti 2 a pol kilometra ďaleko. Nikto náraz nemal šancu prežiť a telá obetí sa doslova vyparili. Najväčšou časťou, ktorú vyšetrovatelia našli, bol kus chrbtice s piatimi stavcami. Celkovo objavili 1 500 telesných pozostatkov, ktorých hmotnosť predstavovala iba 8 percent z celkovej hmotnosti ľudí na palube.

O tom, aký bol cieľ útoku neexistujú presvedčivé dôkazy. Vo vypátraných komunikáciách medzi teroristami iba dva dni pred útokmi, sa hovorí o Bielom dome ako hlavnom cieli a Kapitole ako alternatívnom. Ešte predtým teroristi uvažovali aj o jadrovej elektrárni, to však neskôr zavrhli.

Pasažieri letu 93 boli následne oslavovaní ako hrdinovia. Všetkým bolo navrhnuté udelenie zlatej medaily Kongresu. Za svoju snahu o zamedzenie teroristického činu síce zaplatili najvyššiu cenu, no ich čin nevyšiel nazmar. Ak by totiž svoj odvážny čin nepodnikli, je jasné, že obetí teroristických útokov z 11. septembra by bolo oveľa viac.