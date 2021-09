“Deje sa niečo príšerné, myslím, že to neprežijem”. Z posledných slov obetí 11. septembra mrazí ešte aj dnes

Po tom, čo členovia teroristickej organizácie uniesli 4 lietadlá a zdevastovali Svetové obchodné centrum v New Yorku, prišlo o život takmer 3 000 ľudí. Drvivú väčšinu z nich tvorili obyčajní civilisti, ktorí ani len netušili, že nastal posledný deň ich života. Vo svojich posledných minútach sa však niektoré z obetí teroristického útoku stihli rozlúčiť so svojimi blízkymi. Aj takto zneli ich posledné slová.

Brian Sweeney

Brian zanechal svojej manželke Julie odkaz len 3 minúty predtým, ako let číslo 175 narazil do budovy Svetového obchodného centra (WTC). Pôvodne jej chcel zavolať, Julie však nezdvihla telefón, píše portál All That Is Interesting. Brian kedysi pôsobil ako pilot amerického námorníctva, kvôli čiastočnej paralýze sa však musel svojho povolania vzdať. Práve, keď sa mu podarilo svoj život vybudovať nanovo, sa všetko zrútilo ako domček z karát.

Brian totiž sedel v lietadle, ktoré smerovalo do Los Angeles, tam však už nikdy nedorazilo. Krátko po tom, čo bolo lietadlo unesené, si Brian uvedomil, že zrejme neprežije. Svojej manželke zanechal tento odkaz: „Jules, tu Brian. Počuj, sedím v lietadle, ktoré bolo unesené. Ak sa situácia nevyvinie dobre, zatiaľ dobre nevyzerá, chcem, aby si vedela, že ťa absolútne milujem. Chcem, aby si sa mala dobre, choď a ži. Platí to aj pre mojich rodičov a pre každého, totálne ťa milujem, vidíme sa, keď tam dorazíš. Maj sa, láska. Dúfam, že ti zavolám.“

Melissa Harrington Hughes

Melissa mala v New Yorku stráviť len jeden deň, vybrala sa tam kvôli pracovným povinnostiam. Bola riaditeľkou stratégie rozvoja obchodu a do WTC mala ísť na raňajšie stretnutie, píše portál Legacy. Melissa sa nebála, milovala cestovanie po svete a nikdy nevydržala pridlho na jednom mieste.

V čase, keď ju tragická udalosť pripravila o život, mala len 31 rokov. „Len som ti chcela dať vedieť, že ťa milujem, uviazla som v budove v New Yorku, všade je veľa dymu a len som chcela, aby si vedel, že ťa navždy milujem,“ adresovala posledné slová Melissa svojmu manželovi Seanovi, ktorý bol v tom čase v San Franciscu.

Stuart T. Meltzer

32-ročný Stuart pracoval v budove WTC len mesiac, keď do nej narazilo lietadlo. V čase, keď sa teroristický útok odohral, sa nachádzal na 105. poschodí budovy, píše The New York Times. Svojej manželke stihol zatelefonovať krátko po náraze lietadla. „Miláčik, deje sa niečo príšerné. Myslím, že to neprežijem. Milujem ťa. Postaraj sa o naše deti,“ zneli Stuartove posledné slová pred smrťou.

Mark Bingham

Tú najdesivejšiu hlasovú správu obdržala 11. septembra aj Alice Hoglan, matka Marka Binghama. Akonáhle začula jeho hlas, vedela, že niečo nie je v poriadku. Utvrdili ju v tom nasledujúce slová: „Ahoj mami, tu je Mark Bingham. Prevzali nad nami kontrolu. Sú tu traja muži, ktorí hovoria, že majú bombu. Ľúbim ťa, ľúbim ťa, ľúbim ťa.“

Melissa Doi

32-ročná Melissa uviazla podľa portálu NPR na 83. poschodí WTC. Vytočila číslo 911 v snahe privolať pomoc pre seba a 5 ďalších ľudí, ktorých mala okolo seba. Operátorka na linke robila všetko, čo mohla, aby Melissu, ktorá podliehala panike, upokojila. Melissa však napokon počas telefonátu zomrela. Takto znel jej posledný rozhovor:

Melissa: „Je tu horúco, nič nevidím, vôbec nič nevidím!“

911: „OK.“

Melissa: „Všade vidím len dym.“

911: „OK, drahá, prepáčte, vydržte sekundu, som tu, pokoj, upokojte sa a počúvajte, počúvajte, nahrávam hovor, vydržte sekundu, prosím.“

Melissa: „Zomriem, však?“

911: „Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Hovorte svoju…Hovorte svoju modlitbu.“

Melissa: „Zomriem.“

911: „Musíte myslieť pozitívne, pretože si musíte navzájom pomôcť dostať sa preč z poschodia.“

Melissa: „Zomriem.“

911: „Pozrite sa, upokojte sa, pokoj, pokoj, pokoj.“

Melissa: „Bože, prosím…“

Melissa: “Ostanete so mnou na linke? Myslím, že umieram.”

911: “Áno madam, samozrejme, ostanem s Vami.”

Melissa: “Už sú tu (záchranári)?”

911: “Sú s vami vo vnútri?”

Melissa: “Nie.”

911: “Okej, tak ostaňte vo vnútri a počkajte, kým prídu.”

Melissa: “Môžete zistiť, kde sú?”

911: “Hlavne ostaňte pokojná, buďte pokojná, kým prídu do vnútra.”

Melissa: “Môžete…”

Mnohí v zúfalstve vyskočili z okien

Mnoho ľudí sa zúfalo snažilo uniknúť pred dymom a plameňmi. Inej cesty však nebolo, ocitli sa v pasci. Poslednú šancu videli vo výskoku z okna. V tesnej blízkosti WTC sa ocitol aj fotograf Richard Drew, ktorý mal pôvodne v meste fotografovať prehliadku tehotenskej módy. Z kontroverzných záberov, ktoré stihol urobiť priamo na mieste katastrofy, mrazí aj teraz, po 20 rokoch. Ako píše NzHerald, spočiatku si myslel, že sú to lietajúce úlomky budovy, kusy trosiek. Lietadlo totiž do budovy narazilo len pred niekoľkými minútami.

Trvalo mu niekoľko minút, kým si uvedomil, že sú to ľudia snažiaci sa zachrániť výskokom z budovy. Drewovi sa ich postavy vryli navždy do pamäti, pamätá si ich vlasy, oblečenie, jednoducho všetko, čo dokázal zachytiť. Do dnešného dňa sú práve padajúci ľudia pre tých, čo prežili, tou najdesivejšou spomienkou. Severná veža stála ešte 102 minút po tom, čo do nej narazilo lietadlo. Ľudia z nej po celý ten čas vyskakovali, niekoľkí vyskočili aj z južnej veže.

Z okien WTC vyskočilo najmenej 200 ľudí

Pád trval v priemere len 10 sekúnd. Väčšina z nich bola po celý čas nažive, po dopade však nemali absolútne žiadnu šancu prežiť, smrť nastala okamžite. Niektorí nedokázali skočiť sami, z horiacej budovy preto unikali v pároch, či dokonca v skupinkách. Odhaduje sa, že po výskoku z okien WTC prišlo o život najmenej 200 ľudí.

Medzi najznámejšie fotografie, ktoré Drew vyhotovil, patrí tá s názvom The Falling Man (Padajúci muž). Do dnešného dňa sa jeho identitu odhaliť nepodarilo, aj keď sa ozvalo hneď niekoľko ľudí, ktorí si mysleli, že je to člen ich rodiny, píše Esquire. Muž, ktorý z budovy vyskočil o 9:41 ráno, bol pravdepodobne uväznený na niektorom z vyšších poschodí. Fotografiu deň po tragédii uverejnilo niekoľko prestížnych časopisov. Neskôr ju však istý čas nebolo možné publikovať. Ľuďom sa zdalo príliš kruté dívať sa na človeka, ktorému ostávalo už len pár sekúnd života.

Identitu Padajúceho muža sa nikdy nepodarilo potvrdiť

V súvislosti s padajúcim mužom sa najčastejšie skloňuje meno Norberto Hernandez, ktorý bol v budove zamestnaný ako cukrár. Po tom, čo Drew ukázal fotografiu jeho súrodencom, tí jeho identitu potvrdili. Ďalší členovia rodiny však odmietali, že by to mohol byť naozaj on, alebo sa na fotografiu nechceli ani len pozrieť.

Kľúčovým prvkom má byť oranžové tielko, ktoré mal mať muž oblečené pod bielou tunikou. Práve kvôli nemu sa jeho bývalí kolegovia nazdávajú, že Padajúcim mužom je zvukový technik Jonathan Briley. Vynorili sa aj ďalšie mená, už nikdy sa však nepodarí s istotou potvrdiť, kto bol Padajúci muž v skutočnosti. V roku 2006 o ňom vznikol dokument s názvom 9/11: The Falling Man. Nech to však bol ktokoľvek, podobne ako takmer 3 000 ďalších ľudí, sa už nikdy nevrátil domov k svojej rodine.