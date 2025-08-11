V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie

Čo by urobil páchateľovi otec, ktorého dieťa bolo zneužité? Mnoho z vás v tom má možno jasno. Zločin však stále bude zločinom, bez ohľadu na to, ako ho človek odôvodňuje a na kom je páchaný. Napriek tomu sa Jason Vukovich stal hrdinom. Ľudia ho obdivujú za to, čo urobil ľuďom odsúdeným za pedofíliu.
Mal byť vzorom, stal sa nočnou morou
Ako sa dozvedáme z webu All That Is Interesting, Jason Vukovich sa narodil v roku 1975 v aljašskom Anchorage slobodnej matke. Neskôr si ho adoptoval partner jeho matky Larry Lee Fulton. Avšak namiesto toho, aby sa pre Jasona stal vzorom a otcovskou figúrou, stal sa jeho nočnou morou. Fulton totiž Jasona sexuálne zneužíval.
Jason sa vyjadril, že jeho mama, ale aj Larry, boli silní veriaci a deti vodili do kostola niekoľkokrát týždenne. Jason priznal, že bol nesmierne zmätený a vydesený, keď Larry zaviedol „chvíľky na modlenie“ neskoro v noci. V skutočnosti mu šlo len o to, aby mohol chlapca zneužiť. Aby toho nebolo málo, Larry ho neraz bil opaskom či kusmi dreva.
„The Alaskan Avenger“ Jason Vukovich smiling at his brother after receiving a 23 year sentence. Jason used the state’s sex offender registry to track down offenders, break into their homes, and beat them with a hammer. Both Jason and his brother were sexually abused as children. pic.twitter.com/Z4582r6kis
— Creepy.org (@creepydotorg) July 27, 2025
Podobným utrpením si prešiel aj Jasonov starší brat Joel. Pritískal sa na posteli k stene a dúfal, že ho otčim nechá na pokoji. Počas výpovede pred súdom priznal, že sa na Jasona nedokáže ani pozrieť. Má výčitky svedomia z toho, že za ním Larry nešiel ako za prvým. Možno by potom Jasonovi dal pokoj, píše Fox News.
S traumou sa nedokázal vyrovnať
Larry bol za zneužívanie maloletých osôb odsúdený v roku 1989, no do väzenia nešiel. Podľa Vukovicha sa nikto o rodinu viac nezaujímal. Bratia boli napokon nútení ujsť z domu v čase, keď boli ešte len tínedžeri. Podarilo sa im dostať sa do Washingtonu, a aby prežili, museli sa uchýliť k drobným krádežiam a iným zločinom.
Vukovich priznal, že sa so všetkým, čo prežil, nedokázal vyrovnať. Joel vyhľadal pomoc terapeuta, no Jason sa vydal po inej ceste. Prepadol závislosti od metamfetamínu a vo väzení sa ocitol viackrát. Dokonca údajne napadol aj svoju bývalú manželku, tieto obvinenia ale Jason popiera. Mal však pocit, že za nič nestojí a jeho existencia nemá vôbec žiadnu hodnotu.
The Anchorage man who attacked sex offenders in 2016, claiming to be an „avenging angel,“ is sentenced to 23 years in prisonhttps://t.co/oRTHsuDeW1 pic.twitter.com/CDG0u5J8ih
— Anchorage Daily News (@adndotcom) February 26, 2018
V putách opäť skončil po tom, ako sa po návrate na Aljašku rozhodol vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Podľa The Mirror cítil neprekonateľnú túžbu niečo urobiť, jednoducho konať. V roku 2016 sa dostal k verejne dostupnému zoznamu sexuálnych delikventov. Vybral si z neho troch ľudí, ktorí sa stali jeho terčom. Zameriaval sa špecificky na tých, ktorých zločiny sa týkali detí a strávili za to nejaký čas za mrežami.
Pomsta za deti, ktorým ublížili
V tomto článku sa po odomknutí dozvieš
- aký trest dostal Jason Vukovich;
- prečo ľudia žiadajú jeho prepustenie;
- aký má „Aljašský pomstiteľ“ odkaz pre ľudí.
Po zakúpení predplatného tiež získaš
- Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
- Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku