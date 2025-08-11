V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie

Foto: Change.org

Petra Sušaninová
Prezývajú hol Aljašský pomstiteľ.

Čo by urobil páchateľovi otec, ktorého dieťa bolo zneužité? Mnoho z vás v tom má možno jasno. Zločin však stále bude zločinom, bez ohľadu na to, ako ho človek odôvodňuje a na kom je páchaný. Napriek tomu sa Jason Vukovich stal hrdinom. Ľudia ho obdivujú za to, čo urobil ľuďom odsúdeným za pedofíliu.

Mal byť vzorom, stal sa nočnou morou

Ako sa dozvedáme z webu All That Is Interesting, Jason Vukovich sa narodil v roku 1975 v aljašskom Anchorage slobodnej matke. Neskôr si ho adoptoval partner jeho matky Larry Lee Fulton. Avšak namiesto toho, aby sa pre Jasona stal vzorom a otcovskou figúrou, stal sa jeho nočnou morou. Fulton totiž Jasona sexuálne zneužíval.

Jason sa vyjadril, že jeho mama, ale aj Larry, boli silní veriaci a deti vodili do kostola niekoľkokrát týždenne. Jason priznal, že bol nesmierne zmätený a vydesený, keď Larry zaviedol „chvíľky na modlenie“ neskoro v noci. V skutočnosti mu šlo len o to, aby mohol chlapca zneužiť. Aby toho nebolo málo, Larry ho neraz bil opaskom či kusmi dreva.

Podobným utrpením si prešiel aj Jasonov starší brat Joel. Pritískal sa na posteli k stene a dúfal, že ho otčim nechá na pokoji. Počas výpovede pred súdom priznal, že sa na Jasona nedokáže ani pozrieť. Má výčitky svedomia z toho, že za ním Larry nešiel ako za prvým. Možno by potom Jasonovi dal pokoj, píše Fox News.

S traumou sa nedokázal vyrovnať

Larry bol za zneužívanie maloletých osôb odsúdený v roku 1989, no do väzenia nešiel. Podľa Vukovicha sa nikto o rodinu viac nezaujímal. Bratia boli napokon nútení ujsť z domu v čase, keď boli ešte len tínedžeri. Podarilo sa im dostať sa do Washingtonu, a aby prežili, museli sa uchýliť k drobným krádežiam a iným zločinom.

Vukovich priznal, že sa so všetkým, čo prežil, nedokázal vyrovnať. Joel vyhľadal pomoc terapeuta, no Jason sa vydal po inej ceste. Prepadol závislosti od metamfetamínu a vo väzení sa ocitol viackrát. Dokonca údajne napadol aj svoju bývalú manželku, tieto obvinenia ale Jason popiera. Mal však pocit, že za nič nestojí a jeho existencia nemá vôbec žiadnu hodnotu.

V putách opäť skončil po tom, ako sa po návrate na Aljašku rozhodol vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Podľa The Mirror cítil neprekonateľnú túžbu niečo urobiť, jednoducho konať. V roku 2016 sa dostal k verejne dostupnému zoznamu sexuálnych delikventov. Vybral si z neho troch ľudí, ktorí sa stali jeho terčom. Zameriaval sa špecificky na tých, ktorých zločiny sa týkali detí a strávili za to nejaký čas za mrežami.

Pomsta za deti, ktorým ublížili

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • aký trest dostal Jason Vukovich;
  • prečo ľudia žiadajú jeho prepustenie;
  • aký má „Aljašský pomstiteľ“ odkaz pre ľudí.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac