Zabudnutý detail v Dunaji? Diváci sa domnievajú, že sa dôležitá vec vyriešila len mimo kamier

Zápletiek v Dunaji, k vašim službám je viac než dosť. Počas 13 sérií sa stihlo vyriešiť viacero dejových liniek a ako si diváci museli zvyknúť, nešlo vždy všetko vybaviť naraz. Niekedy však boli čakania na odpovede dlhšie a keď niekoľko týždňov neboli ani naznačené, diváci sa začali obávať, že sa na niektoré podstatné detaily zabudlo.
Prvou zápletkou, o ktorej diváci vo veľkom diskutovali, bola pravá Klára Zachová. Tej totiž Klára Kučerová, ktorú poznajú dnes, v prvej sérii ukradla identitu, keďže sa na konkurz predavačky v Dunaji nedostavila a dievčina menom Emília využila šancu, aby naň šla za ňu. Zo zlodejky sa tak stala predavačka, a hoci jej kamarátky a neskôr tiež Holubec zistili jej pravú identitu, nikoho netrápilo, čo sa stalo s pravou Klárou Zachovou. Jej návrat do seriálu pritom mohol byť obrovskou zápletkou, ktorá by skomplikovala súčasnej Kláre život, no tvorcovia po tejto možnosti nesiahli.
Zabudnuté zápletky
Nespokojní diváci sa ozvali znova po tom, ako mali zdanie, že sa zabudlo na smrť Petra Kučeru. Ten totiž zomrel po tom, ako ho Walter Klaus postrelil a tak bolo jasné, že jeho smrť bola vražda. Dlho sa však nevyšetrovala a celé epizódy nikto nehľadal odpovede, čo sa divákom zdalo zvláštne. Nakoniec však boli ich prosby vypočuté a Klára sa nielenže začala pýtať, ale vzala spravodlivosť do vlastných rúk a zvyšok už viete.
V minulosti sa navyše diváci často pýtali aj na postavy, ktoré sa dlho na obrazovke neukázali. Napríklad na malého Petríka, ktorého si po smrti jeho mamy osvojila rodina Kučerovcov, no v záberoch sa s nimi ukazoval len málokedy, až to vyzeralo, že s nimi vôbec nebýva. To tvorcovia tiež nakoniec napravili rovnako ako to, že diváci mali pocit, že sa nerozprávalo o Leopoldovi, najstaršom synovi Kučerovcov a postarali sa aj o ich výčitku, že nie je realistické, ak syn neposiela rodine listy.
Sťažností počas všetkých sérií bolo naozaj veľa a každá ďalšia ukázala, že diváci sledujú seriál naozaj pozorne a pokojne by mohli natáčanie pripomienkovať. Teraz sa to rozhodli dokázať znova, keď v komentároch upozornili na detail, ktorý bol očividne vyriešený mimo kamier, a tak diváci nevideli, ako sa zápletka doriešila.
Divákov najnovšie potrápila otázka „čo sa stalo s dievčatkom, ktoré prišlo do domu Klausovcov namiesto Elizy?“. Po tom, ako totiž vyšlo najavo, že to nie je Helgina dcéra a Walter spravil chybu, ju už na obraze neukázali a diváci netušili, či si ju rodina osvojila, či sa vrátila do sirotinca, alebo či to Klaus zariadil inak. „Asi si musíme domyslieť, pravdepodobne ju vrátili späť,“ zhodnotila diváčka.
Nahlásiť chybu v článku