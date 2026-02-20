Zabudnutý detail v Dunaji? Diváci sa domnievajú, že sa dôležitá vec vyriešila len mimo kamier

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Pozorným divákom neunikol detail, na ktorý nedostali odpoveď.

Zápletiek v Dunaji, k vašim službám je viac než dosť. Počas 13 sérií sa stihlo vyriešiť viacero dejových liniek a ako si diváci museli zvyknúť, nešlo vždy všetko vybaviť naraz. Niekedy však boli čakania na odpovede dlhšie a keď niekoľko týždňov neboli ani naznačené, diváci sa začali obávať, že sa na niektoré podstatné detaily zabudlo.

Prvou zápletkou, o ktorej diváci vo veľkom diskutovali, bola pravá Klára Zachová. Tej totiž Klára Kučerová, ktorú poznajú dnes, v prvej sérii ukradla identitu, keďže sa na konkurz predavačky v Dunaji nedostavila a dievčina menom Emília využila šancu, aby naň šla za ňu. Zo zlodejky sa tak stala predavačka, a hoci jej kamarátky a neskôr tiež Holubec zistili jej pravú identitu, nikoho netrápilo, čo sa stalo s pravou Klárou Zachovou. Jej návrat do seriálu pritom mohol byť obrovskou zápletkou, ktorá by skomplikovala súčasnej Kláre život, no tvorcovia po tejto možnosti nesiahli.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Fanúšikovia Dunaja v pozore: Zábery zo zákulisia ukázali detail, o ktorom mnohí diváci nevedia
2.
Bola to rana pod pás. Herečka z Dunaja prehovorila o Magdinej poprave, natočila až dve verzie
3.
Dunaj pritvrdzuje a diváci zúria: Po krutej poprave Magdy odhalili vzorec, podľa ktorého postavy zomierajú
Zobraziť všetky články (315)

Zabudnuté zápletky

Nespokojní diváci sa ozvali znova po tom, ako mali zdanie, že sa zabudlo na smrť Petra Kučeru. Ten totiž zomrel po tom, ako ho Walter Klaus postrelil a tak bolo jasné, že jeho smrť bola vražda. Dlho sa však nevyšetrovala a celé epizódy nikto nehľadal odpovede, čo sa divákom zdalo zvláštne. Nakoniec však boli ich prosby vypočuté a Klára sa nielenže začala pýtať, ale vzala spravodlivosť do vlastných rúk a zvyšok už viete.

V minulosti sa navyše diváci často pýtali aj na postavy, ktoré sa dlho na obrazovke neukázali. Napríklad na malého Petríka, ktorého si po smrti jeho mamy osvojila rodina Kučerovcov, no v záberoch sa s nimi ukazoval len málokedy, až to vyzeralo, že s nimi vôbec nebýva. To tvorcovia tiež nakoniec napravili rovnako ako to, že diváci mali pocit, že sa nerozprávalo o Leopoldovi, najstaršom synovi Kučerovcov a postarali sa aj o ich výčitku, že nie je realistické, ak syn neposiela rodine listy.

Reprofoto: TV Markíza/VOYO

Sťažností počas všetkých sérií bolo naozaj veľa a každá ďalšia ukázala, že diváci sledujú seriál naozaj pozorne a pokojne by mohli natáčanie pripomienkovať. Teraz sa to rozhodli dokázať znova, keď v komentároch upozornili na detail, ktorý bol očividne vyriešený mimo kamier, a tak diváci nevideli, ako sa zápletka doriešila.

Divákov najnovšie potrápila otázka „čo sa stalo s dievčatkom, ktoré prišlo do domu Klausovcov namiesto Elizy?“. Po tom, ako totiž vyšlo najavo, že to nie je Helgina dcéra a Walter spravil chybu, ju už na obraze neukázali a diváci netušili, či si ju rodina osvojila, či sa vrátila do sirotinca, alebo či to Klaus zariadil inak. „Asi si musíme domyslieť, pravdepodobne ju vrátili späť,“ zhodnotila diváčka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bez retuše a na rovinu: Herečka Lívia Bielovič ukázala postavu v plavkách a povedala, čo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac