Najväčšie chyby, aké sa v Dunaji, k vašim službám objavili: Všimli si ich len verní fanúšikovia, nechápavo krútia hlavou

O chybách či nezrovnalostiach v tomto dobovom seriáli sme vás už informovali viackrát. Napríklad sme vás upozornili na to, že v rozvodových papieroch, ktoré dostal Holubec do rúk, sa písalo, že sa Lena narodila v roku 1920 a následne sa ďalej písalo, že sú s Holubcom vo vzťahu od roku 1918. Už na prvý pohľad tak ide o chybnú informáciu.

Posledné epizódy prezradili časové obdobie, v ktorom sa Dunaj, k vašim službám odohráva. Rozsudok pre Alenku totiž padol 30. júna 1942. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by Lena na prechádzke s Wolfiem nestretla Horsta a aby odpútala Wolfieho pozornosť od ich rozhovoru, požiadala ho, aby jej priniesol gaštan. Ten by však v lete hľadal ťažko. Drobná chyba, no dokazuje to, že ani scenáristi nie sú neomylní.

Tajná identita

Ak pozorne sledujete seriál od jeho samotného začiatku, viete, že Klára v skutočnosti nie je Klára. Pravá Klára Zacharová totiž nikdy do obchodného domu Dunaj nedorazila. To hneď využila dievčina menom Emília, ktorá na konkurze povedala, že ona je Klára a tento konkurz nakoniec vyhrala. Zo zlodejky sa tak stala predavačka.

Emília, teraz už Klára, si následne dala upraviť všetky doklady na toto meno. Napriek tomu stále niekde vo svete existuje Klára Zacharová, ktorá sa na tento konkurz nedostavila a nevie, že sa za ňu niekto vydáva. Naopak, Holubec, ako aj jej kamarátky vedia, že toto nie je Klárina pravá identita, a tak s tým v práci nemá problém. Obzvlášť, keď už je v súčasnosti Kučerová a nie Zacharová.

Napriek tomu sa ponúka otázka, či sa na skutočnú Kláru Zacharovú zabudlo, alebo sa jednoducho scenáristi rozhodli nevyužiť šancu na takúto zápletku, kde by sa skutočná Klára buď vrátila, alebo by sa našiel niekto, kto ju hľadá a náhle by ho postavili pred falošnú Kláru.

Nevyriešené vraždy