Dobré správy pre divákov Dunaja, k vašim službám: Mysleli si, že sa na túto zápletku zabudlo, no konečne dostanú odpovede

Pri množstve postáv a zápletiek je normálne, že sa niečo vynechá, alebo sa na to zabudne. Tvorcovia sa totiž sústredia vždy len na niekoľko dejových línií naraz a týmto spôsobom môžu divákov prekvapiť vtedy, keď to najmenej čakajú.

Nedávno sme vás informovali o tom, že je v seriáli niekoľko nedoriešených zápletiek. V článku sme spomenuli zabudnuté informácie ako napríklad Klárinu zmenenú identitu a nevyužitý potenciál s vrátením pôvodnej Kláry, ktorá by mohla v seriáli zamiešať kartami. Ako sa však ukázalo, tvorcovia mali iné úmysly a vybrali si inú nedoriešenú zápletku.

Chce zistiť pravdu

Najhoršia správa, ktorá doteraz azda najviac otriasla divákmi tohto dobového seriálu, je smrť Petra Kučeru. Nebolo to totiž prvýkrát, kedy to v seriáli spravili tak, aby si mysleli, že zomrel, a tak diváci do poslednej chvíle dúfali, že prežije. Guľka do chrbta sa mu však stala osudnou.

Ak ste pozorne sledovali Dunaj, k vašim službám, viete, že Peter Kučera zomrel po tom, ako ho Walter Klaus postrelil na stanici, keď odovzdával tajné dokumenty pre odboj. Rozhodne tak šlo o udalosti, ktoré sa nedali len tak prehliadnuť a zabudnúť, no napriek tomu sa im viac ako sériu tvorcovia nevenovali a diváci nechápali, ako je to možné.

Zdá sa však, že ich výčitky boli vypočuté, keďže sa najnovšie Klára rozhodla, že chce zistiť meno vraha jej manžela a nezastaví sa, kým ho nezistí. Jej oneskorené odhodlanie by sa pritom dalo odôvodniť tým, že doteraz využívala čas na smútenie a staranie sa o novorodenca. Rozhodne však nie je pre jej postavu charakteristické, keďže práve ona bola vždy v Dunaji rebelkou, hoci v súčasnosti patrí tento titul skôr Maríne.

V najnovšej epizóde však Klára ukázala, že jej odvaha rozhodne nechýba. Postavila sa totiž priamo pred Holubca a bez okolkov sa ho spýtala, či práve on nemá prsty v jeho smrti. „Zomrel Peter kvôli vám?“ spýtala sa ho. „Petra som mal rád a s jeho smrťou nemám nič spoločné,“ odpovedal jej Holubec, ktorý jej zároveň povedal, že by nikomu z rodiny nikdy neublížil. Navyše Kláru naviedol na správnu stopu, keďže jej poradil: „To sa opýtajte Waltera Klausa.“

Klára tak konečne vie, kde začať hľadať vraha svojho manžela a len čas ukáže, ako naloží s touto informáciou.