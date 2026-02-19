Bez retuše a na rovinu: Herečka Lívia Bielovič ukázala postavu v plavkách a povedala, čo cíti

Foto: Instagram (livbielovic_official)

Frederika Lyžičiar
Ukázala telo aj emócie.

Sebaláska nie je samozrejmosť, ale proces, ktorým si prejde takmer každá žena. Pripomenula to aj známa slovenská herečka, ktorá otvorene prehovorila o vlastných neistotách a meniacom sa tele.

Na Instagrame zverejnila herečka Lívia Bielovič, ktorá hrá v mnohých filmoch či seriáloch, fotku v plavkách rovno z pláže, ktorou chcela povedať, že aj napriek nedokonalostiam sa treba mať rada.

 

Úprimné slová o ženskosti

Herečka svojím odkazom neukázala len letnú fotografiu, ale aj kúsok vlastnej úprimnosti. „Nie som dokonalá. Mám dni, keď sa necítim krásna. Mám telo, ktoré sa mení. Mám pochybnosti. Som herečka. Som mama. Ale predovšetkým som žena. So všetkými nedokonalosťami. A učím sa mať sa rada aj tak. Máš to niekedy rovnako?“ napísala otvorene.

 

Zároveň sa tým priamo obrátila na svojich sledujúcich a spýtala sa ich, ako podobné pocity prežívajú oni sami.

Slová podpory a sila sebalásky

Reakcie na seba nenechali dlho čakať a pod príspevkom sa našlo zopár komentárov plných povzbudenia a obdivu. „Pre nás si bola a vždy budeš najkrajšia,“ odkázal jeden z fanúšikov, ďalší stručne doplnil: „Najkrajšia.“ Mnohé ženy sa s jej pocitmi stotožnili a priznali, že podobné dni neistoty prežívajú aj ony. „Každá žena je dokonalá, ale áno, aj ja mám také dni – večne nespokojná,“ napísala jedna z komentujúcich.

 

Zazneli aj slová uznania a obdivu: „Veľmi pekná a príťažlivá herečka,“ či posolstvo o jedinečnosti: „Ste nádherná. Každý je jedinečný a nenapodobiteľný.“ Diskusia sa postupne zmenila na širšiu úvahu o prijatí samého seba. „Určite sa našiel (nájde) ten, kto ocení všetky tie dokonalosti na vás. Sebaláska je určite potrebná a zdravá. Sme takí, akí sme, a komu sa to nepáči, to je jeho problém,“ zaznelo v jednom z komentárov, ktorý vystihol atmosféru celej debaty.




