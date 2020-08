Z tropického raja je miesto ekologickej katastrofy: Nákladná loď, ktorá stroskotala pri Mauríciu sa môže pretrhnúť

Maurícius je tropickým dovolenkovým rajom, v týchto dňoch sa však premieňa na miesto obrovskej ekologickej katastrofy, ktorá môže nenávratne poškodiť miestne ekosystémy. Krajina už pred niekoľkými dňami vyhlásila stav environmentálnej núdze, aktuálne však situácia vyzerá ešte horšie a Maurícius volá po akútnej medzinárodnej pomoci.

Pri pobreží ostrova Maurícius ešte v priebehu minulého týždňa uviazla v plytčine nákladná loď. Z poškodenej lode začali do oceánu unikať ropné látky, loď pritom preváža podľa odhadov 3800 ton ropy a 200 ton motorovej nafty. Maurícijským úradom sa nepodarilo loď stabilizovať, ani odčerpať z nej nebezpečné látky. “Je to prvýkrát, čo sme konfrontovaní s takou katastrofou, a nie sme dostatočne vybavení na riešenie tohto problému,” vysvetlil minister rybolovu Sudheer Maudhoo.

Z priezračného mora ropná škvrna

V piatok 8. augusta vyhlásil Maurícius stav environmentálnej núdze. Maurícijský premiér Pravind Jugnauth sa pre vyhlásenie stavu núdze rozhodol po tom, čo satelitné snímky odhalili, že okolo lode, v ktorej trupe vznikla trhlina, sa v tyrkysovo sfarbenej priezračnej vode šíri tmavá škvrna. V blízkosti nehody sa nachádza vzácne chránené mokrade ako aj prírodná rezervácia Blue Bay Marine Park. Maurícius je známy svojimi prírodnými krásami, najmä však priezračným morom, kde žije mnoho druhov rýb, to však môže byť čoskoro minulosťou.

Ako informuje britský The Guardian, do oceánu sa zatiaľ uvoľnilo približne 1 000 ton ropných látok, situácia je však aktuálne horšia ako na konci minulého týždňa. Podľa premiéra ostrovného štátu existuje reálna hrozba pretrhnutia nákladnej lode, v dôsledku čoho by sa do vody dostalo zvyšných približne 2 500 ton ropy. To by podľa slov premiéra v krajine spôsobilo obrovskú ekologickú a ekonomickú katastrofu. Maurícius preto volá po urgentnej medzinárodnej pomoci, nakoľko na odstránenie následkov ekologickej havárie nemá dostatok vlastných prostriedkov.

Pomáhajú aj dobrovoľníci

Krajina ako prvú o pomoc oficiálne požiadala ostrov Réunion, ten v sobotu dopravil na Maurícius šesť ton materiálnej pomoci vrátane materiálu na postavenie 600 metrov pobrežných hrádzí. Ďalšiu pomoc k ostrovu dopravilo plavidlo francúzskeho námorníctva Le Champlain. Loď priviezla čerpacie zariadenia a potrubia, mobilné čističky a vodné filtre. Pri havárii pomáhajú aj stovky dobrovoľníkov a aktivistov. Najväčšou hrozbou je aktuálne možné roztrhnutie nákladnej lode a únik zvyšku ropných látok. Maurícius a jeho obyvatelia sú celkom závislí od morských ekosystémov, ktoré pre krajinu predstavujú zdroj potravy aj príjmov v oblasti cestovného ruchu.