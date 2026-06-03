Z obchodov zmizne nápis, na ktorom sa smial celý národ: Pravidlo neplatilo ani pol roka

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR včera po dlhom čakaní zverejnilo balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa bude zaoberať Hospodárska a sociálna rada vlády SR (tripartita). Týkajú sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Všetky zmeny sú súčasťou jedného návrhu zákona.
Medzi opatreniami je aj jedno, ktoré mnohých prekvapilo a vyvolalo úsmev na tvári. Ide o zrušenie povinnosti zverejniť oznámenie o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o evidencii tržieb. Ide o známy papier, ktorý vidíme od nového roka v prevádzkach a na ktorý sa vzniesla vlna kritiky.
Hrozí pokuta
Zákazníka informoval o povinnosti predajcu evidovať tržbu v pokladnici a kupujúcemu odovzdať pokladničný doklad. Podľa zákona č. 384/2025 Z. z. o evidencii tržieb je predávajúci po novom povinný na každom predajnom mieste umiestniť oznámenie o povinnostiach podľa zákona tak, aby bolo pre zákazníka ľahko prístupné a dobre čitateľné.
Za nedodržanie povinnosti hrozí pokuta vo výške od 30 do 200 eur. Oznámenie zároveň musí byť vo formáte A4 na šírku s tým, že text musí byť presne v tomto znení: „Predávajúci má povinnosť prijatú tržbu evidovať v pokladnici a kupujúcemu odovzdať pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení.“
Opatrenie malo za cieľ zvýšiť transparentnosť predaja, obmedziť daňové úniky a podporiť férové podnikateľské prostredie. Po zavedení sa však opatrenie stalo terčom kritiky a výsmechu. Virálnym sa stal napríklad prípad z Kysuckej Koliby, kde majiteľ splnil svoju povinnosť, no vláde zároveň poslal jasný odkaz.
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Reštaurácia na svoje stoly umiestnila papiere s povinným nápisom a so sprievodným textom, ktorý sa ale vláde zrejme nebude veľmi pozdávať. Povinný nápis je len malými písmenami, no zato názor podniku na toto opatrenie je už viditeľnejší. „Ďalší z Ficových nezmyselných zákonov, ktorým nariaďuje, aby interiéry všetkých prevádzok boli zohyzdené týmto nezmyselným oznamom, (ktorý by mal byť aj na každom stole v reštaurácii vo veľkosti A4). Keby sa radšej zaoberali niečím zmysluplným, ako je zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, školstvo, kultúra, cesty, mosty… a mnohým ďalším, čo v tejto krajine nefunguje,“ odkázala vláde koliba.
Prezident finančnej správy Jozef Kiss však ešte v pondelok informoval, že šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem asi 17 miliárd eur. „Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 13 % HDP (hrubého domáceho produktu). Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Preto som veľmi rád, že vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti, hlavne v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH),“ priblížil Kiss.
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