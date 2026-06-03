STVR stopla obľúbený večerníček Lesná päťka: Dôvodom má byť nedostatok peňazí

Foto: STVR, TASR/STVR

Lucia Mužlová
Vidieť ste ho mohli na Vianoce.

Hrdinami a hrdinkami tohto večerníčka sú lesné zvieratká, ktoré na svojich výpravách odhaľujú záhady sveta, učia sa spolupracovať a objavujú hodnotu priateľstva. Večerníček Lesná päťka ste mohli sledovať na Vianoce, paralelne vznikla aj knižná séria.

Teraz ale nový večerníček z dielne STVR dostal stopku. V rozhovore pre Denník N to povedala producentka a autorka Katarína Kerekesová, ktorá na tvorbe spolupracovala spolu s Katarínou Molákovou, Ivanou Laučíkovou a s metodikmi predškolského a raného školského veku. Večerníček bol totiž súčasťou reformy na školách.

STVR už nebude koprodukovať ďalšie epizódy, večerníček dostal stopku. Dôvodom má byť nedostatok financií. „Naozaj nemáme na to, aby sme vyrobili vlastný obsah? Nechceme animovanú tvorbu, ktorá vychádza z nášho prostredia a hovorí k deťom ich vlastným jazykom?“ povedala v rozhovore Kerekesová. Zároveň upozornila, že televízia v poslednom roku obmedzila animovanú tvorbu pre deti takmer na nulu.

Foto: Lesná päťka

O čom je Lesná päťka?

Témy z vedy, matematiky a komunikácie sa namiesto memorovania mohli deti učiť cez príbehy svojich obľúbených hrdinov. Na projekte sa podieľala aj spisovateľka Zuzana Líšková a oceňovaní slovenskí ilustrátori – Simona Smatana Čechová, Mária Nerádová a Ďuro Balogh.

Tento unikátny projekt má okrem zábavnej aj edukačnú rovinu a je výbornou pomôckou nielen pre rodičov, ale najmä pre pedagógov. Príbehy sa venujú rôznym témam, s ktorými sa deti stretnú v predškolskom aj školskom prostredí a hravým spôsobom rozvíjajú ich mäkké zručnosti, ako je analytické myslenie alebo empatia, a dotýkajú sa vzdelávacích i psychosociálnych tém. Séria je určená pre predškolákov a prvý stupeň základnej školy.

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