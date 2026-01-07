Slovenská reštaurácia posiela Ficovi vtipný odkaz: S novou povinnosťou si poradila po svojom

Finančná správa znovu upozorňuje obchodníkov na ich povinnosť zverejniť na viditeľnom mieste informáciu o evidovaní tržieb v pokladnici a bezodkladne odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad. Tieto opatrenia majú za cieľ zvýšiť transparentnosť predaja, obmedziť daňové úniky a podporiť férové podnikateľské prostredie.
Podľa zákona č. 384/2025 Z. z. o evidencii tržieb je predávajúci po novom povinný na každom predajnom mieste umiestniť oznámenie o povinnostiach podľa zákona tak, aby bolo pre zákazníka ľahko prístupné a dobre čitateľné. Oznámenie informuje, že predávajúci eviduje prijaté tržby v pokladnici a okamžite po vytlačení odovzdáva pokladničný doklad.
Odkaz vláde
Mnohí predávajúci si však o tejto novej povinnosti myslia svoje a ide podľa nich o zbytočnosť. Hitom internetu sa dnes stalo svojské riešenie Kysuckej Koliby. Tá na svoje stoly umiestnila papiere s povinným nápisom a sprievodným textom, ktorý sa ale vláde zrejme nebude veľmi pozdávať. Povinný nápis je len malými písmenami, no za to názor podniku na toto opatrenie je už viditeľnejší.
„Ďalší z Ficových nezmyselných zákonov, ktorým nariaďuje, aby interiéry všetkých prevádzok boli zohyzdené týmto nezmyselným oznamom, (ktorý by mal byť aj na každom stole v reštaurácii vo veľkosti A4). Keby sa radšej zaoberali niečím zmysluplným ako je zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, školstvo, kultúra, cesty, mosty,… a mnohým ďalším, čo v tejto krajine nefunguje,“ odkazuje koliba. Nápis sa stal na stránke Zomri virálnym a za dve hodiny už získal takmer 14-tisíc srdiečok.
Nová povinnosť sa pritom vzťahuje na všetkých obchodníkov prijímajúcich platby v hotovosti alebo prostredníctvom zákonom povolených elektronických platieb, bez ohľadu na typ prevádzky či spôsob úhrady. V prípade, že pokladnica nie je na pevnom mieste, napríklad v reštauráciách, trhoviskách alebo pri poskytovaní služieb mimo prevádzky, musí predávajúci zvoliť iný vhodný spôsob informovania zákazníka tak, aby sa mohol s oznámením oboznámiť včas a bez komplikácií.
Finančná správa vyzýva podnikateľov, aby si svoje povinnosti overili a dodržiavali, keďže správne plnenie týchto pravidiel chráni obchodníkov pred sankciami a zároveň posilňuje dôveru zákazníkov v korektný predaj.
