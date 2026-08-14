Nakúpené dopravné radarové kamery sú významnou kybernetickou hrozbou. Varuje NBÚ

Národný bezpečnostný úrad posudzoval nakúpené dopravné kamery a prišiel s verdiktom, že sú významnou bezpečnostnou hrozbou. Analýza identifikovala viaceré riziká.
správy od nás budete mať ako prví.
Národný bezpečnostný úrad hovorí, že dopravné radarové kamery sú významnou bezpečnostnou hrozbou
Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. NBÚ o tom informoval na sociálnej sieti a vo varovaní na svojom webe.
„Bezpečnostná analýza identifikovala viaceré riziká vrátane problémov s konfiguráciou komunikačných rozhraní, vzdialeným prístupom, pôvodom hardvéru a softvéru či nedostatočným zabezpečením programového vybavenia,“ uviedol NBÚ.
Prevádzkovateľom systémov odporúča overiť, či ich infraštruktúra neobsahuje „cestné rýchlomery NERO R-ONE (výrobca SODASUS, Cyprus), merače rýchlosti cestných motorových vozidiel radu Cordon (výrobca Simicon, Rusko), merače rýchlosti cestných motorových vozidiel radu Cordon (výrobca NEROline, Chorvátsko)“.
Jeden z typov kamier mali nasadiť do testovacej prevádzky systému na zisťovanie porušení pravidiel cestnej premávky.
Analýza v nich našla ruské komponenty
NBÚ sa kamerami zaoberal na základe žiadosti ministerstva vnútra potom, ako na problém upozornilo opozičné PS. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) obvinil spoločnosť Soitron, že rezort oklamala, keď tvrdila, že kamery nemajú ruský pôvod.
Analýza v nich podľa neho našla ruské komponenty. S firmou prerušil spoluprácu. Spoločnosť sa voči tvrdeniam ohradila a vyhlásila, že rezortu poskytla informácie, ktoré v danom momente mala. Opozícia žiada odchod Šutaja Eštoka z funkcie.
„Ministerstvo vyzvalo dodávateľa o bezodkladnú demontáž oboch dodaných zariadení a zabezpečenie ich náhrady zariadeniami, ktoré spĺňajú príslušné zákonné, technické a bezpečnostné požiadavky Slovenskej republiky a Európskej únie. Ešte pred ich inštaláciou musí dodávateľ ministerstvu oznámiť konkrétny typ náhradných zariadení a predložiť dokumentáciu preukazujúcu ich pôvod, technické parametre a bezpečnosť,“ spresnil hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
Nahlásiť chybu v článku