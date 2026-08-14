Nakúpené dopravné radarové kamery sú významnou kybernetickou hrozbou. Varuje NBÚ

Matúš Šutaj Eštok a radary

Foto: TASR (Jaroslav Novák) / Facebook (Národný bezpečnostný úrad)

Zuzana Veslíková
TASR
Roland Brožkovič
Opozícia žiada odchod Matúša Šutaja Eštoka z funkcie.

Národný bezpečnostný úrad posudzoval nakúpené dopravné kamery a prišiel s verdiktom, že sú významnou bezpečnostnou hrozbou. Analýza identifikovala viaceré riziká. 

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Národný bezpečnostný úrad hovorí, že dopravné radarové kamery sú významnou bezpečnostnou hrozbou

Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. NBÚ o tom informoval na sociálnej sieti a vo varovaní na svojom webe.

„Bezpečnostná analýza identifikovala viaceré riziká vrátane problémov s konfiguráciou komunikačných rozhraní, vzdialeným prístupom, pôvodom hardvéru a softvéru či nedostatočným zabezpečením programového vybavenia,“ uviedol NBÚ.

Prevádzkovateľom systémov odporúča overiť, či ich infraštruktúra neobsahuje „cestné rýchlomery NERO R-ONE (výrobca SODASUS, Cyprus), merače rýchlosti cestných motorových vozidiel radu Cordon (výrobca Simicon, Rusko), merače rýchlosti cestných motorových vozidiel radu Cordon (výrobca NEROline, Chorvátsko)“.

Jeden z typov kamier mali nasadiť do testovacej prevádzky systému na zisťovanie porušení pravidiel cestnej premávky.

Záber na problémový radar
Foto: facebook – Progresívne Slovensko

Analýza v nich našla ruské komponenty

NBÚ sa kamerami zaoberal na základe žiadosti ministerstva vnútra potom, ako na problém upozornilo opozičné PS. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) obvinil spoločnosť Soitron, že rezort oklamala, keď tvrdila, že kamery nemajú ruský pôvod.

Analýza v nich podľa neho našla ruské komponenty. S firmou prerušil spoluprácu. Spoločnosť sa voči tvrdeniam ohradila a vyhlásila, že rezortu poskytla informácie, ktoré v danom momente mala. Opozícia žiada odchod Šutaja Eštoka z funkcie.

„Ministerstvo vyzvalo dodávateľa o bezodkladnú demontáž oboch dodaných zariadení a zabezpečenie ich náhrady zariadeniami, ktoré spĺňajú príslušné zákonné, technické a bezpečnostné požiadavky Slovenskej republiky a Európskej únie. Ešte pred ich inštaláciou musí dodávateľ ministerstvu oznámiť konkrétny typ náhradných zariadení a predložiť dokumentáciu preukazujúcu ich pôvod, technické parametre a bezpečnosť,“ spresnil hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

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