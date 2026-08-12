Zatmenie Slnka prinesie veľký zlom: 4 znamenia zverokruhu pocítia zmeny najviac zo všetkých

Zatmenie Slnka

Foto: Image by user15245033 on Magnific, Image by v.ivash on Magnific

Jana Petrejová
Vstupujú do novej životnej etapy.

Dnešné zatmenie Slnka môže byť pre niektorých ľudí viac než len pôsobivým úkazom na oblohe. Podľa astrológie otvára dvere zmenám, ktoré môžu postupne obrátiť život naruby. Najsilnejšie ho pocítia štyri znamenia zverokruhu. Čaká ich obdobie nových rozhodnutí, príležitostí a uzatvárania toho, čo už prestalo dávať zmysel.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Niektoré obdobia v živote prichádzajú nenápadne. Až spätne si uvedomíme, že práve vtedy sa začalo niečo meniť. Dnešné zatmenie Slnka môže byť podľa astrológie presne takýmto momentom.

Zatmenia sa v astrológii spájajú so zlomovými okamihmi, odhaľovaním pravdy a začiatkami, ktoré často prichádzajú po nečakanom konci. Tentoraz sa pozornosť obracia k témam odvahy, sebavedomia, lásky, osobnej identity a túžby žiť život podľa vlastných predstáv.

Pre niekoho môže byť zmena takmer nepostrehnuteľná. Pre iného môže znamenať rozhodnutie, ktoré ovplyvní ďalšie mesiace či dokonca roky. Hlavne štyri znamenia však môžu mať pocit, že sa pred nimi otvára úplne nová kapitola.

Mladá žena stojí pred projekciou s motívom vesmíru
Foto: Image by magnific

Lev: Konečne si dovolíte dať seba na prvé miesto

Pre Leva môže byť toto zatmenie mimoriadne silné. Prichádza totiž do jeho znamenia a prináša so sebou otázky, pred ktorými už nebude také jednoduché utekať. Čo vlastne chcete? Kam smerujete? Žijete svoj život podľa seba alebo podľa predstáv ostatných?

Levy môžu začať cítiť silnú potrebu niečo zmeniť. Môže ísť o prácu, vzťah, vzhľad, spôsob života alebo jednoducho o to, ako sami seba vnímajú.

Niečo, čo ich dlhší čas brzdilo, môže postupne strácať svoju silu. Naopak, odvaha, ktorú možno dlho potláčali, sa dostane do popredia. Pre Leva sa tak môže začínať obdobie, v ktorom prestane čakať na správny okamih a konečne urobí krok, po ktorom už dlho túžil.

Vysmiate dievča s kvetom v ruke
Foto: Image by marymarkevich on Magnific

Vodnár: Niektoré vzťahy sa zmenia od základov

Vodnárom môže zatmenie priniesť veľké uvedomenia najmä v oblasti vzťahov. A nemusí ísť iba o lásku. Do popredia sa môžu dostať otázky, kto pri nich skutočne stojí, komu dôverujú a v ktorých vzťahoch už príliš dlho ustupovali.

Niektoré putá sa môžu prehĺbiť a dostať na úplne inú úroveň. Pri iných si Vodnári možno uvedomia, že ich život už pokračuje iným smerom a nie každý človek môže kráčať ďalej spolu s nimi.

Nemusí to byť jednoduché. Konce však nemusia byť vždy zlé. Niekedy totiž musíme niekoho nechať odísť, aby sme vytvorili priestor pre vzťahy, v ktorých môžeme byť skutočne sami sebou.

Astrológovia pritom upozorňujú, že účinky zatmenia nemusia byť okamžité. Naopak, zmeny, ktoré odštartuje, sa podľa nich môžu postupne prejavovať počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Viac o tom, čo môže zatmenie priniesť jednotlivým znameniam, sme písali v nedávnom článku.

Býk: Domov už nebude znamenať to isté

Býci milujú stabilitu. Práve preto môžu zmeny, ktoré prichádzajú, najskôr vnímať ako nepríjemné narušenie istoty. Zatmenie však môže obrátiť ich pozornosť na domov, rodinu a pocit bezpečia. Niektorí Býci môžu začať premýšľať o sťahovaní, rekonštrukcii alebo úplnej zmene svojho bývania.

Dievča s deťmi
Foto: Image by prostooleh on Magnific

Iní si môžu uvedomiť, že problém nie je v mieste, kde žijú, ale v tom, ako sa v ňom cítia. Do popredia sa môžu dostať aj rodinné vzťahy a staré záležitosti, ktoré zostávali nevyriešené. Nová etapa pre Býka môže znamenať vytvorenie života, v ktorom sa nebude cítiť bezpečne a skutočne doma.

Škorpión: Kariéra môže nabrať nečakaný smer

Škorpióni môžu pocítiť zmenu predovšetkým v pracovnom živote. To, čo bolo ešte donedávna ich cieľom, nemusí mať zrazu rovnakú hodnotu. Môže prísť nová pracovná ponuka, zmena pozície, väčšia zodpovednosť alebo rozhodnutie začať úplne odznova.

Pre niektorých Škorpiónov môže byť toto obdobie o úspechu a väčšej viditeľnosti. Pre iných naopak o odvahe povedať si, že už nechcú tráviť roky v práci, ktorá ich nenapĺňa.

Jedno však môže byť spoločné: túžba robiť niečo, čo má skutočný význam. Škorpióni môžu konečne pochopiť, že nemusí byť ich povinnosťou zostať tam, kde sa od nich očakáva, že zostanú.

Žena v kancelárii
Foto: Image by cookie_studio on Magnific

Nie všetko sa zmení zo dňa na deň

Zatmenie nemusí znamenať, že sa už dnes všetkým štyrom znameniam obráti život naruby. Astrologicky sa jeho význam môže prejavovať postupne a niektoré udalosti či uvedomenia môžu prísť až v nasledujúcich týždňoch.

Niekedy totiž nová etapa nezačína veľkou udalosťou. Začína jedinou myšlienkou: „Takto už ďalej nechcem.“ Alebo naopak: „Tentoraz to skúsim.“ A práve tieto malé vnútorné rozhodnutia môžu byť začiatkom veľkých zmien.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozrite sa, ako udržíte melón čerstvý čo najdlhšie: Na šikovný trik nedajú dopustiť ani odborníci

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac