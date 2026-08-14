McDonald’s otvoril ďalšiu novú slovenskú reštauráciu. Na prvú prevádzku mesto čakalo roky

Exteriér nového McDonald’s v Novej Polhore

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Jakub Baláž
Známa sieť rýchleho občerstvenia má na Slovensku už 59 pobočiek, v expanzii bude pokračovať.

Nebolo to tak dávno, čo sa na Slovensku rozšírila sieť prevádzok so známym logom spoločnosti McDonald’s. Slovenská fast foodová jednotka v júni otvorila svoju prvú reštauráciu v Galante, ktorú sprevádzal veľký záujem ako zo strany zákazníkov, tak aj z pohľadu zamestnancov. Netrvalo dlho a McDonald’s opäť hlási novú pobočku v Žiari nad Hronom.

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Aj v tomto meste ide o prvú reštauráciu, ktorá tak naplní priania mnohých zákazníkov. Tí doteraz museli cestovať do Banskej Bystrice, Zvolena či Budče. V Banskobystrickom kraji ide celkovo už o 5. pobočku, na Slovensku má McDonald’s od včerajšieho dňa 59 prevádzok.

Najnovší dizajn aj pracovné miesta

Známa sieť rýchleho občerstvenia má v rámci slovenského trhu silné postavenie a o jej prevádzky je prirodzený záujem. Okrem toho, že dokáže daným lokalitám pozdvihnúť návštevnosť, je McDonald’s lákadlom aj z pohľadu práce.

„Sme radi, že môžeme priniesť značku McDonald’s aj do Žiaru nad Hronom. Veríme, že nová reštaurácia sa stane obľúbeným miestom stretnutí pre rodiny, priateľov aj návštevníkov mesta a zároveň prispeje k rozvoju lokality, či už vďaka moderným službám, ktoré zákazníci poznajú z najnovších reštaurácií McDonald’s, alebo vytvorením nových pracovných príležitostí,“ uviedla Nicole Baronová z tímu externej komunikácie McDonald’s pre Českú republiku a Slovensko.

Kiosk nového McDonald’s v Novej Polhore
Ilustračná foto: McDonald’s

Ako spoločnosť dodáva v tlačovej správe, nová reštaurácia ponúkne štandardné kompletné menu vrátane raňajok. Súčasťou pobočky síce nie je samostatná prevádzka McCafé, aj jej produkty budú návštevníkom k dispozícii.

Interiér reštaurácie je navrhnutý podľa najnovšieho dizajnového konceptu Classic Spectrum, ktorý pracuje s ikonickými prvkami značky McDonald’s a spája čisté línie s prírodnými materiálmi. Súčasťou prevádzky je aj terasa s detskou zónou Playland.

Z hľadiska vybavenia nechýbajú ani samoobslužné kiosky či McDrive, vďaka ktorému si zákazníci vybavia objednávky priamo z vozidla. Reštaurácia poskytuje aj samostatné zázemie pre kuriérov.

Nová prevádzka vytvorila približne 80 pracovných miest, od crew pozícií až po manažérske pozície.

Expanzia bude pokračovať

Zástupcovia spoločnosti v minulosti avizovali, že expanzia na slovenskom trhu je jedným zo strategických cieľov v rámci regiónu.

V priebehu nasledujúcich troch rokov plánujeme otvoriť niekoľko nových reštaurácií. Táto expanzia je súčasťou našej globálnej stratégie a predstavuje najambicióznejší rast od roku 2000. Tridsať rokov na Slovensku znamená začiatok novej kapitoly,“ uviedla v októbri minulého roka Yuliya Badritdinova, Managing Director pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu.

Interiér reštaurácie McDonald's
Foto: McDonald’s

Okrem Galanty McDonald’s v posledných mesiacoch otvoril prevádzky napríklad v Nitre či Novej Polhore. V súčasnosti sa hovorí o pripravovaných reštauráciách v Bratislave (v časti Zlaté piesky, pozn. red.), Čadci či Lúke, kde by mala vyrásť prevádzka diaľničného typu. Kým v hlavnom meste si spoločnosť upevňuje svoje postavenie, v ďalších dvoch lokalitách pôjde o premiéru.

Tieto plány potvrdzujú prezentované ambície, podľa ktorých sa chce McDonald’s priblížiť Slovákom čo najviac, a to aj v lokalitách, kde doteraz nepôsobil. Sieť rýchleho občerstvenia je jasným slovenským lídrom vo svojom segmente a do karát jej dozaista hrá aj to, že konkurencia stagnuje. Reálne v blízkej dobe nevyzerá ani vstup niektorého z veľkých zahraničných reťazcov ako Popeyes či Five Guys, ktoré uprednostnili našich susedov.

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