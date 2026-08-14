McDonald’s otvoril ďalšiu novú slovenskú reštauráciu. Na prvú prevádzku mesto čakalo roky

Nebolo to tak dávno, čo sa na Slovensku rozšírila sieť prevádzok so známym logom spoločnosti McDonald’s. Slovenská fast foodová jednotka v júni otvorila svoju prvú reštauráciu v Galante, ktorú sprevádzal veľký záujem ako zo strany zákazníkov, tak aj z pohľadu zamestnancov. Netrvalo dlho a McDonald’s opäť hlási novú pobočku v Žiari nad Hronom.
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Aj v tomto meste ide o prvú reštauráciu, ktorá tak naplní priania mnohých zákazníkov. Tí doteraz museli cestovať do Banskej Bystrice, Zvolena či Budče. V Banskobystrickom kraji ide celkovo už o 5. pobočku, na Slovensku má McDonald’s od včerajšieho dňa 59 prevádzok.
Najnovší dizajn aj pracovné miesta
Známa sieť rýchleho občerstvenia má v rámci slovenského trhu silné postavenie a o jej prevádzky je prirodzený záujem. Okrem toho, že dokáže daným lokalitám pozdvihnúť návštevnosť, je McDonald’s lákadlom aj z pohľadu práce.
„Sme radi, že môžeme priniesť značku McDonald’s aj do Žiaru nad Hronom. Veríme, že nová reštaurácia sa stane obľúbeným miestom stretnutí pre rodiny, priateľov aj návštevníkov mesta a zároveň prispeje k rozvoju lokality, či už vďaka moderným službám, ktoré zákazníci poznajú z najnovších reštaurácií McDonald’s, alebo vytvorením nových pracovných príležitostí,“ uviedla Nicole Baronová z tímu externej komunikácie McDonald’s pre Českú republiku a Slovensko.
Ako spoločnosť dodáva v tlačovej správe, nová reštaurácia ponúkne štandardné kompletné menu vrátane raňajok. Súčasťou pobočky síce nie je samostatná prevádzka McCafé, aj jej produkty budú návštevníkom k dispozícii.
Interiér reštaurácie je navrhnutý podľa najnovšieho dizajnového konceptu Classic Spectrum, ktorý pracuje s ikonickými prvkami značky McDonald’s a spája čisté línie s prírodnými materiálmi. Súčasťou prevádzky je aj terasa s detskou zónou Playland.
Z hľadiska vybavenia nechýbajú ani samoobslužné kiosky či McDrive, vďaka ktorému si zákazníci vybavia objednávky priamo z vozidla. Reštaurácia poskytuje aj samostatné zázemie pre kuriérov.
Nová prevádzka vytvorila približne 80 pracovných miest, od crew pozícií až po manažérske pozície.
Expanzia bude pokračovať
Zástupcovia spoločnosti v minulosti avizovali, že expanzia na slovenskom trhu je jedným zo strategických cieľov v rámci regiónu.
„V priebehu nasledujúcich troch rokov plánujeme otvoriť niekoľko nových reštaurácií. Táto expanzia je súčasťou našej globálnej stratégie a predstavuje najambicióznejší rast od roku 2000. Tridsať rokov na Slovensku znamená začiatok novej kapitoly,“ uviedla v októbri minulého roka Yuliya Badritdinova, Managing Director pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu.
Okrem Galanty McDonald’s v posledných mesiacoch otvoril prevádzky napríklad v Nitre či Novej Polhore. V súčasnosti sa hovorí o pripravovaných reštauráciách v Bratislave (v časti Zlaté piesky, pozn. red.), Čadci či Lúke, kde by mala vyrásť prevádzka diaľničného typu. Kým v hlavnom meste si spoločnosť upevňuje svoje postavenie, v ďalších dvoch lokalitách pôjde o premiéru.
Tieto plány potvrdzujú prezentované ambície, podľa ktorých sa chce McDonald’s priblížiť Slovákom čo najviac, a to aj v lokalitách, kde doteraz nepôsobil. Sieť rýchleho občerstvenia je jasným slovenským lídrom vo svojom segmente a do karát jej dozaista hrá aj to, že konkurencia stagnuje. Reálne v blízkej dobe nevyzerá ani vstup niektorého z veľkých zahraničných reťazcov ako Popeyes či Five Guys, ktoré uprednostnili našich susedov.
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