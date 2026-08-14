Jadrová elektráreň na brehu Dunaja bojuje s problémami s chladením. Vláda pristúpila k zásahom

Jadrová elektráreň Paks v Maďarsku čelí problémom v dôsledku nízkej hladiny Dunaja. Ide o jedinú elektráreň svojho druhu u našich susedov, ktorá pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Preto vláda pristúpila k zásahom na Dunaji.
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Maďarská vláda pristúpila k zásahom na Dunaji s cieľom zabezpečiť podmienky na prevádzku jadrovej elektrárne Paks. Dôvodom je dlhodobo nízka hladina rieky a očakávané ďalšie znižovanie vodného stavu. Vyplýva to z informácií maďarskej vlády. Elektráreň Paks aktuálne pracuje s výkonom 482 megawattov.
Chcú vybudovať dnový prah v koryte Dunaja
Hlavným opatrením bude vybudovanie dnového prahu v koryte Dunaja medzi kanálom studenej a teplej vody elektrárne Paks. Kamenná konštrukcia má pri nízkom vodnom stave zvýšiť hladinu v oblasti, z ktorej elektráreň odoberá chladiacu vodu.
Na stavbu má byť použitých približne 145-tisíc kubických metrov kameňa. Prvá časť v objeme 35-tisíc kubických metrov vytvorí priečnu bariéru, ďalších 110-tisíc kubických metrov poslúži na stabilizáciu koryta a ochranu konštrukcie pred eróziou.
Situáciu aktívne riešia, dva 80-metrové člny sú už na mieste
Súčasne sa pripravuje aj rýchlejšie riešenie pre prípad ďalšieho výrazného poklesu hladiny. Pri Paksi už umiestnili dva približne 80-metrové člny. Ak si to situácia vyžiada, ich nádrže naplnia vodou a plavidlá spustia na dno rieky. Rozhodnutie o tomto zásahu má padnúť v piatok.
Podľa prepočtov vlády by navrhované zásahy nemali výraznejšie ovplyvniť Dunaj počas bežných alebo vysokých prietokov. Pri povodňovej situácii by rozdiel hladiny oproti stavu bez opatrení nemal presiahnuť jeden až dva centimetre. Náklady na celý zásah vláda odhaduje na 6,1 miliardy forintov, teda v prepočte necelých 17 miliónov eur.
Čo tomu predchádzalo?
Paks je jedinou fungujúcou jadrovou elektrárňou v Maďarsku so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 megawattov. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti, pri meste Paks. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
Už koncom júna sa objavili správy o tom, že Maďarsku hrozí vážna energetická kríza. Péter Magyar 30. júla upozorňoval na to, že elektráreň Paks pre nízku hladinu Dunaja môžu úplne odstaviť. Jedna turbína však zostala stále v chode. Napokon 11. augusta obnovili fungovanie turbíny druhého bloku jadrovej elektrárne. Stalo sa tak po tom, ako hladina Dunaja stúpla o 19 centimetrov nad úroveň z týždňa predtým.
Jadrová elektráreň dokonca bola úplne odstavená. Išlo o bezprecedentné úplné odstavenie elektrárne Paks po 44 rokoch jej fungovania.
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