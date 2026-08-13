4 lacné letenky z Bratislavy: Za 16 € si zaletíte do známych destinácií, máte na výber z rôznych termínov

Neapol v Taliansku

Neapol, ilustračná foto: ML5909, CC0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Letenky za pár šupov si môžete uloviť na rôzne jesenné či už dokonca jarné termíny.

Ak premýšľate len nad tým, že by sa vám ráčilo urobiť si výlet do zahraničia, máme pre vás niekoľko tipov. Pozreli sme sa na ceny leteniek z Bratislavy a hľadali tie najlacnejšie. Vybrali sme 4 zaujímavé destinácie, kam sa dostanete za pár eur. 

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Navštíviť môžete dve talianske mestečká

Najlacnejšie aktuálne dostupné letenky z Bratislavy štartujú na 16 eurách a našli sme rovno štyri európske destinácie, kam môžete v najbližších mesiacoch vyraziť na dovolenku. Prvou z nich je taliansky Neapol. Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá 1 hodinu a 45 minút. Za 16 eur si môžete uchmatnúť jednosmerné letenky v dátume 31. októbra alebo 5. decembra. Takže ak uvažujete nad jesenným alebo predvianočným výletom, toto je možno vaše znamenie.

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V Taliansku ešte zostaneme, pretože za rovnakú cenovku sa môžete vybrať aj do Palerma na Sicílii, avšak až v budúcoročných termínoch – 18. marca a 1. apríla. Let s Wizz Airom trvá niečo cez 2 hodiny a ak sa rozhodnete využiť ho, odporúčame vám zarezervovať si ubytovanie s možnosťou bezplatného zrušenia. Stáva sa, že lety zakúpené v takomto predstihu môže postihnúť zmena – môžu byť posunuté alebo zrušené, tak aby ste neprišli o svoje peniaze. Nie je to však pravidlom, len je dobré vopred myslieť na všetky scenáre, aby vás napokon nečakalo nepríjemné prekvapenie.

Palermo na Sicílii v Taliansku
Palermo na Sicílii, foto: Flickr.com (gnuckx)

Láka aj Nemecko a Bulharsko

Zaujímavo znie aj Berlín, hlavné mesto Nemecka. Opäť sem lieta Wizz Air a samotný let je veľmi krátky, zbehne vám za 1 hodinu a 15 minút. Za 16 eur nájdete letenky na 30. septembra alebo 25. novembra. Tieto dátumy sú ideálne na spoznávanie európskych miest. Najmä koniec septembra, kedy letné horúčavy pominú, no zároveň dni sú stále príjemne teplé na túlanie sa po neznámych uličkách.

A do štvorice tu máme bulharskú Varnu, kam sa za 16 eur dostanete 19. novembra. Pod 20 eur však máte na výber aj z rôznych jesenných či jarných termínov. Letí sa tiež nízkonákladovkou Wizz Air a samotný let trvá necelé 2 hodiny. Aj keď sa pre mnohých Bulharsko spája predovšetkým s dovolenkou pri mori, oplatí sa ho navštíviť aj po zvyšok roka, napríklad ak milujete potulky v prírode.

Mesto Varna v Bulharsku
Varna v Bulharsku, iluštračná foto: No machine-readable author provided. Harrieta171 assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Wizz Air zavádza zmeny a novinky

Letecká spoločnosť Wizz Air za posledné obdobie spustila zo Slovenska viacero zaujímavých leteckých liniek, ktoré nás spojili s destináciami naprieč Európou. Už sa však aj rozhodla pristúpiť k ich optimalizácii alebo rušeniu. Ako sme vás informovali, od konca októbra nízkonákladová letecká spoločnosť ukončí prevádzku linky smerujúcej do Dortmundu v Nemecku a druhej linky do bulharského Plovdivu. Ak vás teda tieto destinácie lákajú, poponáhľajte sa a využite tieto spojenia, kým existujú.

Od Wizz Airu sa objavila aj pre mnohých pozitívna správa – tvrdí, že od roku 2027 chce priniesť cestujúcim internet na palube. Ak by k tomu došlo, stala by sa vôbec prvou európskou nízkonákladovkou, ktorá by k takémuto kroku pristúpila. Podľa doteraz zverejnených informácií by každé lietadlo novej generácie Wizz Air malo byť vybavené systémom Starlink a priniesť vysokorýchlostný internet. Aká bude realita, budeme sledovať v nasledujúcich mesiacoch.

Sumy uvádzané v článku platia v čase jeho vzniku a môžu sa meniť. 

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