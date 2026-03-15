Analytik má pre Slovákov zlé správy: Varuje pred „smrteľným kokteilom“ nákladov, priemysel stráca dych

Kombinácia vysokých cien energií, rastúcich nákladov práce a štrukturálnych problémov ekonomiky vytvára podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka pre domáci spracovateľský sektor mimoriadne nepriaznivé prostredie.
„Vysoké ceny energií a rastúce náklady práce miešajú smrteľný kokteil slovenskému priemyslu,“ upozorňuje Koršňák.
Stratili sme dynamiku a tempo
Slovenská ekonomika podľa neho v treťom desaťročí 21. storočia výrazne stratila dynamiku a tempo, približovanie sa k vyspelejším krajinám Európskej únie sa prakticky zastavilo. Najväčšie problémy pritom zasiahli práve spracovateľský priemysel, ktorý bol dlhodobo kľúčovým pilierom ekonomiky.
Pridaná hodnota vytvorená slovenským spracovateľským priemyslom sa síce minulý rok medziročne mierne zvýšila o 1,7 percenta, v porovnaní s predkrízovým rokom 2019 však zostáva nižšia až o 13,2 percenta. Ide o druhý najväčší pokles v rámci celej Európskej únie, hneď po Estónsku.
Problémy, ktoré Slovensko má
Slabší výkon priemyslu sa odráža aj na trhu práce.
Slovensko patrí medzi málo krajín Únie, kde je zamestnanosť stále nižšia než pred pandémiou. V samotnom spracovateľskom priemysle klesla oproti roku 2019 až o 7,6 percenta, čo patrí medzi najväčšie poklesy v Európe. Napriek tomu však zamestnanosť neklesala tak rýchlo ako výkon sektora, čo viedlo k poklesu produktivity práce.
Súčasne mzdy tlačil nahor napätý domáci trh práce aj výrazné zvyšovanie minimálnej mzdy po voľbách v roku 2023.
Problémom slovenského priemyslu sú aj rastúce jednotkové náklady práce a situáciu navyše komplikuje vysoká energetická náročnosť výroby, rovnako ako aj slabosť nemeckej ekonomiky. Nemecko je totiž hlavným obchodným partnerom Slovenska a problémy jeho priemyslu sa prirodzene prenášajú aj do krajín strednej Európy.
Koršňák zároveň upozorňuje, že problémy priemyslu prehlbuje aj domáce podnikateľské prostredie. Rastúce daňovo-odvodové zaťaženie práce aj kapitálu, časté legislatívne zmeny a neistota v regulácii sťažujú firmám plánovanie a tlmia investičnú aktivitu. V kombinácii s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a vysokou energetickou náročnosťou výroby tak podľa neho Slovensko čoraz viac stráca medzinárodnú konkurencieschopnosť.
Ako to riešiť?
Slovenská ekonomika sa zároveň dostáva do takzvanej pasce stredného príjmu. Model ekonomiky založený na montážnej výrobe sa postupne vyčerpáva, no krajina zatiaľ nedokázala dostatočne prejsť k produkcii s vyššou pridanou hodnotou založenej na inováciách. Práve tento prechod by pritom vytvoril priestor na udržateľný rast produktivity aj miezd.
Podľa analytika bude preto pre budúcnosť slovenského priemyslu rozhodujúce najmä zlepšenie podnikateľského prostredia, investície do vzdelávania a ľudského kapitálu, posilnenie právneho štátu a podpora inovácií. Rovnako dôležité budú aj investície do energetickej efektívnosti a bezpečnosti. Ako upozorňuje Koršňák, najlacnejšou energiou je tá, ktorá sa vôbec nespotrebuje, a znižovanie energetickej náročnosti výroby bude kľúčové pre dlhodobú udržateľnosť slovenského priemyslu.
