Vypadne ešte pred semifinále. Mariána by mala podľa uniknutých informácií poslať domov jedna zo žien

Foto: Instagram (farma.markiza)

Dana Kleinová
Farma
Jeden duel majú ešte len teraz za sebou, no diváci už vraj vedia, kto vypadne ako ďalší.

Síce by sa mohlo zdať, že na Farme viac súťažiacich pribúda ako ubúda, každotýždňový duel sa postará o to, aby sa počty postupne aj tak znižovali. Takto už statok opustilo viacero farmárov, najnovšie Igor. Ten prehral súboj s Romanom a musel si zbaliť kufre.

Prvou uniknutou informáciou tejto série boli mená semifinalistov. Tie diváci získali tak, že sa vkradli na statok a natočili tam video. To však bolo z diaľky, a tak bolo možné rozoznať len niektorých farmárov. Potvrdené tak bolo, že sa Roman, Laura, Áron a Alena prebojujú pravdepodobne až do semifinále, pričom mnohých prekvapilo, že sa takto dlho na statku udrží práve Laura, hoci hneď na začiatku vyhrala dva duely.

Marián by mal ísť domov

Laura pritom ako jediná žena porazila v dueli mužov. To isté sa nepodarilo neskôr Lucii a ani Miške. Napriek tomu majú diváci pochybnosti o jej účinkovaní v šou, keďže podľa nich nemá ísť v prvom rade o taktiku, ale o prácu a Laura nepatrí k tým, ktorí by na Farme pracovali najviac. Aj bez toho sa však dokáže na statku udržať a ako ukázala, poradí si aj v dueli.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Do toho by mala zamieriť znova a to už tento týždeň. Ako sa začalo objavovať v komentároch, mali uniknúť informácie o dueli, v ktorom sa proti sebe postavia Marián a Laura. „Bodaj by sa dostal aspoň do finále alebo semifinále,“ prial Mariánovi divák, no ostatní ho rýchlo sklamali. „Nedostane, čoskoro ho baba porazí,“ odpovedal mu niekto. „Vypadne v boji s Laurou. Taká upišťaná kačica ho dá dole, machra,“ konkretizovala ďalšia osoba. „On je už dávno doma, prehral duel s Laurou,“ potvrdila tretia diváčka.

Na otázku, ako to diváci zistili, zaznela jasná odpoveď: „Prezradila to jeho bývalá na TikTok-u.“ Spomínané video sa nepodarilo dohľadať a nezískali ho ani diváci, ktorí sa ho snažili v komentároch získať. Je tak otázne, či je to pravdivá informácia a či dané video bolo zmazané, alebo sa niekto rozhodol vyvolať davovú paniku. Tak či onak, pravdu by diváci mali zistiť už tento týždeň.

