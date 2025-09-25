Toto by mohli byť semifinalisti Farmy, jedno meno vás prekvapí. Diváci sa vkradli na statok a natočili tajné video

Farma
Medzi farmármi, ktorí sa udržia na statku dlho, je aj súťažiaca, ktorú diváci často kritizujú.

Diváci Farmy sa nikdy netaja svojou odhodlanosťou. Už minulý rok nastala situácia, keď sa vkradli na statok a natočili zábery, ktoré ukázali, kto sa udržal na Farme predtým, než to bolo odvysielané v televízii. Tento rok našli odvahu opäť a potom, ako bolo video zverejnené, ľudia rýchlo rozoznali, kto sa na ňom vlastne nachádza.

Zatiaľ stihli Farmu opustiť Arseni, Julius, Peter a Marcela. Ledva sa však za nimi stihli zatvoriť dvere, na statok pribudli banditi v podobe troch nových súťažiacich. Dokopy je ich tam stále až pätnásť, pritom do konca natáčania ostávajú približne tri týždne. Za krátku dobu ich bude musieť vypadnúť viacero naraz, ako to diváci videli aj minulú sériu, a zdá sa, že už sa vie, kto bude mať šťastie a miesto si udrží.

Kto sa prebojuje ďalej

Video zo statku sa objavilo na TikTok-u. Je na ňom vidieť rozdiel medzi tým, ako vyzerá teraz na televíznych obrazovkách a ako vyzerá v skutočnosti. V komentároch sa navyše objavila ďalšia fotografia, na ktorej už má Farma nový náter, a tak diváci vopred vedia, akú budú mať súťažiaci úlohu.

Okrem toho je na videu vidieť pobehujúcich farmárov, ktorí očividne súťažia. A hoci je to natočené zhora a na videu vyzerajú ako mravce, pozorní diváci si ho pustili toľkokrát, až si myslia, že vedia, kto sa na ňom nachádza.

@j.gajdosovaa 😮‍💨 #farma #farma17 #lokalita #foryou #duel ♬ Mě Nedostanou – Hard Rico

„Ktorí farmári tam boli v tej súťaži?“ pýtal sa divák. „Tuším, že tam je Rišo a Laura,“ odpovedal niekto. Ďalšie postrehy zneli: „Ak správne vidím, tak som spoznal Árona a Alenu, ale nie som si istý.“ a „Áno, Árona som aj ja hneď videl.“

Viac, než to, koho bolo na záberoch vidieť zo súťažiacich, však divákov zaujímalo, či tam náhodou nezazreli stratenú korytnačku. Na tieto otázky však mala tvorkyňa videa zápornú odpoveď. Na to, čo sa s ňou stalo, si tak diváci budú musieť počkať. Zatiaľ však môžu rozmýšľať nad tým, ako ďaleko sa podarí Rišovi, Laure, Alene a Áronovi až dostať a či práve oni nakoniec nebudú tohtoročnými semifinalistami. Koniec koncov, Laura sa už dvakrát vrátila z duelu ako víťaz a Alena si tiež svoje miesto vybojovala.

