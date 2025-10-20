Nová šou Naked Attraction prvýkrát odvysiela gej epizódu. Jakub si bude vyberať zo Slovákov aj Čechov

Foto: JOJ Group

Dana Kleinová
V tretej epizóde Naked Attraction sa predstaví Jakub.

Naked Attraction nie je iba o odvahe postaviť sa pred kamery bez šiat. Relácia prináša pohľad na rozmanitosť tiel, sebaprijatie a otvorený prístup k vlastnej identite. Účinkujúci pochádzajú z rôznych prostredí, majú rôzny vek aj orientáciu, no spája ich túžba ukázať sa bez masiek a pretvárky, informovala televízia JOJ ešte pred začiatkom šou.

Šou Naked Attraction si diváci môžu pozrieť každú stredu na Óčku, no zároveň si ju môžu slovenskí diváci užiť aj na platforme JOJ play. Za sebou pritom majú už dve epizódy. V prvej hľadala dokonalého partnera Mirka a v druhej Honza. Televízia JOJ informovala, že sa v šou ukážu aj známe tváre a to pornoherečka Nikola Lauberová a tvorkyňa obsahu pre dospelých Tereza Osladilová, zaručujúc, že ide o skutočne pikantnú šou. Ešte pred nimi však bude svojho vyvoleného hľadať Jakub.

Vyberať si bude zo Slovákov aj Čechov

V tretej epizóde Naked Attraction sa predstaví Jakub. Ten podľa popisu televízie bude hľadať svojho princa, pričom sám o sebe prezradil, že mu život zachránila Kylie Minogue a že pochádza z Prahy. Zdá sa však, že nehľadá lásku len v rovnakej krajine, keďže medzi nápadníkmi bude mať aj dvoch účastníkov zo Slovenska.

 

V žltom boxe sa bude skrývať chlpatý bradáč, v modrom usmievavý sympaťák, vo fialovom depilovaný borec, v zelenom „párty týpek“ a v červenom športovec z „fitka“. Jakub si tak skutočne bude mať z čoho vyberať a už teraz diváci môžu tipovať, koho si podľa nich zvolí. Zatiaľ však nevedia nič viac, než tieto popisy a na to, aby videli aj to, ako títo muži budú vyzerať, si budú musieť počkať.

