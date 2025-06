Vydržal tu len hodinu, takto vyzerá peklo: Táto pláž v Chorvátsku je vraj najkrajšia, niektorí ale majú iný názor

Ak sa na isté miesto začne schádzať priveľa turistov, tak trochu stráca svoje čaro. Nedávno sme vás informovali o chorvátskej pláži, ktorá patrí medzi tie najkrajšie. Podľa iných je ale poriadne preceňovaná.

Je toto naozaj najkrajšia pláž Chorvátska?

Ako píše web Ibiza Summer Villas, stačí otvoriť sociálne siete a odvšadiaľ na vás vyskakujú nádherné miesta vrátane malebných pláží so zlatistým pieskom a vodou, ktorá láka okúpať sa. Realita je však neraz úplne iná. Keď prídete na miesto, zistíte, že ceny za všetko sú astronomické, všade sa tlačia ľudia a vy sa pýtate, či to naozaj stálo za to.

Aj keď sme vás nedávno informovali, že jedna z chorvátskych pláží patrí medzi najlepšie na svete, podľa Ibiza Summer Villas patrí medzi tie najpreceňovanejšie. Reč je o pláži Zlatni Rat na ostrove Brač. Aj keď má na Trip Advisore táto pláž v súčasnosti 4,9 hviezdičky z 5, nájdu sa hodnotitelia, ktorí si myslia, že sa viac oplatí skúsiť iné miesta.

Vydržal tu len hodinu

Jeden z hodnotiteľov dokonca píše, že takto si predstavuje peklo. Odskočil si sem počas výletu loďou, chcel vidieť miesto, o ktorom ľudia hovoria, že patrí medzi najkrajšie.

Namiesto toho však všade videl len záplavu slnečníkov a ľudí, ktorí vyzerali, že sú azda aj ochotní pobiť sa o posledné voľné miesto na pláži. Prekážali mu aj lode, ktoré neustále privážali ďalších a ďalších ľudí. Po hodine sa vraj napokon rozhodol vzdať to a odísť preč.

Priveľa ľudí

Web Adventurous Travels píše, že mnoho ľudí sa nechá zlákať pohľadom na pláž z vtáčej perspektívy. Pripomína ale, že také zábery sú pravdepodobne robené za pomoci dronov, a keď prídete na miesto, vaša perspektíva bude celkom iná.

Dodáva, že aj keď na prvý pohľad pôsobí ako príjemná piesočnatá, nie je to tak. Budete aj tu, tak ako na iných miestach v Chorvátsku, potrebovať obuv do vody. Zásobiť by ste sa mali aj trpezlivosťou. Web potvrdzuje názor hodnotiteľa na Trip Advisore – jednoducho tu je priveľa ľudí.