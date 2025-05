Zrkadlá v kabínkach vás klamú: Dôvod, prečo vyzeráte v každom zrkadle inak, a to aj v tom doma, nesúvisí s vašou váhou

Určite ste sa už niekedy vrátili z nákupu nového oblečenia frustrované. Nič vám nesedelo, mali ste pocit, že v zrkadle vidíte niečo iné, než to, na čo ste zvyknuté doma a nakoniec ste oblečenie, ktoré sa vám tak páčilo, predsa len vrátili späť na vešiak. Nebol to pritom problém vašej postavy, ale pravdepodobne za to mohla kabínka, v ktorej ste si oblečenie skúšali.

Žena menom Bree Lenehan nemá problém s autentickosťou. Na svojom profile neustále ukazuje svoje meniace sa telo, či už ide o rozdiel v mesiacoch alebo pár sekundách, keď rozdiel vytvorí póza. Dodáva tak ženám sebavedomie, a to napríklad aj tým, že odhalila skutočný dôvod, prečo ženské telo vyzerá v každom zrkadle v kabínke inak. Nemá to nič spoločné s vašou veľkosťou ani váhou, informuje portál Daily Mail.

Odfotila sa v rôznych kabínkach

Influencerka Bree z Queenslandu vošla do štyroch rôznych kabínok v miestnom nákupnom centre a odfotila sa v rovnakej póze v rovnakých šatách. Zatiaľ čo na niektorých fotografiách boli tieto šaty na nej vďaka dobrým zrkadlám a mäkkému osvetleniu lichotivejšie, iné boli menej lichotivé a odhaľovali každú časť jej postavy, najmä tú, pre ktorú mávajú ženy problémy so sebavedomím.

„Všetky kabínky sú iné. Buďte na seba milé. Nikdy neviete, aké vonkajšie faktory hrajú rolu,“ napísala Bree na Instagram a pokračovala: „Deň, keď sa vám nepáči vaše telo, môže vyvolať mnoho vecí. Niekedy je to pohľad do zrkadla, inokedy je to skúšanie odevov, niekedy je to porovnávanie sa s ostatnými… To je len zopár príkladov. Ale často to, čo vidíte, neodzrkadľuje skutočnosť. Či už je to v zrkadle, pri skúšaní odevov alebo pri pohľade na fotky na internete.“

Bree odkázala, že je dôležité pamätať si, že sme „našimi najprísnejšími kritikmi“, a že sa vidíme len v zrkadlách alebo na fotkách, ktoré sú dezorientujúce a „osvetlenie, uhly, pózy, rôzne objektívy a zrkadlá menia náš vzhľad – najmä v kabínkach“.

Influencerka dodala, že zatiaľ čo niektoré obchody používajú „manipuláciu so zrkadlami“ a mäkšie osvetlenie, aby ste vyzerali dobre a „skryli svoje tukové vankúšiky a nerovnosti“, iné obchody sa tým netrápia a namiesto toho volia široké zrkadlá alebo ostré osvetlenie, „ktoré vrhá tiene na vaše telo a deformuje každú črtu“.

Zároveň upozornila, že rovnako ako platí, že zrkadlá v rôznych obchodoch sú iné, to isté platí aj o veľkostiach oblečenia. Všetko podľa nej závisí od obchodu a od strihu, a preto by vás nemalo odradiť, ak sa náhodou nevojdete do módneho kúsku v čísle, ktoré bežne nosíte. „Nie ste vaša veľkosť. Nie ste váš vzhľadom. Ste oveľa viac než to,“ odkázala Bree.