Najväčšia automobilka vo veľkých problémoch: Hovorí sa o krachu, čísla nevyzerajú dobre

Japonská automobilka Toyota, ktorá je už šiesty rok po sebe najväčším výrobcom áut na svete, čelí vážnym problémom. Napriek rekordným predajom priznala výrazný pokles ziskov a vedenie firmy otvorene hovorí o boji o prežitie.
Ako informovali portály Focus a Auto Notion, zisky Toyoty sa prepadli až o 39 %. Automobilka pritom minulý rok predala viac ako 11,6 milióna vozidiel po celom svete. Ani rekordné predaje však nestačili na to, aby zabránili zhoršujúcej sa finančnej situácii.
Bývalý šéf spoločnosti Kodži Sató ešte v apríli upozornil, že automobilový priemysel prechádza mimoriadne náročným obdobím. „Ak sa veci nezmenia, neprežijeme. V tejto chvíli bojujeme o prežitie,“ vyhlásil podľa portálu Auto Notion. Krátko nato ho vo vedení firmy nahradil Kenta Kon.
Toyota čelí silnému tlaku z Číny
Jedným z najväčších problémov je rastúca konkurencia čínskych výrobcov, ktorí sa sústreďujú najmä na elektromobily. Čínske značky dokážu vyrábať autá lacnejšie, čo núti tradičné automobilky znižovať ceny a tým aj svoje zisky.
Toyota je zároveň opatrnejšia pri prechode na elektrický pohon. Práve to môže byť v čase prudkého rastu elektromobility pre firmu nevýhodou. Situáciu navyše komplikuje aj napätie na Blízkom východe. Konflikt s Iránom a obavy z obmedzenia dopravy cez Hormuzský prieliv môžu zvýšiť ceny ropy aj výrobné náklady automobiliek po celom svete.
Automobilová skupina Toyota do novembra zníži výrobu vo svojich závodoch mimo Japonska o približne 83 000 kusov. Dôvodom je uzavretie Hormuzského prielivu, ktoré viedlo k prudkému nárastu cien energií a narušeniu logistických reťazcov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na spravodajský portál Nikkei Asia.
Toyota zatiaľ o možnom bankrote oficiálne nehovorí, vyjadrenia vedenia však naznačujú, že firmu čaká jedno z najťažších období za posledné roky.
Globálny odbyt klesol tretí mesiac v rade
Globálny predaj vozidiel japonskej automobilky Toyota vrátane jej luxusnej značky Lexus sa v apríli medziročne už tretí mesiac v rade znížil. Dôvodom bol prudký pokles odbytu na čínskom trhu a na Blízkom východe. Výrobca áut vo štvrtok uviedol, že minulý mesiac celosvetovo predal 849 306 vozidiel, čo bol v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška pokles o 3,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Predaj Toyoty v Japonsku stúpol o 24,2 %. Odbyt v zahraničí však klesol o 7,5 %. Predaj na Blízkom východe sa znížil o 33,7 % na zhruba 31 000 automobilov a v Číne klesol o 25,4 % v dôsledku náročných trhových podmienok. Oslabil sa aj predaj na americkom trhu, ktorý je najväčším trhom Toyoty, a to o 4,6 %.
Globálna produkcia Toyoty v apríli medziročne vzrástla o 2 %. V Ázii sa výroba zvýšila o 12,9 %, ale klesla produkcia v USA a v Japonsku.
