Najväčšia automobilka vo veľkých problémoch: Hovorí sa o krachu, čísla nevyzerajú dobre

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Najväčšia automobilka sveta priznala obrovské problémy.

Japonská automobilka Toyota, ktorá je už šiesty rok po sebe najväčším výrobcom áut na svete, čelí vážnym problémom. Napriek rekordným predajom priznala výrazný pokles ziskov a vedenie firmy otvorene hovorí o boji o prežitie.

Ako informovali portály Focus a Auto Notion, zisky Toyoty sa prepadli až o 39 %. Automobilka pritom minulý rok predala viac ako 11,6 milióna vozidiel po celom svete. Ani rekordné predaje však nestačili na to, aby zabránili zhoršujúcej sa finančnej situácii.

Bývalý šéf spoločnosti Kodži Sató ešte v apríli upozornil, že automobilový priemysel prechádza mimoriadne náročným obdobím. „Ak sa veci nezmenia, neprežijeme. V tejto chvíli bojujeme o prežitie,“ vyhlásil podľa portálu Auto Notion. Krátko nato ho vo vedení firmy nahradil Kenta Kon.

Toyota čelí silnému tlaku z Číny

Jedným z najväčších problémov je rastúca konkurencia čínskych výrobcov, ktorí sa sústreďujú najmä na elektromobily. Čínske značky dokážu vyrábať autá lacnejšie, čo núti tradičné automobilky znižovať ceny a tým aj svoje zisky.

Tom777 [CC BY-SA]
Toyota je zároveň opatrnejšia pri prechode na elektrický pohon. Práve to môže byť v čase prudkého rastu elektromobility pre firmu nevýhodou. Situáciu navyše komplikuje aj napätie na Blízkom východe. Konflikt s Iránom a obavy z obmedzenia dopravy cez Hormuzský prieliv môžu zvýšiť ceny ropy aj výrobné náklady automobiliek po celom svete.

Automobilová skupina Toyota do novembra zníži výrobu vo svojich závodoch mimo Japonska o približne 83 000 kusov. Dôvodom je uzavretie Hormuzského prielivu, ktoré viedlo k prudkému nárastu cien energií a narušeniu logistických reťazcov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na spravodajský portál Nikkei Asia.

Toyota zatiaľ o možnom bankrote oficiálne nehovorí, vyjadrenia vedenia však naznačujú, že firmu čaká jedno z najťažších období za posledné roky.

Globálny odbyt klesol tretí mesiac v rade

Globálny predaj vozidiel japonskej automobilky Toyota vrátane jej luxusnej značky Lexus sa v apríli medziročne už tretí mesiac v rade znížil. Dôvodom bol prudký pokles odbytu na čínskom trhu a na Blízkom východe. Výrobca áut vo štvrtok uviedol, že minulý mesiac celosvetovo predal 849 306 vozidiel, čo bol v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška pokles o 3,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Predaj Toyoty v Japonsku stúpol o 24,2 %. Odbyt v zahraničí však klesol o 7,5 %. Predaj na Blízkom východe sa znížil o 33,7 % na zhruba 31 000 automobilov a v Číne klesol o 25,4 % v dôsledku náročných trhových podmienok. Oslabil sa aj predaj na americkom trhu, ktorý je najväčším trhom Toyoty, a to o 4,6 %.

Globálna produkcia Toyoty v apríli medziročne vzrástla o 2 %. V Ázii sa výroba zvýšila o 12,9 %, ale klesla produkcia v USA a v Japonsku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac