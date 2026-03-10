O prácu príde až 50-tisíc ľudí: Známa automobilka, ktorá pôsobí aj u nás, ohlásila obrovské prepúšťanie

Nemecký automobilový gigant Volkswagen v utorok oznámil, že do roku 2030 zruší v Nemecku 50-tisíc pracovných miest, keďže jeho zisk klesol na najnižšiu úroveň od roku 2016. Skupina desiatich značiek v roku 2024 s odbormi dosiahla bezprecedentnú dohodu o zrušení 35-tisíc pracovných miest v Nemecku do roku 2030.
Cieľom plánu je každoročne ušetriť 15 miliárd eur. Ďalšie rušenie pracovných miest zasiahne prémiové značky Audi a Porsche aj softvérovú dcérsku spoločnosť Volkswagenu Cariad, uviedol generálny riaditeľ koncernu Oliver Blume. Spoločnosť uviedla, že zisk po zdanení vlani klesol o približne 44 percent.
Dôvodov je viacero
Dôvodom boli americké clá, silná konkurencia v Číne a vysoké náklady spojené so zmenami v Porsche, ktoré vyrába športové autá. Zisk vo výške 6,9 miliardy eur bol najnižší od roku 2016, keď koncern zasiahli miliardové jednorazové náklady spojené so zvolávaním áut a právnymi problémami pre manipuláciu s emisnými testami dieselov.
