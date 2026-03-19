Kompaktné SUV za 25-tisíc a so 7-ročnou zárukou. Na Slovensko prichádza nová automobilka

Na slovenský automobilový trh oficiálne vstupuje značka Chery, a to prostredníctvom autorizovaného importéra, spoločnosti Astana Motors. Ide o ďalší krok v jej rýchlej expanzii v strednej Európe, ktorú automobilka odštartovala len nedávno.
Chery začala svoje pôsobenie v regióne v júni 2025 v Poľsku, následne pokračovala v Rumunsku, Maďarsku a Českej republike. Slovensko je tak ďalšou krajinou, kde chce značka využiť rastúci záujem o moderné a cenovo dostupné automobily.
Jedna z najväčších automobiliek sveta
Automobilka patrí medzi najväčších výrobcov áut v Číne. Jej vozidlá sa predávajú vo viac ako 115 krajinách sveta a celkovo ich využíva približne 17 miliónov vodičov. Vstup na slovenský trh prichádza v čase, keď v Európe rastie dopyt po hybridných a plug-in hybridných modeloch.
Automobilka chce zaujať kombináciou dostupnej ceny, efektivity a bohatej výbavy. Náš trh je pritom pre čínske automobilky čoraz populárnejší.
V ponuke najmä SUV
Značka sa na Slovensku zameria najmä na populárny segment SUV, pričom v Českej republike ceny začínajú na úrovni približne 25 000 eur. Do predaja prichádzajú modely:
- Chery Tiggo 4 – dostupný v hybridnej verzii
- Chery Tiggo 7 – v prevedení hybrid, plug-in hybrid aj s pohonom všetkých kolies AWD
- Chery Tiggo 8 – benzín aj plug-in hybrid
- Chery Tiggo 9 – vlajková loď s plug-in hybridom a AWD
Značka stavia na kombinácii moderných technológií, atraktívneho dizajnu a praktického využitia, pričom chce osloviť zákazníkov najmä priaznivým pomerom ceny a výbavy.
7-ročná záruka a široká servisná sieť
Všetky vozidlá predané na Slovensku budú mať sedemročnú záruku, ktorá zahŕňa aj rozšírené krytie hybridných komponentov. Importér zároveň buduje rozsiahlu dílerskú a servisnú sieť naprieč krajinou, aby zabezpečil dostupnosť predaja aj údržby.
Zákazníci sa môžu tešiť aj na viacero foriem financovania a lízingu. Súčasťou stratégie je aj výkup ojazdených vozidiel či online predaj cez digitálnu platformu banky ČSOB. Zaujímavosťou je aj pripravovaný vernostný program With Chery With Love (WCWL), ktorý má prepájať majiteľov vozidiel prostredníctvom rôznych podujatí a komunitných aktivít.
Čínske automobilky u nás rýchlo expandujú
Čínske automobilky si na Slovensku upevňujú pozície čoraz výraznejšie. Ich nástup je viditeľný nielen na cestách, ale aj v predajných číslach a rozširujúcej sa infraštruktúre. Podľa aktuálnych údajov portálu Forbes už na našom trhu funguje približne 56 showroomov, ktoré ponúkajú vozidlá z Číny, pričom počet novoregistrovaných áut medziročne vzrástol zhruba o polovicu.
Expanzia značiek pritom naberá na tempe. V kamenných predajniach na Slovensku dnes pôsobí už približne 15 čínskych automobiliek, medzi nimi napríklad Baic, BYD, Dongfeng, Geely, MG či Xpeng. Okrem oficiálne zastúpených značiek sa na naše cesty dostávajú aj ďalšie modely individuálnym dovozom. Podobne, ako to Slováci dlhodobo robia napríklad pri americkej Tesle.
Od východu až po západ krajiny tak vznikla pomerne hustá sieť predajných miest, kde si zákazníci môžu čínske vozidlá nielen pozrieť, ale aj reálne vyskúšať.
