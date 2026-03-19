Kompaktné SUV za 25-tisíc a so 7-ročnou zárukou. Na Slovensko prichádza nová automobilka

Foto: Chery

Martin Cucík
Na náš trh prichádza ďalšia čínska automobilka. Značka Chery ponúka 7-ročnú záruku a mieri najmä na trh SUV.

Na slovenský automobilový trh oficiálne vstupuje značka Chery, a to prostredníctvom autorizovaného importéra, spoločnosti Astana Motors. Ide o ďalší krok v jej rýchlej expanzii v strednej Európe, ktorú automobilka odštartovala len nedávno.

Chery začala svoje pôsobenie v regióne v júni 2025 v Poľsku, následne pokračovala v Rumunsku, Maďarsku a Českej republike. Slovensko je tak ďalšou krajinou, kde chce značka využiť rastúci záujem o moderné a cenovo dostupné automobily.

Jedna z najväčších automobiliek sveta

Automobilka patrí medzi najväčších výrobcov áut v Číne. Jej vozidlá sa predávajú vo viac ako 115 krajinách sveta a celkovo ich využíva približne 17 miliónov vodičov. Vstup na slovenský trh prichádza v čase, keď v Európe rastie dopyt po hybridných a plug-in hybridných modeloch.

Foto: Profimedia

Automobilka chce zaujať kombináciou dostupnej ceny, efektivity a bohatej výbavy. Náš trh je pritom pre čínske automobilky čoraz populárnejší.

V ponuke najmä SUV

Značka sa na Slovensku zameria najmä na populárny segment SUV, pričom v Českej republike ceny začínajú na úrovni približne 25 000 eur. Do predaja prichádzajú modely:

  • Chery Tiggo 4 – dostupný v hybridnej verzii
  • Chery Tiggo 7 – v prevedení hybrid, plug-in hybrid aj s pohonom všetkých kolies AWD
  • Chery Tiggo 8 – benzín aj plug-in hybrid
  • Chery Tiggo 9 – vlajková loď s plug-in hybridom a AWD

Značka stavia na kombinácii moderných technológií, atraktívneho dizajnu a praktického využitia, pričom chce osloviť zákazníkov najmä priaznivým pomerom ceny a výbavy.

7-ročná záruka a široká servisná sieť

Všetky vozidlá predané na Slovensku budú mať sedemročnú záruku, ktorá zahŕňa aj rozšírené krytie hybridných komponentov. Importér zároveň buduje rozsiahlu dílerskú a servisnú sieť naprieč krajinou, aby zabezpečil dostupnosť predaja aj údržby.

Zákazníci sa môžu tešiť aj na viacero foriem financovania a lízingu. Súčasťou stratégie je aj výkup ojazdených vozidiel či online predaj cez digitálnu platformu banky ČSOB. Zaujímavosťou je aj pripravovaný vernostný program With Chery With Love (WCWL), ktorý má prepájať majiteľov vozidiel prostredníctvom rôznych podujatí a komunitných aktivít.

Čínske automobilky u nás rýchlo expandujú

Čínske automobilky si na Slovensku upevňujú pozície čoraz výraznejšie. Ich nástup je viditeľný nielen na cestách, ale aj v predajných číslach a rozširujúcej sa infraštruktúre. Podľa aktuálnych údajov portálu Forbes už na našom trhu funguje približne 56 showroomov, ktoré ponúkajú vozidlá z Číny, pričom počet novoregistrovaných áut medziročne vzrástol zhruba o polovicu.

Foto: TASR/DPA

Expanzia značiek pritom naberá na tempe. V kamenných predajniach na Slovensku dnes pôsobí už približne 15 čínskych automobiliek, medzi nimi napríklad Baic, BYD, Dongfeng, Geely, MG či Xpeng. Okrem oficiálne zastúpených značiek sa na naše cesty dostávajú aj ďalšie modely individuálnym dovozom. Podobne, ako to Slováci dlhodobo robia napríklad pri americkej Tesle.

Od východu až po západ krajiny tak vznikla pomerne hustá sieť predajných miest, kde si zákazníci môžu čínske vozidlá nielen pozrieť, ale aj reálne vyskúšať.

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac