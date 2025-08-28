Vodiči, vyťahujte kanistre: Benzín aj nafta na Slovensku zlacneli, ich ceny sú najnižšie za posledné týždne

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Tankovanie vás tento týždeň poteší viac, než čakáte.

Spotrebiteľské ceny sledovaných druhov pohonných látok počas 34. týždňa nepatrne klesli. Benzíny sa v druhej polovici augusta predávali za najnižšie ceny za posledných päť týždňov, klesli druhý týždeň. Motorová nafta zlacňovala posledné tri týždne, jej cena bola najnižšia za posledných desať týždňov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Liter benzínu 95 sa predával za cenu 1,501 eura, priemerná cena prémiových benzínov klesla na aktuálnych 1,707 eura za liter. Podobný cenový vývoj zaznamenala aj nafta. Bežná nafta medzitýždenne zlacnela na 1,419 eura za liter, priemerná cena prémiových druhov nafty stála 1,619 eura.

Medzitýždenné a medziročné porovnanie

Všetkým druhom benzínu a nafty sa ceny znížili o dve až tri desatiny centu. Aktuálne ceny pohonných látok sa udržali pod hodnotami z minulého roka. Oproti rovnakému obdobiu minuloročného leta sa benzín 95 predával lacnejšie o 3,1 %, prémiové benzíny o 2,1 %, motorová nafta o 2,7 % a prémiové nafty o 1,5 %.

Aktuálne ceny plynov boli oproti predchádzajúcemu týždňu nižšie alebo zostali bez zmeny. Najvýraznejšie klesla cena LNG (skvapalnený zemný plyn), o 3,6 centa na 1,467 eura za kilogram. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa znížila len o dve desatiny centa, liter stál 0,682 eura. Bez zmeny zostal CNG (stlačený zemný plyn), predával sa za 1,659 eura za kilogram.

Oproti predchádzajúcemu roku bola vyššia iba cena plynu CNG, a to o 3,6 %. Ostatné plyny sa predávali medziročne lacnejšie, a to LNG o 10,4 %, LPG o 5,1 %.

