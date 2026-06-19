Milan Bez Mapy opísal cestovanie po Slovensku: Odradil ho lístok na autobus za 40 € aj check-in do 20.00 h

Drahý lístok na autobus z Bratislavy do Banskej Bystrice

Ilustračná foto: interez.sk (Zuzana Veslíková) / Facebook (Milan Bez Mapy)

Michaela Olexová
Milan Bez Mapy sa rozhodol nepodporiť turizmus v Banskej Bystrici. Za všetko viní slabý zákaznícky servis a drahý lístok na autobus.

Milan Bardún je vo svete slovenských cestovateľov jedným z najznámejších mien. Bežne ho sledujeme najmä pre zážitky a dojmy z dovolenkových destinácií, tentoraz však nemieril ďaleko. Čakal ho totiž pracovný výjazd do Banskej Bystrice, ktorý sa rozhodol spojiť s krátkym výletom a podporou regionálneho turizmu.

Plán bol pomerne jednoduchý. Milan Bez Mapy chcel pricestovať do mesta z Bratislavy o deň skôr, ubytovať sa v centre, večer si vychutnať dobrý tapas, ráno sa prejsť historickým centrom, dať si raňajky, vybaviť pracovné povinnosti a následne sa vydať domov.

Ako však prezradil vo svojom príspevku na sociálnych sieťach, v úlohe turistu narazil na dva problémy, ktoré ho od pôvodného plánu odradili.

Cesta autobusom stála 40 €, jeho výletný plán pochoval check-in

Pretože nemá auto, rozhodol sa pre autobus. Zistil však, že spiatočný autobusový lístok na trase Banská Bystrica – Bratislava stojí 40 € na osobu. „Príde mi to veľa, ale povedal som si, že dobre,“ opísal tvorca obsahu vo videu.

Následne si začal hľadať ubytovanie. V centre mesta našiel apartmán s výhľadom na námestie za 70 € na noc a pri rezervácii uviedol plánovaný príchod o 22.00 h.

„Z ubytovania mi napísali, že ma ubytujú len do 20.00 h. Potom nič, že asi mám spať na ulici. Ubytovanie som zrušil a povedal si, že na to kašlem,“ vysvetlil.

40-eurový lístok na autobus a neschopnosť postarať sa o check-in po ôsmej večer zmarili jeho pôvodný plán. Rozhodol sa, že Banskú Bystricu navštívi len pracovne a s cieľom turizmu sem nedorazí. 

„Ušetril som vyše 110 eur aj svoj čas. Za cenu autobusového lístka som si prenajal auto, a ešte dal dole DPH. Áno, zaplatím benzín navyše, ale beriem to ako daň za pohodlie a úsporu času. V Banskej Bystrici som neprespal, nedal si tapas a ušetril aj svoj čas, aj peniaze, aj nervy,“ dodal.

Podľa neho nejde len o problém jedného mesta. Poukázal, že slovenský turizmus trápi kombinácia slabého zákazníckeho servisu, podľa jeho názoru vysokých cien hromadnej dopravy a nedostatočnej infraštruktúry pre ľudí, ktorí necestujú autom. Podobné skúsenosti podľa neho odrádzajú ľudí od toho, aby trávili čas a míňali peniaze aj v iných častiach Slovenska než v najnavštevovanejších destináciách.

„Mesto je nádherné, no prečo turistom hádzať polená pod nohy? Potom sa čudujeme, že všetci ostávajú len v Bratislave,“ uzavrel.

Ľudí príspevok rozdelil na dva tábory

Diskusia pod príspevkom sa rýchlo rozprúdila a zdá sa, že ľudia sú pri tejto téme rozdelení na dva tábory. Mnohí s Milanom Bez Mapy súhlasili. Iní mu, naopak, vyčítali, že situáciu zveličuje.

Pozornosť vzbudil komentár Čecha. Ten tvrdí, že Slovensko má obrovský turistický potenciál, ktorý dnes podľa neho zlyháva na kvalite služieb a cenovej politike: „Príkladom sú ceny priemerného kúpaliska. V Česku do 200 korún, na Slovensku od 20 eur vyššie. Alebo jedna cesta lanovkou v Malej Fatre za 23 eur,“ napísal. Ocenil tiež, že cestovateľ túto tému otvoril: „Nič sa samo od seba nikdy nezmenilo.“

Cestovanie vlakom alebo autobusom po Slovensku
Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Nie všetci však s jeho kritikou súhlasili. Jedna z komentujúcich upozornila, že medzi Bratislavou a Banskou Bystricou premáva denne viacero vlakových spojov„Z BA do BB ide niekoľko rýchlikov denne. Pohodlnejšie a lacnejšie ako autobus. A to, že vás nechceli ubytovať po 22.00 h? Nemyslím si, že v Banskej Bystrici je to jediné ubytovanie. Sú tam hotely, penzióny aj ubytovne. Stačilo zavolať, spýtať sa na podmienky a vybavené,“ odkázala mu.

Milan Bez Mapy reagoval tým, že cesta vlakom trvá takmer štyri hodiny, čo podľa neho znižuje atraktivitu verejnej dopravy. „A ruku na srdce, je to slovenský vlak. Cesta autom trvá dve hodiny a cena je skoro rovnaká. Hovorím tu o doprave. Jasné, že v Banskej Bystrici je viacero ubytovaní, no prečo návštevníkom komplikovať život? Skôr som si povedal, že na to kašlem, že sa snažím ísť niekam verejnou dopravou a ešte tam aj prespať. Zvolil som si ľahšiu cestu, vybavil, čo bolo treba, ušetril a spal doma. Ale nápad som mal skvelý,“ vysvetlil.

Celú debatu vtipne uzatvára komentujúci stručnou poznámkou: „A to si ešte nešiel do Banskej Štiavnice. Bez auta sa nedostaneš nikam.“ 

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