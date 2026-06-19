Rusi zasiahli dve civilné lode v Čiernom mori: Vojnu už cítia aj ľudia v Moskve, padal tam čierny dážď

Ruské dronové útoky zasiahli vo štvrtok neskoro večer v Čiernom mori dve civilné lode. O život prišiel jeden človek a zranenia utrpelo ďalších päť osôb, uviedol v piatok podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kuleba.
Jedna loď sa plavila pod panamskou vlajkou a druhá pod vlajkou svätého Krištofa a Nevisu, informoval Kuleba na platforme Telegram. Incident označil za terorizmus cielený na námornú bezpečnosť, pričom prevádzka v prístavoch v Odeskej oblasti bola následne obnovená. „Toto je ďalší dôkaz toho, že Rusko vedie vojnu proti slobodnej plavbe, medzinárodnému obchodu a globálnej potravinovej bezpečnosti,“ vyhlásil.
Obeťou je člen posádky lode plaviacej sa pod panamskou vlajkou, upresnil portál Ukrajinska Pravda. Zranenia podľa Kulebu utrpeli aj dvaja námorníci a stav jedného z nich je kritický. Na palube ďalšieho plavidla s ľahšími poraneniami vyviazli traja námorníci.
Šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper podľa portálu potvrdil, že obe lode už pokračujú v plavbe a prístavná infraštruktúra funguje s ohľadom na bezpečnostnú situáciu. Ruské útoky na Ukrajinu medzičasom pokračovali aj v piatok ráno a dopoludnia, pričom v stredovýchodnom meste Pavlohrad zahynulo osemročné dievča, uviedol guvernér Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Ganža.
Rusko sa počas svojej invázie zameriava na lode smerujúce na Ukrajinu, čo Kyjev označuje za „teroristické“ útoky s cieľom zničiť ekonomiku krajiny, píše AFP. Moskva varovala, že každá loď plaviaca sa do ukrajinských prístavov môže byť považovaná za plavidlo prepravujúce vojenský náklad.
Útočili aj Ukrajinci
Včera pritom prebehli aj veľké útoky na Rusko, na na rozdiel od agresora, ukrajinské útoky boli precízne. Ukrajincom sa darí získavať späť časti svojho územia. Navyše sa im darí aj zasahovať ciele hlboko v krajine a ide najmä o rafinérie, pričom dôsledok je nedostatok paliva pre bežných ruských občanov v niektorých častiach. Rusi tiež tento rok zrejme môžu zabudnúť na pokojnú dovolenku na Kryme.
Ukrajincom sa opätovne podarilo zasiahnuť rafinériu v Moskve. Zasiahnuť sa ju podarilo už v utorok. Počuť bolo výbuch a nastal požiar. Uzavreli letiská okolo hlavného mesta, poškodené bolo aj nákupné centrum na predmestí. Zasiahnuť sa podarilo aj dôležitý železničný most na Kryme.
Moskva bola v noci na štvrtok cieľom rozsiahleho ukrajinského dronového útoku, uviedol starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin. „Jednotky protivzdušnej obrany pokračujú v odrážaní rozsiahleho útoku. Niekoľko dronov sa dostalo k MNPZ (Moskovskej ropnej rafinérii),“ napísal Sobianin na Telegrame.
Moscow residents enjoying the oil rain https://t.co/Mbj9VJJJEw pic.twitter.com/ugqth2tVWI
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 18, 2026
Starosta Moskvy tiež uviedol, že prijímajú potrebné opatrenia na riešenie následkov. Neuviedol, či pri úderoch došlo k poškodeniu spomínanej rafinérie. Sobianin dodal, že systémy protivzdušnej obrany zničili 52 dronov smerujúcich na hlavné mesto. Ruská protivzdušná obrana zostrelila vyše 550 dronov nad viacerými oblasťami.
Výbuchy ropných zariadení boli také masívne, že v Moskve následne padal ropný, takzvaný čierny dážď, píše BBC. Obyvatelia sa totiž sťažovali na čierne škvrny, ktoré sa objavili po daždi. Tie si ľudia všimli na svojich autách, domoch, ale aj na oblečení. Dočasne bolo uzavreté aj moskovské letisko.
Žiadajú ďalšie rakety
Ukrajina sa snaží ukončiť vojnu rozpútanú Ruskom do začiatku zimy. Ak sa však nepodarí dosiahnuť mier, Kyjev bude potrebovať zimný balík podpory, povedal prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave k účastníkom zasadnutia Európskej rady.
“Samozrejme, chceme túto vojnu ukončiť pred zimou – diplomatickou cestou, to je, samozrejme, veľmi dôležité – a tiež tlakom na Rusko. Ale chápeme, s kým máme do činenia. Putin je vojna,“ poznamenal Zelenskyj.
Podľa neho by sa zimný balík pomoci pre Ukrajinu mal vzťahovať na energie, najmä na plyn, benzín a naftu. Prezident tiež zdôraznil, že Ukrajina bude na zimu potrebovať najmenej 300 protibalistických rakiet. „Pomôžte nám pripraviť sa na zimu. Žiadame vás, aby ste to urobili teraz. Nemáme čas na rozmýšľanie. Máme len jednu možnosť – rozhodnúť sa, čo urobíme,“ dodal Zelenskyj.
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