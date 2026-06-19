Malého ratlíka utýral na smrť: 62-ročný muž ho dobil, jeho telo v plastovom vreci odniesol k rieke

Vyšetrovateľ enviropolície vzniesol obvinenie voči 62-ročnému mužovi, ktorý mal podľa doterajších zistení v apríli v obci Habovka na svojom dvore opakovane fyzicky napadnúť malého psa plemena srnčí ratlík. Päťročný pes následkom spôsobených zranení uhynul.
Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová spresnila, že muž je obvinený pre prečin usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu.
Telo zvieraťa ukryl pri rieke
„Po skutku sa mal muž pokúsiť zbaviť tela zvieraťa. To mal vložiť do plastového vreca a odniesť k rieke Blatná, kde ho ukryl v blízkosti železobetónového panelu. Jeho majitelia prostredníctvom sociálnych sietí požiadali verejnosť o pomoc pri pátraní,“ spresnila Vilhanová s tým, že na základe informácií od obyvateľov obce a ďalších získaných indícií bolo telo zvieraťa nasledujúci deň nájdené pri rieke.
Hovorkyňa priblížila, že zabezpečené odborné vyjadrenie preukázalo, že pes utrpel viacero závažných poranení. Podľa záverov odborného skúmania mal viacnásobné poranenia v oblasti hlavy, zlomeniny rebier a poškodenie ramenného kĺbu, ktorým následne podľahol.
„Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ podotkla Vilhanová.
Podobný prípad riešil aj súd v Trebišove
Mimoriadne brutálny prípad týrania zvieraťa riešil nedávno aj Okresný súd Trebišov. Muž zo Sečoviec podľa rozsudku kladivom ubil na smrť len dvojmesačné šteňa. Súd ho uznal za vinného a rozhodol aj o ochrannom psychiatrickom liečení.
O prípade informovala polícia na sociálnej sieti. „Sudca Okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat podľa § 305a Trestného zákona,“ uviedla polícia.
Šteňa zomrelo po brutálnom útoku
K tragickému incidentu došlo v marci 2025 v nočných hodinách medzi príbytkami v marginalizovanej skupine obyvateľstva pred mestom Trebišov. Muž podľa zistení súdu usmrtil dvojmesačné šteňa kríženca psa mimoriadne krutým spôsobom.
„Kladivom mu zasadil tri údery do oblasti hlavy, čím mu spôsobil trieštivú zlomeninu čelovej a temennej kosti, krvácanie do dutiny lebečnej a rozsiahle poškodenie mozgového tkaniva,“ priblížila polícia. Zviera podľa zverejnených informácií uhynulo v dôsledku bolestivého, krutého a trýznivého konania.
Súd rozhodol o podmienke aj liečení
Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dvoch rokov. Zároveň mu nariadil probačný dohľad. „Súčasťou rozhodnutia bolo aj uloženie ochranného psychiatrického liečenia ambulantnou formou,“ doplnila polícia.
Polícia v súvislosti s prípadom pripomenula, že týranie zvierat je protiprávne konanie. „Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ upozornila polícia.
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