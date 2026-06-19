Speváčka Dominika Mirgová v centre drámy: Počas nakrúcania zažila smrteľnú streľbu

Letné nakrúcanie videoklipu pri mori sa môže na prvý pohľad zdať ako splnený sen, no aj takáto pracovná cesta sa vie v okamihu zmeniť na zážitok, z ktorého mrazí. Speváčka Dominika Mirgová počas pobytu v Španielsku zažila situáciu, na ktorú len tak nezabudne.
Speváčka Dominika Mirgová si prežila minúty hrôzy počas nakrúcania videoklipu k novej piesni Mamacita, ako povedala pre Nový Čas. Pracovná cesta, ktorá mala patriť hudbe, slnečným záberom a uvoľnenej atmosfére, sa náhle zmenila na desivý zážitok v uliciach španielskeho mesta Torrevieja. Dominika sa spolu so svojím tímom ocitla neďaleko miesta streľby a neskôr priznala, že v tých chvíľach ju ovládol obrovský strach.
Kričala na dievčatá, aby si ľahli na zem
Speváčka opísala momenty, ktoré pôsobili ako scéna z akčného filmu, no pre ňu a ľudí okolo nej boli až nepríjemne skutočné. Výstrely sa ozvali práve vo chvíli, keď sa vracali z obchodu k apartmánu.
„Boli sme svedkami streľby na ulici. Bola to veľmi nepríjemná skúsenosť. Prvýkrát v živote som kričala na moje dievčatá, vizážistku a tanečnicu, keď sa začalo strieľať. Kričala som ako vo filme: ,Na zem! Rýchlo na zem!‘” začala svoje rozprávanie.
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V podobnej situácii človek často nestihne premýšľať, reaguje skôr inštinktívne. Dominika vtedy myslela najmä na bezpečie žien, ktoré boli s ňou. Hoci sa všetko odohrávalo v priebehu krátkych chvíľ, pre speváčku to boli minúty plné paniky a neistoty.
„Boli sme na nákupe v samoobsluhe a s vecami v rukách sme si len čupli a nevedeli sme, čo máme robiť. Ja som stále len kričala, že zostaňme na zemi,“ pokračovala ďalej.
Smrteľný incident v Torrevieja
Nešlo pritom iba o planý poplach alebo zvuk, ktorý by si vystrašení ľudia mohli pomýliť s niečím iným. O streľbe informovali aj zahraničné médiá. O smrteľnej streľbe na ulici informoval aj španielsky denník El País.
„V španielskej oblasti Costa Blanca, konkrétne v meste Torrevieja, došlo 19. apríla 2026 k smrteľnej streľbe, pri ktorej zahynul 25-ročný muž alžírskej národnosti. K útoku došlo vo večerných hodinách v blízkosti pláže Playa del Cura, kde neznámy páchateľ vystrelil na obeť niekoľko rán,“ uviedol denník.
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Dominika mala obrovské šťastie, že sa jej ani nikomu z tímu nič nestalo. Napriek tomu priznala, že zážitok ňou poriadne otriasol. „Nám sa našťastie nikomu nič nestalo, ale mala som obrovský strach. To bola panika, chaos, stres. Stalo sa to pri našom bývaní, práve ako sme kráčali z obchodu k apartmánu, začali padať tie výstrely…“ vyjadrila sa speváčka.
Streľbu spoznala okamžite
V prvých sekundách nebolo každému jasné, čo sa vlastne deje. Niektoré z dievčat sa snažili nájsť bežnejšie vysvetlenie, no speváčka vraj okamžite vedela, že nejde o motorku ani obyčajný hluk z ulice. „Baby hovorili, že však niekto práši koberec alebo to bola iba motorka. Ja som vedela, že to bola určite streľba, lebo však rozoznám, keď sa strieľa,“ poznamenala.
Krátko nato už z balkóna sledovali, ako sa okolie mení na miesto policajného zásahu. Atmosféra, ktorá mala patriť pracovnému výletu a nakrúcaniu, sa zmenila na nepríjemné čakanie a spracovávanie toho, čo sa práve stalo. „Keď sme pozerali z balkóna, do desiatich minút tam bola sanitka, policajti, boli sme trošku z toho vyklepaní,“ dodala.
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Stratený telefón po streľbe
Chaos po incidente priniesol ešte jednu nepríjemnosť. Vizážistka si všimla, že stratila telefón. V bežnej situácii by išlo o nepríjemnú, no riešiteľnú vec. Tentoraz však posledná poloha mobilu ukazovala priamo na miesto, kam sa už pre policajné opatrenia nedalo dostať.
„Zrazu moja vizážistka hovorí, že nemá telefón. Hľadali sme ho, ale nenašiel sa. Posledná poloha ukazovala, že je mobil na mieste činu,“ prezradila Mirgová. Keďže polícia priestor uzavrela, telefón sa už tímu nepodarilo nájsť.
V porovnaní s tým, čo sa mohlo stať, však išlo o menšiu stratu. „Na miesto streľby sme sa už ani nedostali, boli tam pásky a policajti. Takže moja vizážistka prišla o telefón, lebo sme ho nevedeli nájsť,“ vyjadrila sa.
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Dominika Mirgová si zo Španielska odniesla okrem záberov k novej piesni aj skúsenosť, ktorá jej pripomenula, ako rýchlo sa môže pokojná chvíľa zmeniť na strach o život. Nakrúcanie videoklipu Mamacita tak bude mať pre ňu zrejme úplne inú príchuť, než pôvodne čakala.
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