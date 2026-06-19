Policajti z Trnavy boli na dovolenke v Grécku: Neváhali ani sekundu, pomáhali zachraňovať život mužovi

Policajti trnavskej PMJ, ppráp. Bc. Adam a stržm. Richard

Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Nina Malovcová
TASR
Trnavskí policajti v Grécku resuscitovali muža desiatky minút.

Oddych pri bazéne sa pre dvojicu slovenských policajtov zmenil na boj o ľudský život. Keď v gréckom rezorte skolaboval jeden z dovolenkárov, neváhali ani sekundu a okamžite sa pustili do jeho záchrany.

O prípade informovala Polícia SR na sociálnej sieti. Príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Trnavy Adam a Richard sa nachádzali v Grécku na dovolenke so svojimi partnerkami, keď si pri bazéne všimli skupinu znepokojených ľudí. Krátko nato zistili, že jeden z hostí odpadol a potrebuje okamžitú pomoc.

Začali konať bez váhania

Dvojica policajtov mužovi poskytla predlekársku prvú pomoc a následne začala s resuscitáciou. V oživovaní pokračovali dlhé desiatky minút až do príchodu záchranárov, ktorí si pacienta prevzali do svojej starostlivosti. Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zúčastnených však prišla smutná správa. Vedenie rezortu neskôr informovalo, že muž po prevoze do nemocnice zomrel.

Zásah slovenských policajtov nezostal bez odozvy. Vedenie rezortu im adresovalo poďakovanie, v ktorom ocenilo ich profesionalitu, odvahu, odbornosť aj ľudský prístup. „Váš pokoj, odhodlanie a ochota pomôcť za mimoriadne ťažkých okolností odrážali najvyššie štandardy profesionality a ľudskosti. Prijmite prosím naše srdečné uznanie za Vašu neoceniteľnú pomoc. Vaše správanie je cťou pre Vás, Vašu profesiu a hodnoty verejnej služby, ktoré reprezentujete,“ uvádza sa v poďakovaní.

Potvrdili význam výcviku

Polícia pripomenula, že práve zdravotná príprava, ktorú príslušníci absolvujú počas služby, môže v kritických momentoch rozhodovať o živote a smrti. Hoci sa muža nepodarilo zachrániť, trnavskí policajti podľa polície urobili všetko, čo bolo v ich silách. Ich pohotová reakcia ukázala, že pripravenosť pomáhať si policajti nenosia len do služby, ale aj do bežného života.

Policajti budú pôsobiť aj v Chorvátsku

Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Občanom SR budú pomáhať pri riešení situácií vznikajúcich počas dovoleniek. Ich nasadenie vychádza z dlhodobej spolupráce medzi Slovenskou a Chorvátskou republikou v oblasti bezpečnosti a ochrany turistov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Spolu osem príslušníkov Policajného zboru sa bude v Chorvátsku striedať v dvoch turnusoch. Prvá skupina bude vykonávať službu od 1. júla do 31. júla 2026, druhá skupina od 1. augusta do 28. augusta 2026. V každom turnuse budú v teréne pôsobiť štyria slovenskí policajti, ktorí budú rozdelení medzi dve hlavné oblasti pôsobenia,“ ozrejmil Hájek.

Chorvátsko
Ilustračná foto: interez.sk

Hliadka, ktorá bude slúžiť v Crikvenici, bude mať na starosti oblasť Prímorsko-goranského pobrežia. Hliadka, ktorá bude slúžiť v Trogire, bude mať na starosti Splitsko-dalmatínsku oblasť. Slovenskí policajti budú podľa hovorcu v teréne ľahko identifikovateľní podľa služobných uniforiem a budú poskytovať súčinnosť chorvátskym kolegom.

„Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu v zahraničí, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory,“ doplnil Hájek.

Projekt je súčasťou medzinárodnej iniciatívy „Bezpečná turistická destinácia“, ktorú chorvátska polícia realizuje od roku 2006. Policajný zbor sa do projektu prvý raz zapojil v roku 2008, pričom rok 2026 predstavuje už 19. zapojenie Slovenskej republiky do tejto formy medzinárodnej policajnej spolupráce.

„Dlhodobá spolupráca prináša pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti a komfortu slovenských turistov, zlepšuje komunikáciu medzi občanmi a bezpečnostnými zložkami a prispieva k plynulejšiemu riešeniu vzniknutých situácií priamo v teréne,“ dodal hovorca.

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