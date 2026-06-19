Tisíce Slovákov zasiahne odstávka: 365.bank odstaví digitálne služby, prihlásiť sa nebude dať celé hodiny

Ak patríte medzi klientov 365.bank, počas najbližšieho víkendu by ste si mali potrebné platby či prevody vybaviť vopred. Banka totiž oznámila plánovanú odstávku svojich elektronických služieb, ktorá potrvá niekoľko hodín.
Na odstávku upozornil portál Živé. Mobilná aplikácia aj internet banking budú nedostupné od piatka 22.00 h do soboty 6.30 h. Počas tohto času sa klienti do svojich účtov neprihlásia a nebudú môcť využívať služby digitálneho bankovníctva.
Dôvodom sú technické práce
365.bank uvádza, že za odstávkou stojí modernizácia a zlepšovanie systémov. Hoci je servisný zásah naplánovaný na nočné hodiny, môže zasiahnuť ľudí, ktorí si zvykli riešiť financie večer alebo skoro ráno.
Nedostupné bude napríklad zadávanie platieb, kontrola zostatku na účte či ďalšie úkony vykonávané cez mobilnú aplikáciu alebo internet banking.
Po skončení odporúčajú aktualizáciu aplikácie
Banka zároveň informovala, že po obnovení služieb by si klienti mali aktualizovať mobilnú aplikáciu na najnovšiu verziu. Urobiť tak môžu prostredníctvom obchodov Google Play alebo App Store. Aktualizácia má zabezpečiť bezproblémové fungovanie aplikácie po vykonaných systémových zmenách.
Odstávka potrvá viac ako osem hodín, preto sa oplatí počítať s tým, že počas tohto času nebude možné využívať elektronické služby banky. Ak máte naplánované dôležité platby alebo prevody, je vhodné vybaviť ich ešte pred začiatkom technických prác.
ČSOB sa pripravuje na spojenie s 365.bank
Popri modernizácii svojich systémov sa 365.bank pripravuje aj na spojenie s ČSOB. Práve pripravovaná integrácia patrí k najvýznamnejším zmenám, ktoré banku v najbližšom období čakajú.
ČSOB vstúpila do roka 2026 s rastom úverov aj vkladov, no zároveň s nižším ziskom. Banková skupina za prvý štvrťrok evidovala čistý zisk 26,6 milióna eur, kým v rovnakom období minulého roka dosiahol 33,7 milióna eur. Výsledky ovplyvnili najmä vyššie prevádzkové náklady, rast personálnych výdavkov, investície do digitalizácie a tvorba opravných položiek v reakcii na pretrvávajúcu ekonomickú a geopolitickú neistotu.
Objem úverov poskytnutých klientom medziročne vzrástol o 8,9 percenta z 12,2 miliardy eur na 13,3 miliardy eur. Banka rástla najmä v segmente úverov na bývanie, ktoré sa zvýšili o 7,7 percenta, ako aj vo financovaní firemnej klientely, kde úverové portfólio stúplo o 15,3 percenta. Rast zaznamenali aj investičné úvery pre živnostníkov a malých podnikateľov.
Silný rast pokračoval aj pri vkladoch klientov. Vklady a úvery prijaté od klientov dosiahli ku koncu marca 9,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 7,3 percenta. Výraznejšie rástli najmä vklady firemných klientov a nebankových finančných inštitúcií. Retailové vklady sa zvýšili o 1,2 percenta, pričom banka zároveň eviduje pokračujúci záujem domácností o investovanie do podielových fondov.
Celkové výnosy skupiny dosiahli 102,8 milióna eur, medziročne tak vzrástli o 0,8 percenta. K rastu prispelo aj zahrnutie výsledkov spoločnosti Business Lease do hospodárenia skupiny po akvizícii. Na druhej strane prevádzkové náklady vyskočili z 61,9 milióna eur na 69 miliónov eur. Banka za tým vidí najmä mzdovú infláciu a pokračujúce investície do digitalizácie služieb.
Po právnom zlúčení sa má ČSOB podľa počtu klientov stať druhou najväčšou bankou na slovenskom trhu a podľa objemu úverov trhovou trojkou. „Čaká nás dynamický rok a úprimne sa naň s kolegami a kolegyňami tešíme, pretože spájame vízie, hodnoty, tímy a roky skúseností,“ uviedol Daniel Kollár.
Celková protihodnota zaplatená za podiel v 365.bank dosiahla 708 miliónov eur. Počas integračného procesu bude 365.bank vrátane Poštovej banky naďalej fungovať samostatne a plniť všetky svoje záväzky voči klientom. Prioritou oboch bánk má byť zabezpečenie čo najplynulejšieho prechodu klientov aj zamestnancov pod jednu skupinu.
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