Žiaci sa vracajú do lavíc: Tu je zoznam všetkých prázdnin na školský rok 2025/2026, pribudnú aj nové

Žiaci základných a stredných škôl si v školskom roku 2025/2026 oddýchnu počas viacerých prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny. Trvať budú od 30. októbra, pričom do škôl sa vrátia v pondelok 3. novembra.
Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v piatok 19. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2026, a to vo štvrtok 8. januára. Po vianočných prázdninách budú nasledovať 2. februára obnovené jednodňové polročné prázdniny.
Ako prvé si oddýchnu deti na západe
Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja od 23. do 27. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Košického kraja a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.
Pred letom si žiaci ešte oddýchnu počas veľkonočných prázdnin od 2. do 7. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Prehľad prázdnin 2024/2025
Jesenné prázdniny:
30. október 2025 (štvrtok) – 31. október 2025 (piatok)
- Posledný deň vyučovania: 29. október 2025
- Začiatok vyučovania po prázdninách: 3. november 2025
Vianočné prázdniny:
22. december 2025 (pondelok) – 7. január 2026 (streda)
- Posledný deň vyučovania: 19. december 2025
- Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2026
Polročné prázdniny:
2. február 2026 (pondelok)
Jarné prázdniny:
- Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj: 16. február 2026 (pondelok) – 20. február 2026 (piatok)
- Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj: 23. február 2026 (pondelok) – 27. február 2026 (piatok)
- Košický kraj, Prešovský kraj: 2. marec 2026 (pondelok) – 6. marec 2026 (piatok)
Veľkonočné prázdniny:
2. apríl 2026 (štvrtok) – 7. apríl 2026 (utorok)
- Posledný deň vyučovania: 1. apríl 2026
- Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. apríl 2026
Letné prázdniny:
1. júl 2026 (pondelok) – 31. august 2026 (piatok)
- Posledný deň vyučovania: 30. jún 2026
- Začiatok vyučovania po prázdninách: 1. september 2026
Nahlásiť chybu v článku