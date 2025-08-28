Žiaci sa vracajú do lavíc: Tu je zoznam všetkých prázdnin na školský rok 2025/2026, pribudnú aj nové

Ilustračná foto: TASR (František Iván)

Roland Brožkovič
TASR
Žiakom v nasledujúcom školskom roku pribudnú aj staronové prázdniny.

Žiaci základných a stredných škôl si v školskom roku 2025/2026 oddýchnu počas viacerých prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny. Trvať budú od 30. októbra, pričom do škôl sa vrátia v pondelok 3. novembra.

Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v piatok 19. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2026, a to vo štvrtok 8. januára. Po vianočných prázdninách budú nasledovať 2. februára obnovené jednodňové polročné prázdniny.

Ako prvé si oddýchnu deti na západe

Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja od 23. do 27. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Košického kraja a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.

Pred letom si žiaci ešte oddýchnu počas veľkonočných prázdnin od 2. do 7. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Prehľad prázdnin 2024/2025

Jesenné prázdniny:

30. október 2025 (štvrtok) – 31. október 2025 (piatok)

  • Posledný deň vyučovania: 29. október 2025
  • Začiatok vyučovania po prázdninách: 3. november 2025

Vianočné prázdniny:

22. december 2025 (pondelok) – 7. január 2026 (streda)

  • Posledný deň vyučovania: 19. december 2025
  • Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2026

Polročné prázdniny: 

2. február 2026 (pondelok)

Jarné prázdniny:

  • Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj: 16. február 2026 (pondelok) – 20. február 2026 (piatok)
  • Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj: 23. február 2026 (pondelok) – 27. február 2026 (piatok)
  • Košický kraj, Prešovský kraj: 2. marec 2026 (pondelok) – 6. marec 2026 (piatok)

Veľkonočné prázdniny:

2. apríl 2026 (štvrtok) – 7. apríl 2026 (utorok)

  • Posledný deň vyučovania: 1. apríl 2026
  • Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. apríl 2026

Letné prázdniny:

1. júl 2026 (pondelok) – 31. august 2026 (piatok)

  • Posledný deň vyučovania: 30. jún 2026
  • Začiatok vyučovania po prázdninách: 1. september 2026
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico chce vraj presunúť voľby a predĺžiť volebné obdobie: Má to hovoriť starostom aj primátorom,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac