Figaro po 120 rokoch postupne odchádza z Trnavy: Chystajú sa veľké manévre, pripravte sa na obmedzenia

Továreň Figaro pri železničnej stanici v Trnave bola 120 rokov ikonou mesta, firma prežila rôzne režimy, dobré aj ťažké časy, aby tento rok napokon skončila. Sladká vôňa v meste sa tak stane len spomienkou. Niektoré budovy a ich okolie pritom už niekoľko rokov vyzerali, že sa každú chvíľu rozpadnú.
Výrobné technológie z trnavského Figara spoločnosť I.D.C. Holding od začiatku júna postupne presúva do sesterského závodu v Českej republike. V sobotu 20. júna príde na rad logisticky náročná operácia, ktorou je transport kľúčových zariadení na výrobu banánkov v čokoláde pomocou špeciálneho žeriavu. Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia na Dohnányho ulici v Trnave smerom ku Kollárovej ulici.
Ikona Trnavy
Značka Figaro bola viac ako 120 rokov neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej histórie Trnavy, v tomto roku sa tento čokoládový príbeh končí. „Presun výroby po viac ako storočí nie je jednoduchým momentom – je to symbolický okamih, ktorý prepája našu históriu s budúcnosťou. Trnava bola domovom našej spoločnosti celé generácie a značka Figaro zostáva aj naďalej dôležitou súčasťou našej identity,“ uviedla Gabriela Smerigová, PR&ESG manažérka spoločnosti I.D.C. Holding.
Presun výroby je podľa nej súčasťou širšej transformácie spoločnosti Valeo Foods, ktorá smeruje k modernejším technológiám, vyššej efektivite a udržateľnejšej prevádzke. Spoločnosť o tomto kroku informovala už skôr. Sťahovanie prebieha podľa schváleného časového harmonogramu od začiatku júna a posledné stroje budú z trnavského Figara presťahované do konca tohto roka.
Najväčší slovenský výrobca trvanlivého pečiva I.D.C. Holding, a.s. dostal do rúk nového majiteľa v roku 2024, kedy vtedajší majiteľ spoločnosti Pavol Jakubec podpísal zmluvu o predaji 100 % akcií svojej firmy s Valeo Foods vo vlastníctve globálneho investičného gigantu Bain Capital.
O odchode Figara z Trnavy sme vás informovali ešte v apríli. K tomuto kroku firma pristúpila po detailnom zhodnotení situácie. Jeho cieľom má byť najmä zabezpečenie dlhodobej stability, posilnenie konkurencieschopnosti a vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj firmy. Výroba sa pritom nebude presúvať zo dňa na deň. Celý proces má prebiehať postupne, pričom jeho dokončenie sa očakáva na konci roka 2026.
Presný počet ľudí, ktorých sa dotkne ukončenie pracovného pomeru, zatiaľ nie je známy. Spoločnosť však deklarovala, že má zámer poskytnúť svojim pracovníkom pracovné príležitosti v iných prevádzkach.
Legendárna značka
„Snahou spoločnosti je ponúknuť zamestnancom Figara Trnava pracovné miesta v iných našich výrobných spoločnostiach. V tejto chvíli preto nevieme presne určiť, koľkých zamestnancov sa dotkne ukončenie pracovného pomeru,“ vysvetlila pre TV Noviny Gabriela Smerigová, manažérka komunikácie a PR spoločnosti Valeo Foods.
V roku 1993 sa Figaro stalo súčasťou I.D.C. Holding, ktorá vlastnila aj Pečivárne Sereď. Tá vyrábala tovary ako Horalky, Mila či Tatranky. Celá skupina zamestnávala vyše 1 100 ľudí. V septembri 2024 podpísal jediný majiteľ Pavol Jakubec zmluvu o predaji 100 % akcií írskej skupine Valeo Foods Group. Akvizícia bola dokončená v januári 2025.
Skupine sa pritom finančne darí. Tržby sa jej od roku 2020 zvýšili o takmer 50 miliónov eur a v roku 2024 dosiahli 165 miliónov eur. Rovnako pozitívne pôsobí aj zisk spoločnosti, za rok 2024 si pripísala viac ako 17 miliónov.
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