Figaro po 120 rokoch postupne odchádza z Trnavy: Chystajú sa veľké manévre, pripravte sa na obmedzenia

Závod Figaro v Trnave

Foto: Google Maps (reprofoto)/TASR - Vladimír Benko

Roland Brožkovič
SITA
Výrobné technológie z trnavského Figara spoločnosť I.D.C. Holding od začiatku júna postupne presúva.

Továreň Figaro pri železničnej stanici v Trnave bola 120 rokov ikonou mesta, firma prežila rôzne režimy, dobré aj ťažké časy, aby tento rok napokon skončila. Sladká vôňa v meste sa tak stane len spomienkou. Niektoré budovy a ich okolie pritom už niekoľko rokov vyzerali, že sa každú chvíľu rozpadnú.

Výrobné technológie z trnavského Figara spoločnosť I.D.C. Holding od začiatku júna postupne presúva do sesterského závodu v Českej republike. V sobotu 20. júna príde na rad logisticky náročná operácia, ktorou je transport kľúčových zariadení na výrobu banánkov v čokoláde pomocou špeciálneho žeriavu. Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia na Dohnányho ulici v Trnave smerom ku Kollárovej ulici.

Ikona Trnavy

Značka Figaro bola viac ako 120 rokov neoddeliteľnou súčasťou priemyselnej histórie Trnavy, v tomto roku sa tento čokoládový príbeh končí. „Presun výroby po viac ako storočí nie je jednoduchým momentom – je to symbolický okamih, ktorý prepája našu históriu s budúcnosťou. Trnava bola domovom našej spoločnosti celé generácie a značka Figaro zostáva aj naďalej dôležitou súčasťou našej identity,“ uviedla Gabriela Smerigová, PR&ESG manažérka spoločnosti I.D.C. Holding.

Presun výroby je podľa nej súčasťou širšej transformácie spoločnosti Valeo Foods, ktorá smeruje k modernejším technológiám, vyššej efektivite a udržateľnejšej prevádzke. Spoločnosť o tomto kroku informovala už skôr. Sťahovanie prebieha podľa schváleného časového harmonogramu od začiatku júna a posledné stroje budú z trnavského Figara presťahované do konca tohto roka.

Ženy v závode Figaro
Foto: TASR – Vladimír Benko

Najväčší slovenský výrobca trvanlivého pečiva I.D.C. Holding, a.s. dostal do rúk nového majiteľa v roku 2024, kedy vtedajší majiteľ spoločnosti Pavol Jakubec podpísal zmluvu o predaji 100 % akcií svojej firmy s Valeo Foods vo vlastníctve globálneho investičného gigantu Bain Capital.

O odchode Figara z Trnavy sme vás informovali ešte v apríli. K tomuto kroku firma pristúpila po detailnom zhodnotení situácie. Jeho cieľom má byť najmä zabezpečenie dlhodobej stability, posilnenie konkurencieschopnosti a vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj firmy. Výroba sa pritom nebude presúvať zo dňa na deň. Celý proces má prebiehať postupne, pričom jeho dokončenie sa očakáva na konci roka 2026.

Presný počet ľudí, ktorých sa dotkne ukončenie pracovného pomeru, zatiaľ nie je známy. Spoločnosť však deklarovala, že má zámer poskytnúť svojim pracovníkom pracovné príležitosti v iných prevádzkach.

Legendárna značka

Snahou spoločnosti je ponúknuť zamestnancom Figara Trnava pracovné miesta v iných našich výrobných spoločnostiach. V tejto chvíli preto nevieme presne určiť, koľkých zamestnancov sa dotkne ukončenie pracovného pomeru,“ vysvetlila pre TV Noviny Gabriela Smerigová, manažérka komunikácie a PR spoločnosti Valeo Foods.

Čokoláda Figaro
Foto: TASR – Martin Baumann

V roku 1993 sa Figaro stalo súčasťou I.D.C. Holding, ktorá vlastnila aj Pečivárne Sereď. Tá vyrábala tovary ako Horalky, Mila či Tatranky. Celá skupina zamestnávala vyše 1 100 ľudí. V septembri 2024 podpísal jediný majiteľ Pavol Jakubec zmluvu o predaji 100 % akcií írskej skupine Valeo Foods Group. Akvizícia bola dokončená v januári 2025.

Skupine sa pritom finančne darí. Tržby sa jej od roku 2020 zvýšili o takmer 50 miliónov eur a v roku 2024 dosiahli 165 miliónov eur. Rovnako pozitívne pôsobí aj zisk spoločnosti, za rok 2024 si pripísala viac ako 17 miliónov.

Značka Figaro vznikla v čase socializmu ako spoločný názov pre viaceré československé závody na čokoládu a cukrovinky. Po roku 1989 a po privatizácii sa však cesty dvoch hlavných závodov úplne rozišli. Trnavský závod bol v roku 1993 privatizovaný slovenskými podnikateľmi. Tento závod sa špecializoval najmä na nekakaové cukrovinky ako roksové lízanky, Snehulky, želé cukrovinky alebo Verbena, pričom značku Figaro používal hlavne na tieto výrobky.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koniec po viac ako sto rokoch. Legendárna slovenská značka sa sťahuje do Česka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac