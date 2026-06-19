Mirka Partlová sa pochválila letnou premenou: Dlhé vlasy išli bokom, fanúšikovia ju zahrnuli komplimentmi

Mirka Partlová

Foto: Instagram (partlovamirka)

Frederika Lyžičiar
Stavila na kratší účes a trafila do čierneho.

Herečka Mirka Partlová ukázala na sociálnej sieti sviežu zmenu imidžu. Dlhé vlasy vymenila za kratší blond účes a podľa reakcií fanúšikov trafila do čierneho.

Letné mesiace často prinášajú chuť na zmenu. Niekto siaha po ľahšom šatníku, iný mení kozmetickú rutinu a mnohé ženy sa práve v horúčavách odhodlajú aj na nový účes. Podobne to zrejme cítila aj Mirka Partlová, ktorá na Instagrame opäť prekvapila sviežou vlasovou premenou.

Nie je to pritom prvýkrát, čo známa herečka a speváčka zaujala novým imidžom. Naposledy fanúšikov prekvapila ešte v decembri, keď ukázala vlasovú premenu, ktorá jej tiež veľmi pristala. Tentoraz stavila na kratší blond strih, ktorý jej dodal ľahkosť, šmrnc a letnú energiu. Na zábere pôsobí spokojne a uvoľnene, pričom nový účes okamžite zaujal jej sledovateľov.

Mirka Partlová a jej bývalý priateľ Peter Cmorik
Mirka Partlová a jej bývalý priateľ Peter Cmorik, foto: Profimedia

Dlhé vlasy išli bokom

Mirka Partlová k záberu pridala krátky odkaz v angličtine: „Too hot for long hair“, teda vo voľnom preklade, že na dlhé vlasy je už jednoducho príliš horúco. A presne tento pocit v lete pozná nejedna žena.

Dlhé vlasy síce vyzerajú krásne, no počas horúcich dní vedia byť poriadne nepraktické. Kratší blond strih jej jednoducho sadol. Pôsobí sviežo, ľahko a k letu sa hodí oveľa viac než dlhé vlasy, ktoré v horúčavách vedia poriadne potrápiť. Mirke účes pekne otvoril tvár a dodal jej ešte uvoľnenejší výraz.

Kolegyne aj fanúšičky ju zahrnuli chválou

Reakcie pod príspevkom na seba nenechali dlho čakať. Mirku Partlovú pochválili nielen fanúšikovia, ale aj známe tváre zo šoubiznisu. V komentároch sa objavovala jedna pochvala za druhou a viacerí sa zhodli, že nový účes jej naozaj veľmi sekne. „Bodžeeeee, ty si prekrásna,“ napísala jej herečka Bibiana Ondrejková.

Nadšenie neskrývala ani Kristína Tormová, ktorá reagovala slovami: „Milujem to!!!!“ K pochvalám sa pridala aj Patrícia Vittek: „Veľmi sa ti to hodí,“ odkázala Mirke. Ešte úprimnejšie reagovali fanúšičky. Jedna zo sledovateliek priznala, že by túžila vyzerať s podobným účesom rovnako dobre. „Túžim po tom vyzerať ako ty s touto frizúrou. Bohužiaľ, u mňa by to vyzeralo ako hríb. Krásna si, lásenka,“ napísala s humorom.

Ďalšia sledovateľka nešetrila nadšením a pridala komentár: „Geniálny strih, Mirka, krásna si.“ Pod fotografiou sa viackrát opakovalo, že jej nový účes veľmi pristane. Fanúšikovia oceňovali najmä to, že zmena pôsobí prirodzene, sviežo a k Mirke sa dokonale hodí.

Letný účes, ktorý omladí aj osvieži

Kratšie strihy bývajú v lete veľmi vďačnou voľbou. Menej zahrejú, ľahšie sa upravujú a tvár pri nich viac vynikne. Keď je strih dobre zvolený, vie pôsobiť žensky, upravene aj moderne bez toho, aby potreboval veľa stylingu.

Mirke Partlovej stačila menšia zmena a výsledok je hneď viditeľný. Kratšie blond vlasy jej dodali sviežosť, ľahkosť a celý vzhľad pôsobí letnejšie aj uvoľnenejšie. Nový účes jej fanúšikovia okamžite pochválili. V komentároch sa opakovalo najmä to, že jej veľmi sekne. Mirka tak trafila premenu, ktorá nepôsobí prehnane, no aj tak si ju nejde nevšimnúť.

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